Özgür Özel’in katılımıyla Kemalpaşa’da lise açılışı

BirGün EGE

İzmir Kemalpaşa’da, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen tarafından Ulucak’a yaptırılan Hasan Türkmen Anadolu Lisesi’nin, Kemalpaşa Belediyesi Kent Lokantası’nın ve Kemalpaşa Belediyesi toplu açılış töreni gerçekleştirilecek.

Açılışa CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra genel başkan yardımcıları Deniz Yücel, Murat Bakan, Gökan Zeybek, Burhanettin Bulut ile Ensar Aytekin'in de katılması bekleniyor. Kemalpaşa Ulucak’ta saat 11.00’de Hasan Türkmen Anadolu Lisesi’nin açılışının ardından saat 11.30’da Kemalpaşa Belediyesi Kent Lokantası açılacak. Saat 12.00’de de Kemalpaşa Stadyum Caddesi’nde Kemalpaşa Belediyesi toplu açılış töreni düzenlenecek.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in oğlunun anısına yaptırıp bağışladığı 22 derslikli Hasan Türkmen Anadolu Lisesi’nde ilk ders zili kasımda çaldı. Lisede 300 öğrenci eğitim görüyor. Kemalpaşa Ulucak Mahallesi’ndeki lise için ilk adım 2021’de yapı ruhsatının alınmasıyla başladı, inşa süreci geçen aylarda tamamlanıp, Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi. Türkmen daha önce Ulucak Mahallesi’nde bir okul daha yaptırıp bağışladı.