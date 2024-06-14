Pamucak Sahili yaza hazır

BirGün EGE

Pamucak Plajı yenilenen yüzüyle yaza “merhaba” dedi. Ayrıca Pamucak Sosyal Tesisleri de, tatilcilerin keyifli zaman geçirmesi için kapsamlı bir yenilendi.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından Pamucak Sosyal Tesisler’inin piknik alanlarındaki oturma grupları yenilenerek, modern ve kullanışlı hale getirildi.

Tesislerde, ziyaretçilerin güneşten korunmaları için gölgelikler de yenilendi. Piknik alanında bulunan banklar Efes Selçuk Belediyesi’ne ait atölyelerde belediye emekçileri tarafından yenilendi. Demircilik ve marangozluk işlemi gerektiren oturma gruplarının çalışmaları belediye öz kaynaklarıyla yapılarak kurumsal tasarruf sağlandı.