Paris 2024’ten geriye kalanlar

Sporun zirvesi olana Olimpiyat Oyunları dün sona erdi. Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyatı’ndan birçok atlet sporseverlere unutulmayacak anlar bıraktı. Ancak Paris’te yaşananlar sadece bununla sınırlı değildi. Savaş suçlusu İsrail’in hiçbir yaptırıma uğramaması, Filistin için eylem yapanlara uygulanan şiddet, kadın boksör Imane Khelif’in sosyal medyada haksız bir şekilde uğradığı saldırı oyunların kötü izler bırakan yanları oldu. Paris’te öne çıkanları derledik:

IMANE KHELIF VURDU BATI’NIN KAFASINA KAFASINA

Paris’te kadınlar boks karşılaşmaları bir hayli tartışmalı geçti. Bunun ana sebebi 57 kiloda altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif’ti. Khelif, 2023 yılında düzenlenen Amatör Dünya Boks Şampiyonası’nda yapılan cinsiyet testinde XY kromozomu taşıdığı iddia edilip men edildi. Detayları açıklanmayan bu test sonrası Khelif’i şampiyonadan men eden kurum Uluslararası Amatör Boks Birliği (IBA). IBA oldukça şaibeli bir kurum ve Khelif’e yapılan bu testte testosteron seviyesinin ölçülmediğini kendileri de açıkladı. Bütün bu iddialar ise kamuoyunun gündemine Khelif çıktığı ilk maç sonrası gündeme geldi.

ABD’li aşırı sağcı gruplar Khelif’in trans olduğunu ve kadınların bir erkekle dövüşmek zorunda bırakıldığını belirterek asılsız iddialar ortaya attı. Bu iddialar daha sonra özellikle Batı medyasına yansıdı ve ‘çok duyarlı’ bazı ünlü yazarların da dahil olduğu bir linç kampanyası başladı. Khelif trans değil, kadın olarak doğmuş büyümüş ve şu ana kadar da hep kadınlarla dövüşmüş olimpik bir atlet. Üstelik bahsedildiği gibi çıktığı bütün maçları ezici bir üstünlükle kazanan biri değil. 56 maçının 9’unu kaybetti, 2020 Tokyo Olimpiyatı’nda Kellie Harrington’a yenilerek oyunları madalyasız tamamladı. Yani Khelif, yenilgiyi tecrübe etmiş buna göre stilini revize etmiş ve altın madalyayı boynuna hakkıyla takmış bir sporcu. Özetle dış görünüşü ve sonuçları açıklanmayan bir test nedeniyle hedef gösterilen Afrikalı boksör, Batı medyasına cevabı ringde vermiş oldu.

İMKÂNSIZI GERÇEKLEŞTİREN ADAM: MIJAIN LOPEZ NUNEZ

Güreş her ne kadar modern olimpiyat oyunlarından çıkarılması için uğraşılsa da olimpiyatın temel taşlarından biri. Antik olimpiyat oyunlarından bu yana gelen bir gelenek olan bu branş, oldukça zorlu ve yıpratıcı. Böylesine zorlayıcı bir branşta bir sporcunun 5 defa üst üste olimpiyat şampiyonu olduğuna inanmak oldukça zor. Kübalı Mijain Lopez Nunez bunu başardı. Tarihte bunun örneği yok, sadece güreş değil başka hiçbir branşta üst üste beş defa olimpiyat altını alan bir isim olmadı. Dolayısıyla Nunez’in yaptığını muhtemelen bir daha görmemiz çok zor. 16 sene boyunca zirvede kalan bu iri ama sevimli Kübalıya saygıda kusur etmemek gerek.

ATLETİZMİ DUPLANTIS TAŞIYOR!

Usain Bolt’tan sonra yeni bir ikon bulmakta zorlanan atletizmin imdadına İsveçli sırıkla yüksek atlamacı Armand Duplantis yetişti. 6,25 metreyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan ve bir nevi kendi kendine yarışan Duplantis bu rekoru daha ne kadar ileriye taşıyacak merak konusu.

DREAM TEAM: PARİS’TE YILDIZLAR YİNE SAHNE ALDI

Erkekler basketbolda ABD Ulusal Basketbol Takımı, geçen sene Dünya Şampiyonası’nda yaşadığı hayal kırıklığının ardından olimpiyata bütün yıldızlarını toplayarak geldi. 1992 ve 2008’deki kadroyla beraber tarihin en iyilerinin bulunduğu kadro bazı maçlarda çok zorlansa da altın madalyayı boynuna takmayı başardı. ABD bu sonuçla üst üste 5. toplamda 17’ncu olimpiyat şampiyonluğunu yaşadı. Pekin 2008’den bu yana olimpiyatlarda altın madalyayı kimseye kaptırmayan ABD en son bronz madalya kazandığı Atina 2004’te şampiyonluk yaşayamadı. 2004’te olimpiyat şampiyonluğuna Arjantin ulaşmıştı.

Kadın Basketbol kategorisi de ABD-Fransa finaline sahne oldu. ABD Ulusal Kadın Basketbol Takımı da dün gerçekleşen final maçında Fransa Kadın Basketbol Takımı’nı karşı 67-66 yendi. Altın madalyayı kazanan kadınlar böylece bu başarıya üst üste 8’inci defa ulaştı. Maçı son topta kaybeden Fransa büyük üzüntü yaşadı.

PHELPS’TEN SONRA YENİ FENOMEN: LEON MARCHAND

Yüzmeyi yıllarca domine eden ve spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Michael Phelps’in artık bir veliahtı var. 22 yaşındaki Fransız yüzücü Leon Marchand, Paris 2024’ü 4 altın, 1 bronz madalyayla tamamladı. Paris 2024’ten önce sadece iki büyük efsane Phelps ve Spitz, aynı Olimpiyatta erkekler bireysel yüzmede dört altın madalya kazanmıştı. Üstelik bunları kazanırken 200 metre bireysel karışıkta Phelps’e ait rekoru da kırdı. Önünde uzun bir yol olan Marchand yüzmenin yeni fenomeni oldu bile.

AFGAN KADINA SANSÜR

Taliban rejimi 2024 Paris Olimpiyatı’na katılmak isteyen sporcu Afgan kadınları tanımadı. Olimpiyata sadece erkek sporcularla katılım sağladı. Afgan sporcu Manizha Talaş ise Paris Olimpiyatları’nda ilk kez sahne alan breakdans dalına, IOC Mülteci Olimpiyat Takımı’yla katılma hakkı kazandı. Talaş, performansı sırasında gerici Taliban rejimini ve Afgan kadınların maruz bırakıldığı baskıyı dünyaya duyurmak istedi. Performansının sonunda ‘‘Free Afghan Women’’ yazılı pelerinini açtı. Olimpiyat Oyunları’nın siyasi mesajları yasaklayan 50. maddesiyle çeliştiği gerekçesiyle Talaş’ı diskalifiye etti. Talaş, diskalifiye edilmesine rağmen, mesajını dünya çapında duyurmayı başardı.