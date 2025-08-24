Özgürleştirmeyen eğitim aptallaştırır!

Ayşe Alan - Eğitimci, Yazar

İnsan, bir zekânın hizmet ettiği iradedir. - Jacques Rancière

Öğrenmek çoğu zaman, birinin bize açıklamasıyla başlar sanırız. Öğretmen anlatır, biz dinleriz; öğretmen sorar, biz cevaplarız. Bu düzen, o kadar içselleşmiştir ki, başka türlüsünü düşünmek neredeyse imkânsızdır. Sınıflar, bu görünmez anlaşmanın mekânlarıdır. Öğretmen bilir, öğrenci bilmez; öğretmen yönlendirir, öğrenci takip eder.

Jacques Rancière, Cahil Hoca kitabında bu yerleşik anlayışı kökünden sarsar. Geleneksel eğitim anlayışında öğrenci bilgisiz ve öğrenmeye muhtaç, öğretmen ise bilgili ve açıklayıcıdır. Bu hiyerarşi, özgürleşmeyi değil, öğrencinin öğretmenin açıklamasına bağımlı hale gelmesini sağlar. Bu bağımlılık ise Rancière’in ifadesiyle “aptallaştırma”dır.

ZEKÂLARIN EŞİTLİĞİ: JACOTOT’NUN DENEYİ

Rancière’in tezinin çıkış noktası, 19. yüzyıl başlarında Fransız öğretmen Joseph Jacotot’nun yaşadığı olağanüstü bir deneydir. Jacotot, Belçika’da Fransızca bilmeyen bir öğrenci grubuna ders vermek durumunda kalır. Aralarında ortak bir dil olmadığı için, onlara hem Fransızca hem de Flamanca versiyonu bulunan Télémaque adlı kitabı verir. Hiçbir ek açıklama yapmaz. Yalnızca kitabı okuyup kendi başlarına çalışmaları gerektiğini söyler. Beklenmedik biçimde, öğrenciler metni anlayabilmiş, üzerine yorumlar geliştirmiş ve onu yaratıcı biçimde kullanabilmiştir.

Bu deneyim, Rancière’in “zekâların eşitliği” fikrinin temelini oluşturur. Ona göre öğrenme, mutlaka bir “açıklama” süreci olmak zorunda değildir. Zekâ doğası gereği eşittir. Farklı olan, irade ve dikkat düzeyidir. Eğitim, zekâların eşitliğini baştan varsayarsa özgürleştirici olabilir. Aksi halde, “açıklama mitosu” devreye girer: Öğrenci, anlamak için mutlaka öğretmenin açıklamasına ihtiyaç duyduğuna inanır.

Rancière’e göre “aptallaştırma” cahillik değildir; bir zekânın kendi gücünü deneyimlemesinin engellenmesidir. Sürekli açıklama yapmak, öğrenciyi öğretmenin rehberliğine bağımlı kılar. Öğrenci, “ben ancak bana açıklanırsa öğrenebilirim” düşüncesiyle yetişir.

Bu nedenle Rancière, öğretmenin “cahil” olmasını, yani her şeyi bilen, her cevabı veren, her adımı açıklayan biri olmaktan vazgeçmesini, önerir. Çünkü aşırı açıklama, öğrenciyi pasif bir konuma hapseder ve entelektüel eşitsizliği yeniden üretir.

HİYERARŞİYİ SABİTLEYEN MEKANİZMALAR ÜRETEN BİR EĞİTİM

Bu zihinsel eşitsizlik algısı, yalnızca bireysel değil, toplumsal ve sınıfsal düzeyde de derin etkiler yaratır. Alt gelir gruplarından gelen çocuklar sık sık “başarısız” damgası yer ve eğitim sistemi içinde geride bırakılır. “Zeki olan yükselir” miti, sosyal eşitsizliklerin doğal ve kaçınılmaz olduğu yanılsamasını besler. Oysa Cahil Hoca bize, bu ayrımın pedagojik değil, ideolojik bir inanç olduğunu hatırlatır. Gerçek öğrenme ve özgürleşme, her öğrencinin kendi zekâsını keşfetmesiyle mümkündür.

Rancière’in anlattığı bu bağımlılık ilişkisi yalnızca okul içi bir mesele değil, toplumsal düzeyde de “biz bilmeyiz, onlar bilir” kültürünü pekiştiren bir mekanizmadır. Böylece eşitsizlik, sanki doğalmış gibi yeniden üretilir. Bu tam da Rancière’in tarif ettiği anlamda “özgürleştirmeyen” bir eğitimdir ve kaçınılmaz olarak aptallaştırır. Zekâsına güvenmeyen, merak etmeyen, otoriteye bağımlı bireyler üretir.

