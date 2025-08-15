Paralar AKP’li belediyeye gitmiş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yargıda şüphelileri rüşvet karşılığı serbest bırakmayı teklif eden İBB Borsası kurulduğunu iddia etmişti. Bununla ilgili ellerinde ses kayıtları, dekontlar, kamera kayıtları olduğunu anlatan Özgür Özel, Avukat Mehmet Yıldırım’ın adını gündeme getirmişti. Özgür Özel dün bu konudaki açıklamalarını detaylandırdı. Avukat Mehmet Yıldırım’ın, İBB soruşturmasında tutuklanan Yener Torunler’e gittiğini ve yalan ifade vermesini istediğini öne sürdü. Özgür Özel’in iddiasına göre; Avukat Mehmet Yıldırım, Yener Torunler’e İBB Spor AŞ. Başkanı Fatih Keleş’e sarı bir zarfta para verdiğini söylemesini istedi. Üstelik savcıyla görüştürdü. Özgür Özel, Yener Torunler’in bu konuyla ilgili yaptığı suç duyurusunu gazetecilere verdi.

Özgür Özel’in, bu konudaki ilk açıklamalarından sonra Avukat Mehmet Yıldırım, Antalya’da gözaltına alınmış ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Avukat Mehmet Yıldırım ifadesinde; İBB’ye yönelik operasyonlar kapsamında 10 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan mali müşavir Cem Çelik’in avukatlığını yaptığını anlattı.

MALİ MÜŞAVİRİ SAVCIYA GÖTÜRDÜ

Cem Çelik, iş insanı Murat Gülibrahimoğlu ve tutuklu bulunan İBB Spor Başkanı Fatih Keleş’in mali müşavirliğini yapıyordu. Av. Mehmet Yıldırım ifadesinde şunları söyledi:

“Cem Çelik’in yeğeni benim büromda avukat olarak çalışıyordu. Bu vesile ile bir gün yanıma geldi. Hakkında yakalama kararı olduğunu duyduğunu, avukatı olmamı istedi. Kendisinin Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş’in şirketlerinin mali müşaviri olduğunu, Fatih Keleş’e devredecekleri şirketlerin ve 125 milyon TL para transferini içeren dekontları sunabileceğini söyledi. Ben de İstanbul Adliyesi’ne gelerek ilgili dosya savcısına makamında Cem Çelik’in bana anlattıklarını vekalet ilişkisi içerisinde hukuki çerçevede anlattım. Savcının belirlediği gün Cem Çelik’i getirdik. İlgili dekontları dosyasına sundum. Birkaç ay sonra eksik ve yanıltıcı bilgiler beyan ettiği için tutuklandı. Cem Çelik ilk aşamada tanık olduğu için herhangi bir vekalet sunmadık.”

İDARİ MÜDÜR İLE ADLİYEDE

Avukat Mehmet Yıldırım ifadesinin devamında, Cem Çelik’ten 150 bin dolar avukatlık ücreti aldığını söyledi. Cem Çelik’in Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketinde çalışan dört kişiyi beyan vermek üzere savcılığa getirdiğini anlattı. Bu dört kişi arasında şirket sahibi Murat Gülibrahimoğlu’nun koruması ve idari müdürü, emekli polis Yener Torunler de vardı.

Bu süreçte savcı ile makamında görüştüğünü anlatan Mehmet Yıldırım, “Yener Torunler’in ifadesine ben girdim. Yener ifade sürecinden sonra tutuklanmıştır ve halen tutukludur. Bahse konu ses kaydını Yener Torunler’in oğlunun aldığını tahmin ediyoruz. Kesinlikle benim hukuk dışı bir konuşmam yoktur. Bahse konu konuşmada hatırladığım kadarıyla firar olan Murat Gülibrahimoğlu’nun gelmesi halinde babası olan Yener Torunler’in tahliye olabileceğini hukuken mümkün gördüğümden bahsetmiştim. Aramızda kesinlikle para konuşması geçmedi.” Mehmet Yıldırım’ın ifadesinde bahsettiği bu olayda çok ilginç gelişmeler yaşandı. Bu soruşturmaya yakından bakalım… Murat Gülibrahimoğlu, Kuzey İstanbul Gayrimenkul isimli şirketin sahibiydi. İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade veren Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Ertan Yıldız, Kalyon, Met-Gün, Makyol gibi iktidara yakın müteahhitlerin yanı sıra Murat Gülibrahimoğlu hakkında iddialarda bulunmuştu. Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketinin Cebeci hafriyat sahası ve taş ocaklarını tekeline aldığını ve burada yolsuzluklar olduğunu duyduğunu söylemişti.

