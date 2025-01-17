Özge Polat Kent Kitaplığı

BirGün EGE

İzmir'de eğitim ve kültür hayatına önemli katkı sağlayacak Özge Polat Kent Kitaplığı, geçen hafta açıldı. Sabah 09.00 ile akşam 23.00 arasında hizmet veren kitaplık, özellikle Balatçık’ta bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri için yeni bir uğrak yeri haline geldi.

Kitaplıkta çay ve su 5 lira, Türk kahvesi 25 lira, diğer kahve çeşitleri ve tatlılar ise 50, 60 ve 70 lira arasında değişen fiyatlarla sunuluyor. Bu uygun fiyatlar, öğrencilere hem bütçelerini zorlamadan keyifli vakit geçirme hem de ders çalışma imkânı sağlıyor.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Öğrencilerimizin yoğun ilgisi, bu projenin ne kadar doğru bir adım olduğunu gösteriyor. Kitaplığımız, geniş kitap koleksiyonu ve sessiz çalışma alanları ile öğrencilerimize ideal bir ortam sunuyor. Ayrıca, ekonomik fiyatlarla sunduğumuz çay, kahve ve tatlılar, öğrencilerimizin bütçelerini zorlamadan keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. Kitaplığımızda ücretsiz internet ve kullanıma hazır bilgisayarlar, öğrencilerimizin ders çalışmaları ve araştırmaları için büyük kolaylık sağlıyor. Yanında bulunan Balatçık Kent Lokantası ise uygun fiyatlı ve lezzetli yemekleriyle öğrencilerimize hizmet veriyor. Bu imkânlarla, Özge Polat Kent Kitaplığı'nın öğrencilerimizin vazgeçilmez mekânlarından biri olacağına inanıyorum” dedi.