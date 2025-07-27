Ozzy’nin kavanozları

Onur Özgen

Ozzy Osbourne’un neden bu kadar önemli olduğunu anlamak için onun hem müzikal etkisine hem de karşı‑kültürel bir sembol ve medya fenomeni olarak rolüne bakmak gerekir.

Ozzy’nin müzik tarihindeki ağırlığı, 1969’da çoğu kişi tarafından ilk heavy metal grubu kabul edilen Black Sabbath’ın kuruluşuyla başlar. Keskin ve dramatik sesi, grubun karanlık ve ağır sound’una kusursuz oturur. “Black Sabbath” (1970), “Paranoid” (1970) ve “Master of Reality” (1971) gibi albümler yepyeni bir türün temellerini atar. Savaş, delilik, din ve okültizm gibi dönemin tabu konularını irdeleyen sözler, Ozzy’nin hem korkulan hem hayran olunan anlatımıyla birleşir.

Çaresizlikle görkemi harmanlayan vokal tarzı, metal şarkıcılarına nesiller boyu ilham verir. Metallica, Iron Maiden, Slayer ve pek çok grup, Ozzy ve Black Sabbath’ı doğrudan esin kaynağı olarak gösterir. Onun varlığı olmasaydı, bugün bildiğimiz hard rock haritası bambaşka olurdu; bu kesin.

1979’da alkol ve uyuşturucu sorunları nedeniyle Black Sabbath’tan atıldığında çoğu kişi Ozzy’nin kariyerinin bittiğini sanmıştı. Oysa o, solo kariyeriyle küllerinden doğdu. İlk albümü “Blizzard of Ozz” (1980), “Crazy Train” ve “Mr. Crowley” gibi klasiklerle onu başlı başına bir efsaneye dönüştürdü. Genç gitarist Randy Rhoads ile yaptığı iş birliği, müziğini teknik ve melodik açıdan yeni bir seviyeye taşıdı.

1980’ler ve 90’lar boyunca kişisel ve medyatik fırtınalara rağmen aktif ve etkili kalmayı başardı. Bunu da kendisini yenileme, yeni kuşak müzisyenlerle çalışma ve değişen rock ortamında var olma yeteneğine borçluydu.

Ozzy’nin etkisi müzikle sınırlı değil. 2002’de MTV’de yayımlanan “The Osbournes” reality programı, onu bambaşka bir şöhrete taşıdı. Bu programda Ozzy; tuhaf, kaotik ama sevecen bir aile babası olarak, özel hayatını izleyiciye açtı. Bir kariyerin sonu olabilecek şey, aksine onun kültürel statüsünü pekiştirdi. Onu, müziğini tanımayan genç kitlelere de ulaştırdı. Çekiciliğinin bir bölümü, hem yetmişlerin tipik rock yıldızını hem de TikTok ve Instagram’da “meme” malzemesi olmayı kapsayan kişiliğinde gizliydi. Bu sayede hem heavy metal tarihine hem de kitle kültürüne damga vurdu.

Black Sabbath’taki ilk günlerinden reality‑show yıldızına dönüşmesine uzanan serüveni, rock müziğin marjinalden ana akıma, karanlıktan sıcak bir nostaljiye evrimini somutlaştırdı. Sürekli eski idollerin geri dönüştürüldüğü bir dünyada Ozzy Osbourne benzersiz, taklit edilemez bir orijinal olarak kalmayı başardı. Cehennemin kapıları kadar heavy, ama aynı zamanda John Lennon dinlerken eriyip türün en güzel sözlerini yazan bir adamdı.

Mizah, kırılganlık ve tuhaflığın karışımı, onu eşsiz bir karaktere dönüştürdü: Aşırılıktan sağ çıkan bir efsane, canlı bir mit ve aynı zamanda kendisinin sevimli bir karikatürü. Onun hikâyesi, hem kendini hem sistemi hem de zamanı alt eden bir anti‑kahramanın öyküsüdür. Sayısız kişisel kriz, bağımlılık, sansür ve eleştiriyle yüzleşmesine rağmen her seferinde artan bir sembolik ağırlıkla geri dönmek kuşkusuz çok zor bir şey olsa gerek. Bu yüzden Ozzy, beş ayrı on yılda önemini koruyabilen ender sanatçılardan biridir; metal, punk, klasik rock hayranları kadar ana akım pop kültürce de benimsenmiştir.

İki hafta önce Villa Park’ta veda konseri vardı. Parkinson hastalığıyla boğuşan Ozzy, deri bir tahtta otururken, kendisini dinleyenlere, “Kalbimin en derininden teşekkür ederim,” demişti.

Şarkılar, içine yıllar boyunca fark etmeden anılar, kokular, duygular doldurduğumuz boş kavanozlar gibidir. Heavy metal tutkunları için Ozzy bu kavanozların çoğunu açtı; Black Sabbath döneminden solo kariyerinin sonuna dek. Salı günü, 76 yaşında aramızdan ayrılırken arkasında sayısız duygu bıraktı.

Ozzy’nin şarkıları, karanlık sesinin ve şeytani estetiğinin ardında, reddedilmişlik ve yalnızlık çeken pek çok insana ışık oldu. Onun melodilerinin ardında hepsini aynı yere, eve götüren bir yol var. Ozzy şimdi oraya, tüm şarkılarının doğduğu yere, kalbine döndü, ama kavanozların kapağını da açık bıraktı; hayatta kalanlar doldurmaya devam edebilsin diye.