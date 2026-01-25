Paris’ten çıkan Yeni Suriye

Etki Can Bolatcan

Suriye 6 Ocak’tan bugüne bir kez daha ABD ve İsrail’in bölgeye dayattığı senaryoların, etnik ve mezhepsel ayrıştırma politikalarının, emperyalizm eksenindeki çatışmaların alanı haline getirilmiş durumda.

ABD – İsrail politikaları doğrultusunda HTŞ gibi cihatçı çetelerin eliyle yürütülen saldırganlık; başta Kürtler ve Aleviler olmak üzere, Suriye halklarının yaşam hakkını ve siyasi iradesini hedef alıyor. ABD’nin haydutça saldırganlığı, bu doğrultuda "Bin yıllık kardeşlik" söylemlerinin ardına gizlenen Yeni Osmanlıcı ortaklık, Suriye’de merkezileşmeye çalışan cihatçılık bölgeyi yeni felaketlerin eşiğine sürüklüyor.

6 Ocak’tan itibaren SDG kontrol ettiği bölgeleri büyük oranda kaybetti. Suriye’nin büyük bir bölümü Colani liderliğindeki geçici Şam hükümetinin kontrolüne geçti. Bölgenin müttefiklik ilişkileri, politik ihtiyaçları, müdahale yöntemleri de dayatılan “Yeni Suriye” planına göre şekil değiştirdi. Gelişmelerin ardından SDG’nin izleyeceği politika, Suriye’nin geleceği, ABD’nin beklentileri ve sürecin Türkiye’ye olası etkileri Orta Doğu siyasetinin en güncel soruları olarak karşımızda.

Bölgedeki son gelişmeleri, ABD’nin yeni Suriye politikalarını ve çatışmaların bölgeye etkilerini Hediye Levent ile konuştuk.

***

SDG ve HTŞ arasında nihai bir çözüme varıldığı söylenilebilir mi? Gelinen noktada uzlaşma hangi taraf için yararlı oldu, SDG için bir yenilgi söz konusu mu?

Aslında bir uzlaşmadan bahsetmek mümkün değil. Çünkü uzlaşmada en azından iki tarafın da bir şeyler alması beklenir. Bir ikinci nokta olarak: SDG artık yok, SDG dağıldı. SDG bir Kürt-Arap ittifakıydı ve SDG içinde Arap aşiretlerinden katılan savaşçı sayısı yüzde 60-65’e yakındı. Keza yine özyönetime bağlı bir asayiş vardı. Bölgedeki “polis” diye adlandırılabilecek kolluklar görevlerini yerine getiriyordu. Bu kolluk güçlerinin de çok yüksek bir oranı Arap’tı. O yapı da dağıldı. Sonuç olarak şu anda ortada Kürtlerin dahil olduğu fiili askeri bir yapılanma yok, yeni bir yapılanma ortaya çıkar mı çıkmaz mı onu da bekleyip göreceğiz.

Diğer konuya gelecek olursak; zaten Halep’teki Şeyh Maksut ve Eşrefiye’ye yönelik çatışmaların olduğu dönemde, -ki SDG o zaman dağılmamıştı- her hâlükârda SDG’nin Fırat’ın batısında herhangi bir gücü kalmayacak şekilde doğusuna tamamen itilmesi bekleniyordu. Bu süreçte Türkiye’nin baskısı çok etkili, belirleyici olsa da son sözü Amerika söyledi sahada. Keza gelinen noktada Türkiye’deki Kürt Hareketinin de bu konuda ciddi hataları oldu.

Son duruma bakacak olursak şu anda bir uzlaşma söz konusu değil. Aksine, Suriye’de Kürtler, Araplarla ittifak halinde ekonomik değeri oldukça yüksek bir bölgeyi, ülkenin yaklaşık yüzde 25’ini kontrol ederken şu anda Haseke’nin belli bir kısmına sıkışmış durumda. Ayrıca öz yönetimin elindeki Roj ve El Hol kampları da çok önemliydi siyasi açıdan, uluslararası toplumla doğrudan temas kurulmasını sağlayan mevzilerdi. SDG - öz yönetim burada muhataptı, doğrudan muhatap alınıyordu. Buraları kaybetti.

IŞİD’le mücadele, uluslararası koalisyonun içindeki müttefiklik konumu gibi açılardan da dezavantajlı bir durum oluştu. IŞİD’lilerin bulunduğu o 26 hapishanenin tamamına yakınını kaybetmiş durumdalar.

Yani sadece toprak kaybetmek değil, elindeki silahlı gücün dağılması değil, aynı zamanda öz yönetim de ciddi kayıplar verdi. Bu süreç muhtemelen devam edecek. Kürtlerin şu an itibariyle Haseke’nin tamamını kontrol etmesi mümkün değil. Muhtemelen ilerleyen süreçte Haseke içindeki Kamışlı kentinin bir kısmına geri çekilecekler.