ŞİRKETLERİNE EL KONULDU

Murat Gülibrahimoğlu hakkında yakalama kararı çıktı ancak yurt dışında olduğu için tutuklanamadı. Şirketlerine ise el konuldu. Daha sonra kayyum atandı. Mayıs ayında Murat Gülibrahimoğlu’nun Kuzey İstanbul Gayrimenkul, Kuzey İstanbul Çevre ve Güney Cebeci Madencilik şirketlerinin mali müşavirliğini yapan Cem Çelik, Avukat Mehmet Yıldırım ile birlikte İBB soruşturmasını yürüten savcının yanına geldi. Cem Çelik, ifade vermek istediğini söyledi. Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketlerinden bazı şirketlere sahte faturalar kesildiğini öne süren Cem Çelik, kendisinin şirket sahibini uyardığını savundu. İfadesinde “Bu soruşturmada adı geçen Ekrem İmamoğlu, Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, İbrahim Bülbüllü ve Sarp Yalçınkaya isimli şahısların herhangi bir yasa dışı gelir ve para trafiğine ilişkin bilgi sahibi değilim” dedi. Ancak ifadesinde şu iddiada bulundu:

“Ben Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketinden birkaç defa çantalar halinde paraları Yener Torunler tarafından Fatih Keleş ve kardeşi Zafer Keleş’e götürüldüğünü biliyorum. Ancak ayrıntısına vakıf değilim.”

PARALAR KİME TAŞINDI

Cem Çelik’in bu ifadesinden sonra Murat Gülibrahimoğlu’nun koruması ve idari müdür Yener Torunler de savcılığa gelerek ifade vermişti. Aylar sonra 7 Temmuz 2025’te Yener Torunler gözaltına alındı. Savcılık, çantalarla paranın kime taşındığı sorusunun peşindeydi, nihayet önemli bir delil bulduklarını düşünüyorlardı.

Yener Torunler, 29 yıl polis memurluğu yaptıktan sonra emekli olduğunu ve 2014 yılından itibaren Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketlerinde çalıştığını anlattı. Savcılık ve sulh ceza hakimliğindeki ifadesine şöyle devam etti:

“Kuzey İstanbul Gayrimenkul isimli firmanın idari işler müdürü olarak çalışmaktayım. İşim gereği şirketin araçlarının ve şirket binasının takibi ve ihtiyaçlarına ilişkin işlemler yapmaktayım. Bana sormuş olduğunuz BDDK raporunda geçen 41 milyon TL’nin tarafımdan çekilmesi doğru olabilir. Çünkü ben zaman zaman Murat Gülibrahimoğlu’nun talimatıyla bankadan nakit para çeker ve bunları şirket binasında bulunan kasaya koyardım. Bu kasanın iki anahtarı vardı. Biri bende biri de Murat Gülibrahimoğlu’nda bulunmaktaydı.”

AKP’Lİ BELEDİYEYE VERMİŞLER

Yener Torunler’in ifadesinde sıra çantalarla paraların taşındığı iddiasına gelmişti. Belli ki savcıların beklemediği bir yanıt verdi:

“2021 yılından sonra Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bulunan maden sahasında bulunan gecekondularda yaşayan vatandaş mağdur olmasın diye şirket tarafından bu kişilere ödeme yapıldı. Hatta 150 civarında ev alınıp verildiğini biliyorum. Zaman zaman bu süreçle alakalı olarak şirket kasasından veya bankadan çekmiş olduğum parayı doğrudan Murat Gülibrahimoğlu’na teslim ediyordum. Buradaki vatandaşların mağdur olmaması için Sultangazi Belediyesi şirketimizin yapmış olduğu işlemlere aracılık ediyordu.”

İstanbul Sultangazi Belediyesi’nin başkanı AKP’li. Ve ‘çantalarla para taşındı’ iddiası AKP’li bir belediyeye uzanmıştı.

Yeren Torunler, Sulh Ceza Hakimliği’nde de şöyle dedi:

“Gecekondu bölgesinde hak sahiplerine para verilerek oradan kaldırıldı. Ben bu işlemlerde para götürme işlerini yerine getirdim. Benim Sultangazi Belediyesi’ne götürdüğüm paraya ilişkin Mustafa Birinci’nin (Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı) bilgisi ve gecekonduların alınmasına ilişkin imzası mevcuttur. Benim yaptığım iş sadece budur.”

Özgür Özel’in İBB Borsası iddiasıyla gündeme getirdiği Avukat Mehmet Yıldırım da Sulh Ceza Hakimliği’ndeki beyanında “Dosyada iddia edilen para çekme konusu olan paralar Sultangazi Belediyesi’nde belediye başkan yardımcısına teslim edilmiştir. Belediyenin koordinasyonunda Cebeci döküm sahasında bulunan gecekondu taşınmazlarının satın alınması için maliklere makbuz karşılığı satın alınmak üzere ödenmiştir. Bu nedenle kayıtları belediyede mevcuttur. Özetle; çantalarla taşınan paranın AKP’li Sultangazi Belediyesi’ne götürüldüğü ve belediye başkan yardımcısı tarafından bu sürecin yönetildiğini ifade edilmişti. Yener Torunler, tutuklandı.

Üç gün sonra şirketin mali müşavirliğini yapan Cem Çelik, tekrar ifadeye çağrıldı. Onun da avukatı Mehmet Yıldırım’dı. Cem Çelik’in yanıltıcı ve eksik bilgiler verdiği iddia ediliyordu. O da suça karıştığı, suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanıp cezaevine konuldu.

Soruşturma, AKP’li Sultangazi Belediyesi’ne uzanmadı. CHP’li belediyeler söz konusu olduğunda gizli tanıkların delilsiz ifadeleriyle bile operasyon üzerine operasyon yapan yargı, AKP’li belediye olunca harekete geçmedi. Bu sırada Adalet Bakanı ve AKP’li yöneticiler yargının bağımsız olduğunu iddia edip sadece muhalefet belediyelerine operasyon yapılmadığını savunuyordu.