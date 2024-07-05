Pamukta alarm

Aydın’da pamuk üreticileri kuraklık ve artan maliyetler yüzünden endişeli. Üreticiler, “Barajlarda su yok, girdilere her gün yeni bir zam geliyor ama pamuk fiyatında iki yıldır yükselme yok” diyor.

Gonca YILDIZ

Aydın’da pamuk üreticileri kuraklık ve artan maliyetler yüzünden endişeli. Üreticiler, “Barajlarda su yok, girdilere her gün yeni bir zam geliyor ama pamuk fiyatında iki yıldır yükselme yok” diyor

Pamuk üretiminde önemli bir yere sahip olan Aydın’da üreticiler maliyetler yüzünden zor durumda. Söke’de üreticilik yapan Özden Ortaklar, çiftçinin pamuktan mutlu olmadığını belirterek ‘’Pamukta fiyatlar çok düşük. Millet alternatif ürünlere kaçıyor. Çiftçi pamuktan mutlu değil. Kuraklık var, barajlarda su sıkıntısı olduğu için kanallara su verilmiyor. Bu sebeple bazı tarlalar ekilmiyor’’ diye konuştu.

Ortaklar, “Pamuk fiyatları çok düşük ama mazot, gübre, ilaç, toplama, çapa maliyetleri çok yüksek. Üretici mecburiyetten pamuk ekiyor. Acaba seneye iyi olur mu düşüncesiyle ekiliyor. Ekmek mecburiyetimiz var, alternatif yok” ifadelerini kullandı.

Tarım Bakanlığı’nın sistemli çalışmadığını belirten Ortaklar, “Bölge bölge ayırıp ne ekileceğini belirlemesi lazım ama yapmıyorlar. İlçe tarımlarını böyle yönlendirmiyorlar. Ben pamuk ekiyorum, biri karpuz ekiyor o bölgede ekilen ürün fazla oluyor ve üretici mahsulü para yapmıyor. Burada aracı kazanıyor, üreticinin ürünü tarlada kalıyor. Ziraat odalarını yönetenler baştan güzel çalışmıyorlar. Bunu tarım bakanlığı yapması lazım. Çiftçilikle ilgili şikâyetimiz çok ama tarım bakanlığı ilgilenmiyor” dedi.

35 yıldır üreticilik yaptığını belirten Halil Uysal ise, üretimle ilgili sıkıntıların çok fazla olduğunu özellikle girdilerin çok pahalı olduğunu ama pamuğun para etmediğini söyledi.

EN AZ 45 LİRA OLMALI

Uysal, şunları dile getirdi: “Mazot, gübre, ilaç, işçi, tarla kirası bunlar çok pahalanıyor ama bizim pamuk fiyat olarak olduğu yerde duruyor. 2 yıldır hiçbir gelişme yok, pamuk fiyatı artmıyor. Bu yıl kuraklık çok etkili. Barajlarda su az. Geçen sene rekoltede 500’ü geçtiğimiz yerler oldu, altında kaldığımız yerler oldu. Bu sene ekilen pamuklar güzel ama şimdiden bir şey demek erken.”

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada pamuk alım fiyatlarına ve tarımsal desteklere değindi.

Karakoz pamuk fiyatları konusunda iktidara çağrı yaparak, “Pamukta geleneksel bir söz var: ‘1 kilo pamuk, eşittir 1 litre mazot.’ Buradan iktidara sesleniyorum: Bugün mazotun litre fiyatı 45 lira sınırında, o zaman 1 kilo pamuk da en az 45 lira olmalı. Üreticiyi düşünün ve bunun altında bir fiyat açıklamayın” dedi.

Pamuk üreticisine verilen desteklerin yetersizliğine de değinen Karakoz “Dekar başına verilen 345 lira mazot desteğini en az 600 liraya, 21 lira olan gübre desteğini de en az 80 liraya çıkarın” ifadelerini kullandı.