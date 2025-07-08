Özgür Özel’in hapishaneye açık mektubu

Özgür Özel, meydanlarda hakkında soruşturmalara yol açan ve belki kendini de hapishaneye taşıyacak cesur konuşmalar yapıyor. Hapishanedekilere “günü gelince geri alınacak esirler” diyerek.

O hapishaneler ki; nüfusları 34 ilin nüfusunu, en ünlüsünün doluluk oranı yüzde 212’yi geçti. O hapishaneler ki; seçilmiş belediye başkanlarıyla, cumhurbaşkanı adayı olmuş siyasilerle, Gezi’de ağaçları savunanlarla, gerçeğin peşinde koşan gazetecilerle doldu. Tek tek isimlerini yazmaya köşeler yetmez.

O hapishaneler ki; bazen kapıları açıldığında ülkeler nefes alır!

Özel’in meydanlarda on binlerin, yüz binlerin, TV ekranlarında milyonların hayranlıkla izledikleri, kendisini her seferinde liderlikte bir üst seviyeye taşıyan konuşmalarını dinlerken, aklıma James A. Baldwin’in “Kız kardeşim” dediği siyah insan hakları savunucusu, aktivist Angela Davis’e yazdığı açık mektup geliyor. 1970’te haksız hukuksuz, asılsız suçlamalarla hapishaneye konan o siyah kadın “vicdan”a yazdığı mektup…

Baldwin’in tarihin hapishaneye yazılmış en ikonik mektuplarından biri olan mektubunu, ben buraya biraz değiştirip kısaltarak koyayım siz de Özel’in meydanlardan yazdığı mektup diye okuyun:

“Sevgili Kardeşim,

Senin de, benim de bildiğimiz üzere, kesinlikle suçlu bulunduğun şey, bir zamanlar bu ülkenin insanlarına insan olarak bakmış olman ve hayatını bu inanç doğrultusunda yaşamaya karar vermendir. Diğer tüm suçlamalardan suçsuz olabilirsin, ama bu suçtan suçlusun.

Senin kuşağında ortaya çıkan bu büyük demokratik bilinç devrimi, sevgili kardeşim, bir başlangıçtır. Bazılarımız — hangi görüşten olursa olsun — bu yeni bilincin ortaya çıkması için ne kadar büyük bedeller ödendiğini biliyor. Bu, son on yılların en olağanüstü ve en korkutucu başarısıdır. Her şeyi değiştirdi. Artık hiçbirimiz geri dönemeyiz. Dönmemeliyiz de zaten.

Tarihin büyük gücü, onu içimizde taşıyor olmamızdan gelir; çoğu zaman farkında olmadan onun tarafından yönetiliriz ve tarih, yaptığımız her şeyin içinde fiilen vardır. Bu durum başka türlü olamazdı zaten; çünkü referans çerçevelerimizi, kimliklerimizi ve umutlarımızı tarihe borçluyuz.

Ve bunu fark etmek büyük acı ve dehşetle olur. Çünkü insan, tarih dediğimiz o yaratıkla — yani kendiyle — savaşa girer ve kendini, daha insani ve daha özgürleştirici bir ilkeye göre yeniden yaratmaya çalışır. İnsan, kişisel olgunluk ve özgürlük düzeyine ulaşmaya çalışır ki, tarih üzerindeki bu despotik gücünü kaybetsin. Ve böylece tarihi de dönüştürmeye başlar.

Artık her şeyin bizim elimizde olduğunu varsaymak zorundayız; aksi yönde düşünmeye hakkımız yok. Şimdi artık görece bilinçli ve fakat farklı siyasi görüşlerden vatandaşlar — ki tıpkı âşıklar gibi birbirimizin bilincini oluşturmakta ya da dayatmakta ısrar etmeliyiz — eğer bu görevimizde tökezlemezsek, belki de, az sayıda da olsak, bu kâbusu sona erdirebilir, ülkemizi var edebilir ve dünyanın tarihini değiştirebiliriz.

Eğer şu an her şeyi göze almazsak, bir köle tarafından yaratılan o kehanet üzerimize çökecek: Tanrı Nuh’a gökkuşağını verdi, / Artık su yok, bir dahaki sefere ateş!

Mücadeleyle,”

Baldwin’in mektubunun son sözcüğü mücadele!

Özel’in meydanlarda yazdığı mektubun ruhu da bu!

Emeklisi, genci, işçisi, memuru, kadını, erkeği… O kadar çok insan düzeninin bozulduğunu, hayatının alt üst olduğunu hissediyor ki. Mevlana’nın; “Düzenim bozulur, hayatım alt üst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını.”, sözüyle avunurlarsa hata ederler.

Hayatınızın altı da üstü de ancak mücadele ederseniz iyi olabilir!

Not: Muhalif kanallara günlerce karartma cezaları verilmesi ve gazetecilerin tutuklanması içimi karartsa da, Timur Soykan gibi genç arkadaşlarımızın cesaretle gerçeğin peşinde koşmaları içimi aydınlatıyor. İyi ki varlar!