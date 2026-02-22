Özelleştirmeler sermayeyi motive etme çabası

Yusuf Tuna Koç

AKP iktidarının 24 yıldır istikrarlı olarak sürdürdüğü belki tek politika ekonominin neoliberal kurallar çerçevesinde sermayenin kar hırsına kurban edilmesi.

İktidarın daha ilk maliye bakanı Kemal Unakıtan “babalar gibi sattık”, “sat sat bitmiyorlar” diye övünürken, gelinen noktada Türkiye hem üretmeyen hem de refahın yalnızca sermaye sınıfının elinde kaldığı korkunç bir toplumsal bunalımın içerisine sürüklendi. Bu yüzden artık övüne övüne değil, çekine çekine özelleştiriyorlar.

Bugün ise gündemde köprü ve otoyolların özelleştirilmesi var. Halkın tepkisinden çekinerek bir nevi “gizli özelleştirme” ile girişilen bu yeni satış için kimileri seçim yatırımı, kimileri ise sermayenin gönlünü hoş tutma hamlesi yorumlarını yapıyor. Sebebi ne olursa olsun gerçekleşen ise 85 milyonun vergileri ile yapılan köprü ve otoyolların gelirlerinin kırdırılarak el altından 3-5 kuruşa özel sermayeye satılması. Dahası, özel şirketler eline geçtikten sonra halkın el mecbur kullanmaya devam edeceği bu köprü ve otoyolların fiyatlandırılmasının da kontrolden çıkacağı gerçeği de ortada. Eğer bu gelir satışı gerçekleşirse, kamu malları üzerinden 1’e 10 koyma heveslisi şirketlerin kar hırsıyla yapacağı fiyatlandırma yalnızca köprüyü kullanan tekil tekil yurttaşları değil, otobüs ve lojistik firmalarını da etkileyecek, gıda enflasyonuna yeni bir bindirmeye dahi sebebiyet verebilir.

Bu gizli halk düşmanı özelleştirme planını gazeteci Çiğdem Toker ile konuştuk.

Hükümet neden bugün köprü özelleştirmelerini gündeme aldı, Mehmet Şimşek Orta Vadeli Plan ile bağlantılı olmadığını söyledi, bu özelleştirmelerle bir seçim bütçesi yaratılma ihtimali var mı?

Aslında bu plan uzun süredir iktidarın gündeminde var. 2011 yılında denendi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ihale açtı, yaptı. Ancak dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan, 5-6 milyar dolarlık bedeli düşük bulduğu için ihale iptal edildi. Daha sonra 2014’te bir torba yasaya madde eklenmek istendi. Kamudaki köprü ve otoyolların işletme hakkının devrini, imtiyaz olmaktan çıkaran bir girişimdi. Ancak ihaleye dönüşmedi. Aradan 11 yıl geçti. Bu seferki girişim geçen yıldan bu yana konuşuluyor. "Taze" gelire ihtiyaç duyulduğu şüphesiz. Ancak tek gerekçe değildir. Bunun yanında yine yerli ve küresel sermayeyi mobilize edecek bir siyasal konsolidasyon motivasyonu olduğunu da düşünüyorum.

Köprülerin özelleştirilmesi durumunda devralacak olan şirketlerin fiyat politikası denetlenebilir mi?

Fiyat politikası ve denetim konusunun büyük oranda; ilgili kamu kuruluşu ile (Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı, ÖİB...hangisi olacaksa) otoyol/köprünün işletme hakkını devralacak şirket arasındaki sözleşmeyle belirleyip şekillenecek bir başlık olduğu kanısındayım. Sözleşmeler hayati önemde. Deyim yerindeyse bütün yığınak oraya yapılır. Bu politikanın sorunlu olmasının temel nedenlerinden biri de bu. İhale yapılırsa ilgili şirketlere imtiyaz hakkın devretmek gerekiyor. Bu büyük bir iş. Şirketler sözleşmeye hep kendilerini maksimum koruyacak maddeler konulsun ister, öyle tutum alır. Kullanıcı konumundaki vatandaşların hakkının nasıl korunacağı büyük mesele.

Böyle bir özelleştirme politikası nasıl bir kamu zararı yaratır?

Rakamsal bir büyüklük vermek şimdiden kolay değil. Ancak özel sektörün bu ölçekte bir işe yüksek kâr motivasyonu olmaksızın girmeyeceğinden eminiz. Şu an kamuya, Hazineye düzenli gelir sağlayan bir kamu hizmeti iktidara toplu para karşılığında kısa dönem ihtiyacı için devredilmiş olacaktır. Bu birinci husus. İkincisi geçiş ücretinden artış vatandaşın refahını olumsuz etkileyici bir etken. Üçüncüsü, büyük olasılıkla şirketlere birtakım vergi avantajları sağlanacaktır.