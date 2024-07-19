Para kazanmadan okuyamıyorlar!

Ekonomik sıkıntıların zorladığı öğrenciler hem okuyup hem çalışarak eğitimlerini sürdürme mücadelesi veriyor. Üniversiteliler çalışmak zorunda kaldıkları için derslere de odaklanamadıklarından şikâyetçi.

Yaren ÇALIŞKAN

Üniversiteler, haziran ayında kapılarını kapattı. İki milyonun üzerinde örgün öğretim öğrencisi eğitime yaz molası verdi. Ancak artan enflasyon ve hayat pahalılığı sebebiyle pek çok üniversite öğrencisi yaz aylarında çalışmak durumunda. Çalışmak zorunda kalan öğrencilerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu durum öğrencilerin hem akademik başarılarını hem de fiziksel ve mental sağlıklarını olumsuz etkiliyor.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nde okuyan bir öğrenci okurken maddi sıkıntılar sebebiyle çalışmak zorunda kaldığını belirterek, “Öğrenci olduğum için yarı zamanlı işlere veya garsonluk işlerine gidiyorum, belirli bir yerde düzenli çalışamıyorum. Devlet bursunun yetersizliği, barınma ücretlerinin çok yüksek olması ve geçim sıkıntısı sebebiyle okurken çalışmak zorundayım fakat bu benim akademik başarımı çok kötü etkiliyor. Ders saatlerimden dolayı çoğu zaman gece geç saatlerde çalışmak zorunda kalıyorum ve ertesi gün derslerde uykusuzluk sebebiyle odağım çok etkileniyor. Bu durum son zamanlarda notlarıma da yansıdı” ifadelerini kullandı.

‘SIKINTILARIM BİTMEDİ’

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nde okuyan bir öğrenci, KYK kredisi ile geçindiğini ve ailesinden maddi destek alamadığı için çalışmak zorunda kaldığını vurgulayarak, “Ev kiramı ödemek için işe başladım. KYK yurdu çıkmadığı için mecburen eve çıkmak zorundaydım. Hatta 3 ay bütçeme uygun ev de bulamadığım için Manisa’nın bir köyünden, aile evinden okula gidip gelmek zorunda kaldım. Sabahları saat 5’te yola çıkıyordum ve bu durum derslerimi çok etkilemeye başlamıştı. İşe başladıktan sonra da maddi olarak sıkıntılarım bitmedi. Ev kiramı zor çıkarıyordum, sosyal hayatımdan feragat etmek zorunda kalıyordum. Şu an aile evine döndüm ama yeni dönem başlayınca mecburen tekrardan işe başlamam gerekecek. Günümüz şartlarında aldığımız KYK kredisi yetmiyor. Ev kiralarının bile bu kadar arttığı bir dönemde 2 bin lira ile geçinmemizi beklemeleri çok ütopik geliyor” diye konuştu. Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü’nde okuyan bir diğer öğrenci ise, ders saatlerinden dolayı gece çalışmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Öğrenci şu ifadeleri kullandı: “Buca’da KYK’da kalıyorum ancak bulabildiğim iş Bornova’da. Derslerim bitince geliyorum ve sabah çok az uykuyla tekrardan Buca’daki kampüse dönüyorum. KYK kredisi alıyorum, ailem maddi destek sağlamıyor. Gece çalışmak derslerimi olumsuz etkiliyor ancak kredi 2 bin lira olduğu için geçinemiyorum ve çalışmak zorundayım.”