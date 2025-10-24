Özer Olgun Kültür Merkezi gün sayıyor

BirGün EGE

Fethiye Belediyesi, kentteki kültür ve sanat etkinliklerinin önemli adreslerinden biri olan Özer Olgun Kültür Merkezi’nde bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar kapsamında salonun oturma koltukları tamamen söküldü. Yerlerine, arkaya doğru kademeli yükselen yeni koltuklar yerleştirilecek. Bu düzenleme sayesinde izleyicilerin sahneyi daha net görmesi hedefleniyor.

Yenileme süreci sadece koltuk değişimiyle sınırlı kalmıyor. Kültür merkezinin kolon kaplamaları, duvarları ve sahne bölümünde de kapsamlı yenilikler yapılıyor. Hem teknik hem de estetik açıdan iyileştirme sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca, bina genelinde havalandırma ve iklimlendirme sistemi yenileniyor. Kültür merkezinin giriş bölümü de “karşılama alanı” konseptiyle baştan tasarlanarak ziyaretçilere daha modern ve ferah bir atmosfer sunacak.

Fethiye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Cansu Karagöz, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Kültür merkezimizin içinde yapacağımız değişikliklerle, ilçemize yakışır modern bir görünüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Sahneden koltuk düzenine, akustik yapısından teknik donanımına kadar her ayrıntıyı elden geçiriyoruz. Çalışmalar tamamlandığında hem sanatçılarımız hem de vatandaşlarımız çok daha konforlu ve nitelikli bir kültür-sanat ortamına kavuşacak.”