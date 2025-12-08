Panama Operasyonu yeniden: Venezuela’da rejim değişikliği girişimi

Stephen KIMBER - John KIRK

Amerika Birleşik Devletleri, kıyı açıklarına binlerce asker, uçak ve gemi yığdı. Görünürdeki amaç şuydu: yozlaşmış bir diktatörün uyuşturucu kaçakçılığını ve kara para aklamasını durdurmak. Ama o diktatör ülkesinin son seçimlerini çaldığı için, Washington’ın yaptığı askeri yığınağın bir diğer hedefi de demokrasiyi savunmak ve seçimlerin meşru galibini yeniden görevine getirmekti. ABD, diktatörün başına ödül bile koydu; yakalanmasına yol açacak bilgi verenlere yüksek miktarda para vaat etti. Her zamanki gibi, askeri hareketliliğinin ardında pek dile getirilmeyen başka bir amaç daha vardı. Tüm bunların toplamı, Amerika’nın …’de bir rejim değişikliği planına işaret ediyordu.

Sözünü ettiğimiz Donald Trump’ın bugünlerde kafayı taktığı Venezuela değil; ABD Başkanı George H.W. Bush’un Aralık 1989’da Panama’yı işgaline verdiği ad, yani “Just Cause (Haklı Neden) Operasyonu”.

TARİHİN TEKERRÜRÜ

Bugün Venezuela’da yaşananlarla o dönem Panama’ya yönelik hazırlık süreci arasındaki benzerlikler dikkat çekici. Ancak Panama’ya yapılan saldırının sonuçları ile Venezuela’ya yönelik olası bir saldırının sonuçları arasındaki farklar daha da çarpıcı ve tehlikeli olabilir.

ÖNCE PANAMA’NIN HIKÂYESİ

Bush’un Amerikan askerlerini Panama’ya göndermesinin öne sürülen başlıca nedeni, Tampa ve Miami’deki federal mahkemelerin uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla hakkında iddianame hazırladığı ülke lideri General Manuel Noriega’yı yakalamaktı. Bunun siyasi bir boyutu da vardı. Washington, uluslararası gözlemcilerin 1989 seçimlerini kazandığına inandığı, ABD’de eğitim görmüş muhalefet lideri Guillermo Endara’yı güçlü biçimde destekliyordu. Ne var ki Noriega, seçim sonuçlarını iptal edip yerine kendi adamını başkan ilan etmişti. Bush yönetimi, işgalin gerekçesini açıkça, Başkan Jimmy Carter’ın 1977’de imzaladığı ve Panama Kanalı’nın kontrolünün 2000 yılına kadar Panama’ya devrini öngören anlaşmanın “bütünlüğünü korumak” olarak sundu, ancak Bush’un pek çok destekçisi, işgalin bu anlaşmayı çöpe atmak için kullanılmasını umuyordu.

Bush, Just Cause Operasyonu için 25 bin askeri seferber etti. İşgalin ilk gecesi 20 Aralık 1989’da Endara Panama’nın yeni başkanı olarak yemin etti. İki hafta sonra Noriega teslim oldu. 1992’de ABD’de uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve suç örgütüne üyelikten suçlu bulunarak 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Görev tamamlandı mı? Hem evet hem hayır.

Bedeli ağır, kazanımlarıysa sınırlıydı. Noriega 2017’de bir ABD hapishanesinde ölürken, Endara hükümeti kısa sürede gözden düştü ve 1994’te iktidarı kaybetti. ABD Savunma Bakanlığı’na göre, sadece hakkında iddianame bulunan tek bir uyuşturucu kaçakçısını yakalamak için yaklaşık 165 milyon dolar (bugünün parasıyla 4,7 milyar dolar) harcanmıştı. Daha geniş insani fatura ise 26 Amerikalı ve 500’den fazla Panamalının ölümüydü. Panama Kanalı anlaşması yürürlükte kaldı ama Donald Trump için hâlâ can sıkıcı bir mesele olmaya devam ediyor; ikinci başkanlık döneminin başında gerekirse Panama’yı güç kullanarak “geri alma” tehdidinde bulunmuştu.

Şimdi Panama’da yaşananları aklımızda tutarak yeniden Trump ve Venezuela’ya gelelim.

