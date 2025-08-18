Paris ‘Onay’landı!

Türkiye’de doğmuş her ressamın rüyalarında Paris’te bir sergi açmak vardır. Ama hiçbiri Paris Belediyesi’nin tarihi binası Caseme Napoleon’un dış yüzüne asılacak tablolarından oluşan bir sergiyi hayal etmemiştir!

Bu onur, Fatsalı büyük ressam Onay Akbaş’a nasip olacak. Paris Belediyesi Akbaş’ın 40. Sanat Yılı için 15 Eylül’de açacağı benzersiz sergi, 31 Ekim 2025’e kadar milyonlarca Parisli ve Paris’i ziyaret eden turistlerce izlenecek.

Onay Akbaş “çok mekânlı” bir sanatçı. Otuz sekiz yıldır Paris’te yaşıyor. Datça’da bir evi var. İstanbul Kadıköy’de eserlerini toplayıp dağıttığı bir atölye-evi bulunuyor. Burası aynı zamanda dostlarıyla özlem giderdiği buluşma noktası. Paris’teki sergi ile Datça arasında çok sıkı bir bağ var. Bir çay bahçesinin sahibinden kullanılmış adisyon kağıtlarını istiyor. Çöpe gidecek kağıt parçaları yirmi yıl sonra, Onay Akbaş’ın elinde bir “hafıza yüzeyine” dönüşüyor. Onları tuval yapıp sanat eseri haline getiriyor. Zaten çay bahçeleri Onay Akbaş’ın “doğumhanesi” konumuna sahip. Tablolarını eskiz olarak buralarda tasarlıyor. Sonra Paris’e dönüyor. Atölyesine çalışmaya başlıyor. Bu evrenin de Onay’ca bir adı var: Dökümhane!

Onay Akbaş’ın sergisi için Paris Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan broşür “Paris Şehri Sunar” diye başlıyor:

“Kaosun Şiiri… Anadolu’da bir çay bahçesinin hatıra defteri… Onay Akbaş’ın sanatçı olarak 40. yılı şerefine Paris Belediyesi gölge tiyatrosu, göç ve kimlik hikayelerinden ilham alan bir sergi aracılığıyla Parislileri ve ziyaretçilerini eşsiz çalışmalarıyla tanıştırmak istiyor.

Akbaş Anadolu’nun unutulmuş çay bahçelerinden Paris’in teraslarına uzanan çay içilerek düş kurulan bir hafıza rotası izliyor. Bu eserler birer zihinsel harita, birer duygusal arşiv niteliğine sahip. Sanatçı bir adisyon kağıdına çizerek resimde malzeme hiyerarşisini reddediyor. Sanatı bin nesne değil bir sunu haline getiriyor.”

Bu büyük serginin küratörlüğünü genç sanatçı Deniz Demirer üstlenmiş.

Fatsalı ressam Onay Akbaş, Latin Amerika’dan Çin’e, Kuzey Amerika’dan Güney Afrika’ya dünyanın bütün galerinde isyan bayrağı halinde dalgalandırmaya devam ediyor. 15 Eylül 2025’teki görkemli sergi sanatın zirve kentinde yapılmış bir tanıklık olarak tarihe geçecektir:

-Paris “Onay”ladı!..