Bireysel düzeyde bu, öğrencinin kendi aklına yabancılaşması demektir; öğrenme sürecini keşif değil, “doğru cevabı ezberleme” işi olarak görmesine yol açar. Toplumsal düzeyde ise eleştirel yurttaşlar yerine sorgulamayan, otoritenin bilgi ve kararlarına teslim olmuş kitleler yaratır. Bu durum, kültürel, bilimsel ve sanatsal yaratıcılığı da ciddi şekilde sınırlar.

EĞİTİMLE SAĞLANAN CEHALET

Yukarıdaki toplumsal varoluş biçimi tanıdık gelmiştir sanırım. Bana göre Türkiye’deki eğitim sistemi, açıklama mitosunun, öğrenciyi kendi aklına yabancılaştırmanın en katı biçimlerinden biri olarak yaşanıyor. Müfredat, öğrencinin neyi ne zaman öğreneceğini en baştan belirliyor. Sınav sistemi bilgiyi ezberleyip geri vermeye indirgerken, öğretmen-öğrenci ilişkisi hâlâ hiyerarşik bilgi aktarımı mantığına dayanıyor. Öğrenciden kendi merakının, sorularının peşinden gitmesi değil, müfredatın hedeflerine uygun cevaplar vermesi bekleniyor.

Eğitim sistemimiz Sakallı Celâl namıyla bilinen Celâl Yalınız’ın ünlü “Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündür.” sözünü doğruluyor. Sistem duyduklarından gördüklerinden şüphe eden, araştıran, sorgulayan, kendine güvenen bireyler değil; otoriteye bağımlı, doğruları başkalarından öğrenmeye, hâttâ hiç bir yeni şey öğrenmemeye meyilli insanlar üretmek üzere kurgulanmış.

Türkiye’de öğrenciler, çoğu zaman çaba ve iradeleriyle değil, sınıfsal avantajlarıyla “başarılı” oluyor. Biz bunu bunu doğal bir eleme, akademik kaliteyi yükseltmenin bir şartı gibi görüyoruz. Özel okullar, kurslar, dershaneler ve özel öğretmenlerin belirleyici olduğu bu yapıda eşitsizlik yeniden üretilip, görünmez kılınıyor. Okullar, toplumsal sınıflar ayrımının minyatür bir yansımasına dönüşüyor.

ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EĞİTİM MÜMKÜN MÜ?

Cahil Hoca’nın bize öğrettiği en temel şey, “zekâların eşitliği” ilkesini ciddiye almak gerektiğidir. Bu da öğretmenin rolünü yeniden tanımlamayı zorunlu kılar. Özgürleştirici öğretmen, “her şeyi bilen” değil, öğrencinin kendi aklını kullanmasına alan açan kişidir. Açıklamayı zorunlu kılmak yerine, öğrenmenin kendi başına da mümkün olduğunu deneyimletir.

Rancière bu düşüncesinde yalnız değil. Eleştirel pedagoji geleneğinde Paulo Freire, Ezilenlerin Pedagojisi ile eğitimi toplumsal adalet mücadelesinin bir aracı olarak görür. Henry Giroux, öğrenciyi yalnızca bilgi alan değil, toplumsal değişimin aktif öznesi olarak konumlandırır. Peter McLaren ise eğitimi, mevcut güç ilişkilerini sorgulayan ve dönüştürmeyi amaçlayan devrimci bir pratik olarak tanımlar. Bu farklı yaklaşımların ortak noktası, öğrenmenin ancak öğrencinin aktif katılımıyla, sorgulama cesaretiyle ve kendi deneyimini sürece katmasıyla mümkün olduğuna dair inançtır.

Rancière’in “zekâların eşitliği” ve “açıklama mitosu” eleştirisi, günümüz pedagoji tartışmalarıyla büyük ölçüde örtüşüyor. Çağdaş eğitim teorilerinde “öğrenci merkezli” yaklaşımların giderek daha fazla önem kazandığını görüyoruz. Bu yöntemler, öğrenciyi pasif bilgi alıcısı olmaktan çıkarıp, öğrenme sürecinin öznesi haline getiriyor. Merak, sorgulama ve eleştirel düşünce, bu anlayışların temel taşları.

MEB’in tüm reformlarında da bu vurguyu sık sık görüyoruz. Müfredat değişikliklerinde altı çizilen bir pedagojik yöntem oluyor, ancak pratikte bu yöntem yine sistemin kendi açmazlarından dolayı uygulanamıyor.

Merkezi sınavlar hiç olmadığı kadar belirleyici ve bu sınavların çok ağır bir müfredat yükü var. Bu müfredatı öğrencilerin kendi kendine öğrenmesine uygun bir zaman tanımadığı için ve daha da önemlisi çoktan seçmeli soruların doğasında ezber/pratik/doğru şık üçlüsü olduğu için politika belgelerinde yazılan “amaçlar” havada kalıyor. Oysa Türkiye’de bir eğitim reformu, ancak böyle perspektiflerden beslenen bir pratik üretebilirse dönüştürücü ve özgürleştirici olabilir.