Özgürlüğün sesini özlemiştik

Göksu Cengiz

Son aylarda hem Amerika ve Avrupa’da hem de Türkiye’de gençliğin yükselen sesi uzun bir aradan sonra gözleri üniversitelere yeniden çevirdi. Ne denir, özgürlüğün sesini hiç değilse özlemiştik...

Amerika üniversitelerinde başlayan Filistin’e destek eylemleri, karşılaştığı sert polis saldırıları, akademisyen kıyımı da liberal demokrasinin vaatlerinin geldiği son nokta oldu.

Filistin’e yönelik insanlık dışı saldırının tüm kara propagandaya rağmen yoğun bir tepkiyle karşılaşması bir yanda İsrail’e doğrudan desteğin yürütücüsü konumundaki demokrat Biden ve Elon Musk gibi destekçilerini Filistin karşıtlığında adeta bir trole dönüştüren Trump düşünüldüğünde aşılması zor bir eşiğin aşıldığı söylenebilir. Tüm hedef göstermeler ve yıllardır süren yoğun siyonist propagandanın içerisinden çıkarak gerçekleri anlatan, Filistin’i konuşmaktan vazgeçmeyen tüm akademisyen ve öğrencilerin sarsıcı etkisinin düzeyini ise gelecek gösterecektir.

Gündemleri ve talepleri zaman zaman farklı olsa da özgürlük ve demokrasi arayışının ülkemizdeki üniversitelerde de yeniden ses bulmaya başladığını görmek gelecek adına ümitvar olmamızı sağlayan gelişmelerden oldu. Uzun yıllardır yoğun bir baskı ve akademiye dönük kıyım döneminin ardından üniversite kampüsleri yeniden özgür ve demokratik üniversite için seslerini yükseltiyor.

Üniversiteye dönük saldırıların sembolü haline geline şenlik yasaklarından, kampüslerin piyasaya ve özelleştirmelere teslim edilmesinin bir örneği olan amfi satışlarına, ağırlaşan ekonomik kriz karşısında geçinemeyen öğrencilerin son çaresi yemekhanelerin zamlarına kadar çeşitlenen eylemler talepleriyle 20 yıllık tahrifatın özeti gibi. Saray’ın kayyum rektörlerinin öğrencinin karşısına dahi çıkamadığı kampüslerde Filistin konusundaki riyakârlıkta ise bir değişiklik görünmüyor. Öyle ki bir yandan Amerikan üniversitelerindeki şiddet kınanıyor hemen ertesi gün İsrail’e boykot çağrısı için toplanan öğrenciler yaka paça kampüsten atılıyor.

Uzun ve karanlık bir baskı döneminin içerisinde yükselen sesler kendi yolunu arıyor. Hakkını aramakta kendi gücüne güvenen ve yeni yöntemler arayan gençlerin yürüyüşleri, basit sorunlara dahi çözüm üretemeyen mevcut siyaset düzleminin dışına taşan bir arayışı işaret ediyor. Seçimlerin ardından hafızalarda bir silinmeyi tercih eden normalleşme ve uzlaşı çağrıları sürerken insan düşünüyor, şenlik dahi yapamayacaksak tam olarak nereden yumuşayacak bu iklim?

Devrim’e sahip çıkan öğrencilerin de dediği gibi mücadelemiz bizden öncekilere bir selam bizden sonrakilere bir hatırlatmadır. Gençliğin özgürlük ve demokrasi arayışı ve özerk, demokratik üniversite mücadelesi yılları aşıp gelen bir umut ışığı olarak yeniden yolunu arıyor.