Özgürlüğe açılan kanatlar

Özge DOĞAR

“Bir müjdeyi taşımak için büyük kanatlar değil güçlü bir yürek gerekir.”

Gökyüzünün geniş mavi perdesinde, bazı kuşlar vardır ki yalnız uçmaz… Onlar, iyi haberlerin kanatlı habercileridir

Kırlangıç, ilkbaharın ince kalemidir. Uçarken gökyüzüne “Bahar geliyor, uyanın!” yazar. Evin saçaklarına yuva kurdu mu, bereket de yavaşça kapıyı çalar.

Leylek, uzun bacaklarıyla uzak diyarlardan gelir. Her gelişinde, “Yollar açılıyor, yeni maceralar başlıyor!” der gibi süzülür. Onu gören çocukların yüzünde hemen bir gülümseme belirir.

Güvercin, ak pak tüyleriyle barışı taşır. Küçücük gagasında hiç görünmeyen bir umut saklıdır. Bir dala konduğunda sessizce fısıldar: “İyilik birazdan buraya uğrayacak…”

Kumru, kalbin en yumuşak sesidir. Kutuplara uçmaz, göç yollarına düşmez; çünkü o sevginin bekçisidir. İki kumru yan yana oturmuşsa, evde huzur var demektir.

Bülbül, sabahın erken saatlerinde uyanır. O şarkı söylemeye başladığında doğa da gülümsemeye başlar. Sesiyle baharın kapısını çalar, çiçeklere “Hazır olun, yeniden renkleniyoruz!” der.

Turna… Uzak bozkırların kutsal kuşu. Uzun boynuyla göğe doğru çizdiği yol, bereketin izidir.

Bunların dışında halk arasında “Müjdeci Kuş” diye de bilinen bir de serçe vardır. Özellikle Anadolu’da serçenin eve konmasının, bir pencereye gelmesinin ya da yakınında uçmasının “güzel haber” getireceğine inanılır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklanan Ramazan Gülten’in yüreğinde işte böyle minik bir serçe yerinde duramıyor, kalemiyle buluşup bizlere geliyor… Umut oluyor ailesine ve tüm demokrasi sevdalılarına.

Müjde Kuşu, Kapalı Kapılar Ülkesi’nde tek umudu ailesine ve yeni doğacak Maya’ya kavuşmak olan sevgi dolu bir insanın; umudunu ve özlemini minicik gövdesine sarar ve yola çıkar. Müjde Kuşu elbette yolunun uzak ve zor olduğunu biliyordur ama bildiği bir diğer şey: Bir müjdeyi taşımak için büyük kanatlar değil güçlü bir yürek gerektiğidir. Müjde Kuşu kararlıdır, ne olursa olsun iyi yürekli insana yardım edecek, onun umudunu ailesine ve sevgisini yeni doğacak Maya’ya taşıyacaktır.

Rüzgâr, Müjde Kuşu Serçe’ye yardım eder, fırtınanın onu oradan oraya fırlatmasına izin vermez. Çünkü bilir iyi insanlara ve cesur kuşlara yardım edilmelidir. Gölü geçerken yağmur yardım eder, minik serçenin umut yüklü yüreği gökyüzünü aydınlatmalıdır çünkü. Müjde Kuşu, Maya’nın evine geldiğinde yorgun ama mutludur, güneş ışıkları tüylerini adeta aydınlatıyordur. Mutludur Müjde Kuşu; Maya doğmuş, annesi ve abisi de gülümseyerek minik serçeye el sallıyorlardır. Tanımışlardır onu, Kapalı Kapılar Ülkesi’nden sevgi ve umut getirdiğini anlamışlardır. Müjde Kuşu hiç durur mu, Onun adı Müjde Kuşu iyi kalpli insana müjdeyi götürmeli. Dönüş yolunda ona yardım eden dostlarına teşekkür etmeyi ihmal etmez. Kapalı Kapılar Ülkesi’ne “Maya doğmuş, çok sağlıklı görünüyor” der.

Bir umudu taşımak için özgürlüğe inanmak gerekir. Müjde Kuşu, minicik bir serçedir ama iyi yüreklerin görünmez bağlarla birbirlerine bağlı olduğunu bilir, bu bağ dayanışma ve cesaretle örülmüştür. O yüzden kolay kolay kopmaz ve dağılmaz. Üstelik bunu bütün serçeler bilir. O yüzden müjdeli haberler vermek serçelerin işidir. Kapalı Kapılar Ülkesi, söyledikleri kadar soğuktur ama orayı sıcak tutan Müjde Kuşları umudun, özlemin, özgürlüğün ve sevginin taşıyıcılarıdır. Kapılar kapalı ama yürekler sevdaya açıktır. Çünkü bir sevdayı taşımak inat ve cesaret ister.

Müjde Kuşu, Kırmızı Kedi Çocuk tarafından kasım ayında yayınlandı. Kitabı yazan Ramazan Gülten, resimleyen Pınar Çalışkan Gülten. Maya, annesinin karnında 6 aylıkken babası tutuklandı. Doğduktan sonra her hafta babasını ziyarete gitti ve onlara umut oldu. Müjde Kuşu; Maya ve tüm çocuklara, Pınar ve Ramazan Gülten tarafından ithaf edilse de hepimize geleceğe dair umut ve sevgi taşıyor.