Bush gibi Trump da uyuşturucu kartını masaya sürdü ve Venezuela’da rejim değişikliğini savunuyor. Ama Bush’un ötesine geçerek, Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun hükümetini, ABD’nin savaş hâlinde olduğunu iddia ettiği bir “narko-terör rejimi” olarak tanımlıyor. Bölgeye 1989’daki Panama işgalinden bu yana görülen en büyük askeri yığınağı yapma talimatını verdi; ABD’ye uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği küçük tekneleri bombalaması için hava kuvvetlerine yetki verdi, CIA’ya Venezuela içinde askeri operasyonlar yürütmesi için yeşil ışık yaktı ve hatta Venezuela’ya yönelik “karadan” saldırılardan söz etti.

ABD İŞGAL EDER Mİ?

Bu, çeşitli faktörlere bağlı. ABD Başkanı ikiyüzlü, dengesiz ve irrasyonel. Örneğin hükümetinin, ABD’ye fentanil taşıyan Venezuela menşeli uyuşturucu tekneciklerini hedef aldığını iddia etti. Uzmanlar ise, ABD’de satılan fentanilin başlıca kaynakları arasında Venezuela’nın yer almadığını söylüyor. Daha yakın zamanda Trump, uyuşturucuya karşı savaş yürüttüğü iddiasını bizzat kendisi boşa düşürdü; eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernández’i affederek. Hernández, geçen yıl yüzlerce ton kokaini ABD’ye taşımak için komplo kurmaktan suçlu bulunmuş, ayrıca Joaquín “El Chapo” Guzmán gibi kartel liderlerinden milyonlarca dolar rüşvet aldığı için 45 yıl hapse mahkûm edilmişti. Trump ise Hernández’in “çok sert ve haksız” muamele gördüğünü savundu.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) uluslararası operasyonlardan sorumlu eski başkanı Mike Vigil, Hernández’in affedilmesinin, Trump’ın tüm uyuşturucuyla mücadele programının “tam bir oyundan ibaret olduğunu – ikiyüzlülüğe dayandığını” gözler önüne serdiğini söylüyor.

Ancak Trump aynı zamanda her zaman olduğu gibi tamamen “alışverişçi”, yani her şeyi karşılık üzerinden okuyan bir siyasetçi. Venezuela’dan asıl istediği şey, esas büyük hedefi dünyanın en büyük petrol rezervleri üzerinde kontrol sağlamak. Ayrıca rejim değişikliğini gerçekleştirmeye ve ilk başkanlık döneminden beri kendisi için ciddi bir baş ağrısı olan Nicolás Maduro’yu devirmeye kararlı. Bunu tehdit ve gürültü patırtıyla başaramazsa, yanlış hesaplar sonucu kendisini gerçek bir işgalin içinde bulması her zaman ihtimal dahilinde.

Ama sonuç, 1989’daki Panama operasyonundan çok farklı olabilir.

şgal sırasında Panama’nın nüfusu üç milyonun altındaydı ve savunma güçleri sadece 16 bin 300 aktif personelden oluşuyordu. Venezuela ise 30 milyon nüfusa sahip çok daha büyük bir ülke; 110 binden fazla aktif askeri var ve bu güce, kısa süre önce ilan edilen 200 bin kişilik milis seferberliği eklendi.

Panama müdahalesi sırasında ABD Güney Komutanlığı’nın karargâhı Panama’daydı ve ülkede halihazırda 13 binden fazla askerden oluşan kalıcı bir garnizon bulunuyordu. ABD’ninse Venezuela’da resmî bir askeri varlığı yok. Dünyanın en büyük ve en donanımlı ordusuna sahip ABD, Venezuela ile yaşanacak herhangi bir silahlı çatışmada muhtemelen nihayetinde üstün gelecektir, ancak bunun hem mali hem itibar açısından bedeli çok ağır olabilir.

ABD’li düşünce kuruluşu Defense Priorities’te kıdemli araştırmacı ve askeri analiz direktörü olan Jennifer Kavanagh’ın belirttiği gibi, Amerika’nın “ülkelerin iç siyasetlerine müdahale etme” konusundaki sicili “berbat”. ABD zaman zaman hoşlanmadığı liderleri devirmeyi başarmış olsa da rejim değiştirme operasyonları çoğu kez “yeni düşmanlar yaratmış ve yerel halkın durumunu daha da kötüleştirmiştir… Venezuela’ya bir müdahale de muhtemelen benzer ölçüde kötü sonuçlar doğuracaktır.”

Trump’ın Venezuela’ya yönelik tehditlerinin nereye varacağını hâlâ bilmiyoruz, ama şundan makul ölçüde emin olabiliriz: Etkileri, 1989’dakinden çok daha ağır olacaktır.

Kaynak: counterpunch.org

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