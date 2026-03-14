Paradigma ortak bir düşünme zemini sunar

Bilim felsefesinde bilimsel bilginin gelişimini ve bilim tarihiyle bilimsel araştırma ilişkisini anlamak için başvurulan en önemli kavramlardan biri paradigmadır.

Günümüzde fizikten astronomiye, biyolojiden antropolojiye, iktisattan psikolojiye kadar pek çok bilimsel alanda yaşanan köklü dönüşüme ışık tutmayı amaçlayan paradigma kavramını bilim felsefesi tartışmalarına kazandıran düşünür Thomas S. Kuhn’dur.

Kuhn, özellikle “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” (1962) adlı eserinde bilim tarihinin doğrusal ve kesintisiz bir bilgi birikiminden meydana gelmediğini, aksine tarihte yaşanan ve bilimsel bilgiye ilişkin kavramsal çerçevenin topyekun dönüşmesiyle sonuçlanan bilimsel devrimlerle yol aldığını savunur.

Kuhn’a göre paradigma, geniş anlamıyla, belirli bir dönemde bilim insanlarının paylaştıkları temel kuram ve varsayımlar, yöntemler, değerler ve problem çözme tekniklerinin bütünüdür. Tüm bu öğeler olağan (normal) bilimin disipliner matrisini oluşturan temel unsurlardır. Bilimsel bir topluluğun tüm bağlanmalarını kuşatan genel bir çerçeve olarak paradigma, bilimsel problemlerin çözümüne ilişkin araştırmacılara hangi soruların sorulacağını ve hangi tekniklerin kullanılacağını gösteren ortak bir düşünme zemini sunar.

Bilim insanları çoğunlukla bu çerçeve içinde çalışır; Kuhn bu dönemi “olağan/normal bilim” olarak adlandırır. Bilginlerin disipliner matrise ilişkin uzlaşı iddiası olağan bilimin doğasını ve olağan bilimin kriz, devrim ve yenilenme sürecini açıklamayı amaçlamaktadır. Olağan bilim döneminde çözüme kavuşturulamayan problemler bir süre sonra anomaliye dönüşür, başka bir ifadeyle uyumsuz ve çelişki üreten gözlem ve bulgular mevcut paradigma tarafından çözüme kavuşturulamaz. Sonrasında paradigmaya ilişkin baş gösteren kriz bilimsel devrime zemin hazırlar.

Kuhn, Aristoteles’in hareket analizini, Lavoisier'in denge prensibini (kütlenin korunumu) ve Maxwell’in elektromanyetik alanın matematiksel ifadesini vb. paradigmaya örnek olarak vermektedir.

Paradigma değişimine verdiği en klasik örneklerden biri ise astronomide yaşanan köklü dönüşümdür. Antik ve Ortaçağ astronomisinde hâkim olan paradigma, evrenin merkezinde Dünya’nın bulunduğunu savunan yer merkezli modeldi. Bu modelin en önemli temsilcisi Batlamyus’tur.

Ancak 16. yüzyılda Kopernik Güneş’i merkeze alan yeni bir model önerdi. Daha sonra Kepler’in matematiksel çalışmaları ve Galileo’nun teleskop gözlemleri bu modeli güçlendirdi. Böylece astronomide köklü bir paradigma değişimi gerçekleşmiştir.