Panoptik bizi ne zaman öpecek?

Cüneyt Cebenoyan aramızdan ayrılalı altı yıl oldu.

İyi ki yaşadın Cüneyt!

Güvenlik kameralarına birkaç kez işim düştü ve her seferinde ortada kaldım. Örneğin bir keresinde, 2006’nın son günlerinde, Gezi Parkı’nın o günlerde THY şubesi bulunan kenarında yürürken, 4-5 gençten oluşan bir çete telefonumu çalmaya çalıştı. İtiş-kakış sırasında trafiğin vızır vızır işlediği yola düştüm. Böyle bir durumda, en büyük kentin en önemli meydanındaki güvenlik kameralarının her şeyi birkaç farklı açıdan görüntülemiş olmasını bekliyor insan. Ama kameralar çalışmıyordu -ya da bana öyle söylendi.

2016’da, kırmızı ışıkta geçen bir taksi arabamıza çarptı. Şoför yüzde yüz hatalı olduğunu şahitlerin de varlığıyla kabul etti ve bu tutanakta belirtildi. Ama sigorta firması, “İlle de kamera görüntüsü!” diye tutturdu. Kaza çok merkezi bir yerde olmuştu, başınızı kaldırdığınızda tam o noktaya bakan en az iki trafik kamerası bulunduğunu görebiliyordunuz. İlk anlattığım olayın üstünden 10 yıl geçmişti, ama bu kameralar da çalışmıyordu.

Oysa haber bültenlerine ve sosyal medyaya bakınca, neredeyse yaşanan her olayın, sokakta yürüyen herkesin, yoldan geçen her arabanın, alışveriş yapanların, hatta hiçbir şey yapmadan duranların bile en az bir güvenlik kamerasıyla görüntüleniyor olduğunu söyleyebiliriz. İyi ama, ihtiyaç anında ne oluyor o kameralara?

Neyse, uzun lafın kısası, bu gözetleme sistemlerinin güvenlik konusunda filmlerde gösterildiği kadar etkin olmadığını düşünmeme yol açan birçok deneyimim var.

Peki öyleyse bu sistemler gerçekte ne işe yarıyor? Ya da, çalışmaya başlarlarsa eğer, ne işe yarayacaklar?

∗∗∗

Amazon Prime platformunda gösterime giren yeni War of the Worlds/Dünyalar Savaşı uyarlaması, toplumun her bireyinin ve her detayının gözetlenmesinin çok da gerekli olmadığını anlatıyor gibi yapıp, aslında ne kadar iyi ve gerekli olduğunu söylemleştiriyor.

H.G. Wells’in romanı Dünyalar Savaşı, sinema ve televizyona defalarca uyarlandı. Bunlar arasında en ünlüsü, Steven Spielberg’ün yönettiği, Tom Cruise’un başrolünde oynadığı 2005 tarihli filmdir. Dünyaya saldıran korkunç dev Marslıların aslında zaten aramızda olduğunu, dünyayı istila edecekleri günü hemen dibimizde beklediklerini söyleyen, paranoyak, yabancı düşmanı ve açıkça sağcı bir anlatıydı. 11 Eylül sonrası iklimin havasıyla Spielberg ve Cruise, Irak’ın işgali konusunda Başkan Bush’a desteklerini dile getirdikten sonra bu filmi yapmışlardı.

Yeni uyarlamanın merkezinde, Will Radford adlı bir siber güvenlik ve gözetleme uzmanı var. Radford gerçekten her şeyin merkezinde duruyor; dünyanın herhangi bir yerindeki güvenlik kameralarına ya da dronlara bağlanıp istediği herkesi ve her şeyi gözetleyebiliyor, istediği telefonu dinleyebiliyor.

Biliyorsunuz, buna ‘panoptikon’ deniyor. 1785’te İngiliz filozof Jeremy Bentham’ın tasarladığı panoptikon modelinde, sekizgen cezaevinin hücreleri bir gözetleme kulesinin etrafını çevirir. Böylece mahkumlar, kuledeki kişilerin her an her hücreyi görebildikleri zannıyla uslu uslu oturacaktır.

Modern panoptikonun merkezindeki Radford monitörden insanları izlerken, yüz tanıma sistemi kameraların görüş açısına giren herkesin kimliğini anında belirliyor, bu kişilerin ABD’nin çıkarlarına karşı bir tehdit olup olmadığına dair bilgileri de hemen sunuyor.

Film, sonlara doğru, tehlikenin bu devasa veri üretimi ve akışından kaynaklandığını, uzaylıların o verilerle beslenen bir ırk olduğunu söylüyor güya, ama aslında biçim ve içerik uygulamalarıyla, gözetleme ve siber güvenliğin ne kadar yaşamsal olduğunu vurguluyor.

Örneğin Radford, tıpkı sokaktaki insanlara yaptığı gibi, DNA teknolojileri üstüne çalışan hamile kızının ve bilgisayar oyunlarına düşkün oğlunun çevrimiçi dünyalarına da onların izni olmadan girip çıkıyor. Bunun insanları en mahrem anlarında gizlice gözetlemekten farkı yok aslında, ama bu ‘küçük’ ve ‘şirin’ muzırlıklar da sonunda affediliyor. Hatta öykünün akışında “Baba iyi ki çocuklarını gizlice gözetliyormuş!” dedirtecek biçimde kullanılıyor: Baba kızı Faith’i gözetlemese, kız saldırılar sırasında güvenli bir yere ulaşamayacaktı. Amazon’un teslimat kamyonları 7/24 izleniyor olmasa, baba kızının Amazon’da çalışan nişanlısına ulaşıp onu yönlendiremeyecekti vs.

∗∗∗

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından kısa süre sonra yönetmenliğe başlayan, ilk filmleriyle kapitalistleşmeye çalışan Rusya’nın trajedisini anlatan, Hollywood’a taşındıktan sonraysa ortalama bir Amerikalıdan daha Amerikalı olan Timur Bekmambetov’un yapımcısı olduğu, etrafı pamuk şekerle kaplanmış bir demir bilyeyi andıran bu film, çiğ ideolojik söylemiyle, gözetlemeci panoptik yapının nasıl bir iktidar aygıtı olabileceği konusunda ne yazık ki güçlü bir örnek oldu.

Bu güvenlik ve gözetleme sistemleri, evde silah bulundurmaya benziyor; siz kullanmasanız bile, o evde sizinle birlikte yaşayan herhangi birinin o silahı kullanma olasılığı hep var olacak. Zaten Trump Amerikasında, insanların belge yenilemek için gittikleri devlet dairelerinden bile ICE (Göçmen Bürosu) militanlarınca kaçırılıp El Salvador hapishanelerine gönderildiği bu korkunç günlerde böyle bir filmin yapılması çok güncel, çok anlamlı ve çok rahatsız edici...

Yani, ilk perdede görünen silah son perdede nasıl patlıyorsa, tüm o kameralar da kullanılacakları günü bekliyorlar.