Özel’in yol arkadaşlarına vedası

31 Mart 2024 yerel seçimleri kapsamında Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurttaşlara sordu: “Hep beraber sandıkları patlatmaya hazır mıyız?” CHP’yi eleştirdi. Partinin ülkeye, millete ve şehirlerimize söyleyecek hiçbir sözü, ortaya koyacak hiçbir vizyon ve programı olmadığını iddia etti. Cumhur İttifakı olarak Manisa’yı Türkiye Yüzyılı belediyeciliğiyle buluşturacaklarını söyledi. “Seçim gecesi, gözüm Manisa sonuçlarında olacak” dedi ve ekledi: “Manisa’da öyle bir ses verin ki ülkemizin her köşesinden duyulsun.”

Hedef şaştı ama günün sonunda Erdoğan’ın dileği gerçek oldu. 31 Mart günü Manisalılar sandıkları patlattı. CHP, 17 ilçe belediyesinin 14’ünü kazanarak Manisa’da ilk kez birinci parti oldu. CHP’nin adayı Ferdi Zeyrek oyların %57.26’sını alarak Manisa Belediye Başkanı seçildi. Cumhur İttifakı’nın adayı MHP’li Cengiz Ergün’ün oyu %29.78’de kaldı. %38.34 ile AKP’li rakibi Yavuz Kurt’a 10 puan fark atarak Şehzadeler İlçesi Belediye Başkanı seçilen Gülşah Durbay, Manisa’nın ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti. Yurttaş, seçim gecesi gözünün Manisa’da olacağını söyleyen Erdoğan’a işte böyle bir tablo çizdi.

Ferdi Zeyrek Manisa’da doğdu. Okudu mimar oldu. Şehrine dönerek sivil toplum kuruluşlarında ve meslek odasında çeşitli görevler aldı. Belediye meclis üyeliği ve il başkanlığı yaptı, CHP ilçe örgütünde çalıştı. 9 Haziran’da, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. 48 yaşındaydı. Gülşah Durbay Manisa’nın bir köyünde dünyaya geldi. Okudu gıda mühendisi oldu. Yetinmedi, üzerine hukuk bitirdi. Yüksek lisans yaptı, doktoraya başladı. O da tıpkı Zeyrek gibi dernekler, sivil toplum örgütleri ve meslek odasında farklı görevlerde bulundu. CHP’nin il ve ilçe gençlik kollarında başkanlık yaptı. 14 Aralık’ta, yakalandığı kanser nedeniyle hayatını kaybetti. 37 yaşındaydı.

İkisi de devlet okullarında okudu. Doğduğu kente hizmet etmek için gönüllü oldu. Sosyal belediyeciliği savundu ve kazandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’daki bu tarihi başarıda şüphesiz ki ikisinin de büyük katkısı var. Zamansız ölümleri sonrası düzenlenen cenaze törenlerindeki kalabalık da, görev aldıkları kısacık dönemde kazandıkları büyük sevgi ve saygının bir yansıması. Ancak bu kadarla kalmadı; Zeyrek ve Durbay’ın kaybından duyulan üzüntü Manisa sınırını aştı. Bunun birkaç nedeni var. İlki ve en önemlisi, hayatlarının en üretken ve dinamik döneminde, topluma sunabilecekleri daha pek çok hizmet varken aramızdan ayrılmış olmaları. “O iyi insanların o güzel atlara binip çekip gitmelerine” dayanacak takatimiz kalmadı.

İkisinin yası, Manisa’dan taşıp ülkeye yayıldı. Bunun bir diğer nedeni de Özgür Özel’in yol arkadaşlarının kaybından duyduğu üzüntüyü pek çok kişiye hissettirebilmiş olması. Kardeşim dediği Ferdi Zeyrek’i, kendi elleriyle toprağa verdi Özel. Altı ay sonra yine aynı meydanda, yine bayrağa sarılı başka bir tabutta, evladım dediği Gülşah Durbay’ı uğurladı. Hıçkıra hıçkıra ağladı. “İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor” demişti Zeyrek’in ölümünün ardından yaptığı konuşmada. “Daha bir evladımızı almasın Allahım. Dayanacak, sabredecek bir yanım kalmadı” dedi Durbay’ın cenaze töreninde. Özgür Özel, ezber cümlelerle değil, samimi hikayeleriyle uğurladı ikisini de. Yoldaşlarının tabutunu sırtladı, toprağa bıraktı. Acısına da, isyanına da ortak etti herkesi.

Sonrası, ağacın kurdu içinde olur sözünü hatırlatıyor. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda ‘para karşılığı oy kullandırıldığı’ iddiasıyla ilgili dava açan Batman İl Başkan Yardımcısı ve Kurultay Delegesi Yılmaz Özkanat, Özgür Özel’i acıyı vakarla taşımamakla eleştirdi. Neymiş? Bir genel başkan kameralar önünde kontrolsuz ve abartılı ağlayamazmış. Güya halkın acısını siyasi vitrine dönüştürmüş! Ne yapmış Özel? Bayrağa sarılı tabuta yaslanıp cenazeyi mitinge mi çevirmiş? Acı üzerinden güç mü devşirmiş? Altı ay içinde kardeşim ve evladım dediği gencecik iki insanı toprağa vermiş bir başkan isyanını, gözyaşını saklamamış da ne olmuş? Liderliği mi eksilmiş? Üfff diyerek sıkışan kalbini rahatlatmaya çalışmış da ne olmuş? Toplumun moralini mi bozmuş? Duygusuzluğu halka güçlü yöneticilik diye yutturmaya çalışanların oyununu bozmuş, fena mı olmuş? İktidar katında kimse kimseye sırtını güvenle dönemezken, bu samimiyete ancak gıpta edilebilir.