Özel için her şey yeni başladı

Semra Kardeşoğlu'yla birlikte gerçekleştirdiğimiz Özgür Özel söyleşisi, 19 Mart sonrası Türkiye’sinde değişen siyaset tarzını da gösteriyor. Rejimi "cunta" olarak tanımlayan Özel, girdiği mücadelenin zorluklarının farkında. İşinin kolay olmayacağını biliyor. Ama arkasından güçlü esen rüzgârı da hissettiği her hâlinden belli. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP’ye yönelik operasyonların stresi olsa da, partisine hâkim ve artık tartışılmayan bir isim olmanın rahatlığına sahip. Hem içeride hem dışarıda daha özgüvenli. Bu durumu, dünya ile kurduğu ilişkilerde de gösterdi. Bugüne kadar CHP’nin dış dünya ile kurduğu ilişkiler, iktidar tarafından “Bizi Batı’ya şikâyet ediyorlar” diye kamuoyuna sunuluyordu. CHP ise bu konuda çok utangaç davranıyordu. Özel ise bu süreçte tüm dünya medyasına konuştu, Batılı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Artık “Şikâyet edilecek bir şey varsa şikâyet edersin. Ben durum tespiti yapıyorum.” diyecek kadar rahat.

Erdoğan’ın tuzakları konusunda çok daha dikkatli. Kendisine sorulan “Ekrem İmamoğlu olmazsa kim olur?” sorusuna yanıt bile vermedi. Özel, “Erdoğan bunun konuşulmasını istiyor. Bizim A, B, C, D formülümüz arkadaşlarımızın özgür kalması, Ekrem İmamoğlu’nun aday olması ve seçimi kazanmak. Erdoğan, ‘İmamoğlu olamayacak’ diyor. Biz de ‘İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak’ diyoruz. Başka bir şey tartışmak doğru değil. O gün gelince konuşulacak bir şey. O gün geldiğinde şartlar neyi gerektiriyorsa, toplum neyi doğru buluyorsa onu yaparsınız. Erdoğan, CHP yeni bir aday tartışmasına girsin istiyor.” diyor. Bu sözler, gündemi artık muhalefetin belirlediği yeni bir sürece işaret ediyor.

Özgür Özel ve CHP, alışık olmadıkları bir şeyi deniyorlar. Parti dışında, toplumun tamamına seslenmek ve onlarla birlikte hareket etmek zorunda oldukları bir süreci yaşıyorlar.

19 Mart sonrası ortaya çıkan siyasal atmosfer her şeyi ve herkesi yeniden şekillendirirken, CHP ve Özgür Özel tarihi bir eşikte duruyor.

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BARIŞA DESTEĞİMİZ TAM

DEM Parti'nin eş başkanlarının da somutlaştırdığı iktidarın iki kanadı arasında bir farklı durum var. Bir tanesi konjonktürel okumalar ve devlet aklı üzerinden bir şey tarif ediyor. Diğerinin o konuda bir isteksizliği var. Bu iktidarı nereye getirir bilmiyorum. Ben muhalefeti bir arada tutarken tamamını CHP'nin savunduğu değerlerde birleştirmek gibi bir yanlışa girmem. Yani İyi Parti'nin hassasiyetlerine, Zafer Partisi'nin itirazlarına ya da DEM Parti'nin umuduna diyeceğim bir şey yok. Partimin tarihsel tutarlılığı içinde durmam gereken yerde duruyorum.

Bahçeli'nin terörsüz Türkiye söyleminde de mutabıkım. Çünkü terör istemiyorum. Şehit ve gazi ailelerinin de masaya dahil edilmesi gerektiğini söyledim. Onlar “Biz yandık başkası yanmasın ama kimse de bizi istismar etmesin” diyor.

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CHP BÜTÜNLEŞTİ

Delegelerin % 93'ünün oyunu aldığımız kurultayda ve parti tarihinde ilk kez genel başkanın listesi delinmedi. Böylece "Kargaşa çıkar, yine birbirine düşerler” algısını tamamen bertaraf eden bir süreç oldu. Şu anda değişim iradesine sahip bir yönetim var. Tüm anketlerde CHP'deki çıkışın sürdüğü farkı açtığı görülüyor. Kararsızlar hızla dağılıyor bir kısmı AK Parti'ye geri dönüyor ama önemli bir kısmı buraya geliyor. Bunda parti içi tartışmaların bitmesi ve CHP'nin bu krizi yönetme şeklinin toplum tarafından kabul görmesi etkili. Kararsızlarda “Evet CHP bu işi başarabilir” görüşü hakim oldu.

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KIRILMA YAŞANDI

Eğer 19 Mart tarihinde reaksiyon verilemeseydi çok daha büyük felaket yaşayacağımızı düşünüyorum. 19 Mart sabahı ben İstanbul'a doğru hareket ettiğimde fikren hazır olduğum bir şey vardı. "Bir darbe mekaniği işliyor ve bu darbeye karşı direneceğiz" demiştim. O gece yanımdaki bütün arkadaşlara "Ne olacaksa bu akşam olacak" dedim. Bin kişi falan gelirse perişan oluruz. Ama 100 binler oldu. Her gece yani 7 gece üst üste aynı meydanda ve aynı konuşmacıyı dinlemeye artan katılımla geldiler. Toplumsal sahip çıkış olmasaydı, olmazdı. Ama karşımızda taktiksel geri çekilmeleri yapan, fırsatını bulunca ileriye giden bir akılla karşı karşıyayız. Asla ve asla geri çekilmememiz, gevşemememiz lazım. Örneğin bayram tatili bu açıdan çok zorlu bir sınavdı. İyi geçirdik.