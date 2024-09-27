Pamukkale’de Halk Ekmek büfe sayısı arttı

BirGün EGE

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur’un seçim sürecinde Pamukkale halkına verdiği sözlerden biri olan ‘Halk Ekmek Projesi’nin geçen ağustos ayında 2 mahallede birden hayata geçirilmesinin ardından büfe sayısı 4’e yükseldi.

Pamukkale Belediyesi’nin Aktepe ve Karşıyaka mahallelerinde başlattığı proje Anafartalar ve Dokuzkavaklar mahallelerinde de sürdü. Büfeler büyük ilgi görürken, yurttaşlar ekmeğin fiyatının 6 lira olmasından memnun.

Dokuzkavaklar Mahallesi’nde oturan İlknur Uyanık, “Kır işine gidiyorum. Başka bir işim de yok, güvencem de yok. Bir kızım var. Halk Ekmek büfesinin açılması çok iyi oldu” dedi. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, seçimden önce verdikleri sözleri unutmadıklarını ve vaatlerini ekonomik sıkıntılara rağmen hayata geçireceklerini belirtti. Büfe sayısının artacağını belirten Ertemur, “Halkımıza söz vermiştik. Göreve başlamamızın daha 5’inci ayında ilk başta Aktepe ve Karşıyaka mahallelerinde, şimdi de Anafartalar ve Dokuzkavaklar mahallelerinde Halk Ekmek büfelerimizi açtık. Ekmek büfelerimizde 6 liradan halkımıza sunuluyor. Vatandaşlarımızın yüzlerini güldürmek için buradayız. Her şey halkımızın memnuniyeti için” dedi.