“ABD KÜRT HAREKETİYLE İLİŞKİSİNİ TAMAMEN KESMEDİ”

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack SDG’nin sahadaki IŞİD karşıtı güç olma rolünün büyük ölçüde sona erdiğini belirtti. Ve desteğini HTŞ’den yana kullandı. ABD ve İsrail’in, HTŞ’ye yönelik sergiledikleri bu desteğin arkasındaki temel motivasyon nedir ve bu iki aktörün hedefleri Suriye özelinde ne ölçüde örtüşmektedir?

Eğer 2015’e geri dönecek olursak, Arapların da katılımıyla YPG, SDG’ye dönüştürülmüştü. Ve aslında fiilen açık bir şekilde 2015’ten itibaren Amerika; SDG’nin eğitim, silah desteği, lojistik desteği, diplomatik destek gibi önemli ihtiyaçları karşılamıştı. Açık destekçi haline gelmişti. Yine o döneme dönecek olursak; Amerika’nın Kürtleri bir yerel müttefik olarak belirlemesinin en önemli sebebi Irak-Suriye sınırının İran’a karşı korunması, tutulmasıydı. İkincisi de yerelde IŞİD’in kontrol altına alınması ya da yok edilmesi diyebiliriz, ki Tom Barrack’ın açıklamaları da bunu açıkça ortaya koyuyor.

Bu ittifakın ya da müttefiklik ilişkisinin iki temel sebebi vardı, bunu akılda tutmak gerekiyor. İsrail ve ABD açısından Suriye-Irak sınırının İran’a karşı korunması önemli bir faktör. Bu anlamda İsrail’in hala tedirgin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak İsrail, hem Suriye’nin güneyinde toprak aldı hem de henüz şartlarını bilmediğimiz taleplerinin büyük bir kısmı gerçekleşti. En azından Golan Tepelerini aldı, oradan çekilmeyeceğini her fırsatta söylüyor. Suriye’nin güneyi dediğimiz yer de aslında Şam’a en fazla 15-20 kilometre bir mesafeden İsrail içlerine uzanan bir bölge.

İsrail’in; Güvenlik konsepti çevresinde Ürdün sınırına paralel uzanıp Irak sınırına açılan "Davut Koridoru" diye bir projesi var. Suriye’de bu projeyi gerçekleştirmeye çalıştığı görülüyor. Hali hazırda İsrail, fiilen bu koridoru oluşturmuş durumda, Davut Koridoru hattı boyunca hava sahasını kontrol ediyor.

Son olarak da Paris’te ABD’nin arabuluculuğunda Şam-Tel Aviv görüşmesi vardı. ABD, Suriye sahasında Türkiye ve İsrail’in karşı karşıya gelmesini istemiyordu. Dolayısıyla burada bir ara formül bulmaya çalışıyordu. Henüz Paris’teki anlaşmanın detayları kamuoyuna açıklanmadı. Ancak mevcut duruma bakıldığında ABD, Suriye’nin güney ve güneydoğusunda İsrail, kuzey ve kuzeydoğusunda da Türkiye’nin hareket alanı olması konusunda bir orta yol bulmuş gibi görünüyor.

Peki İsrail açısından Irak-Suriye sınırının tutulmasının önemi ortadan kalktı mı diye soracak olursak, İran’daki son gelişmelerle birlikte eskisi kadar önemli değilmiş gibi görünüyor. Zaten İran’da başlayan gösterilerin ardından İsrail’in İran’a yönelik ikinci tur saldırısı ve bu çerçevede İran sınırının bir kere daha gündeme gelmesi de bekleniyordu. Dolayısıyla İran’ın direniş hattı çatısı altında teşkil ettiği Irak’taki Haşdi Şabi’ye yönelik hamleler de devam ediyor. Anladığımız kadarıyla şu an itibarıyla Irak sınırı-Suriye sınırının “güvenilir” bir müttefike teslim edilmesiyle ilgili İsrail’in kaygıları hafiflemiş gibi görünüyor.

Ama burada bir şerh düşmek istiyorum. Saha şartlarına bakıldığında; Suriye’deki Kürtlerle ABD’nin ilişkisinin devam edeceğini düşünüyorum. ABD tamamen kesmeyecektir ilişkiyi. Hatta SDG bünyesindeki Kürt savaşçılardan küçük ama etkin, aktif bir silahlı grup oluşturulması mümkün. O grubun da ABD’yle sahada aktif hareket etmesi de mümkün hala.

Toparlayacak olursak; şu an itibarıyla Kürtlerin öncülüğünde oluşturulan öz yönetimin ve onun silahlı gücü olan SDG’nin artık bir hafta öncesine dönmesi mümkün görünmüyor.

ŞARA’NIN ELİ O KADAR GÜÇLÜ DEĞİL

El Kaide kökenli, HTŞ ile yönetime geçen bir lider olan Colani’nin Suriye’de bu kadar ciddi bir iktidar alanı oluşturması bölge ve Türkiye için tehdit mi?

Bu gündemin yanlış yerden tartışıldığını düşünüyorum. Herkes konuyu yalnızca Şara üzerinden tartışıyor. Şu an sahadaki gelişmeler Şara’nın emriyle gerçekleşmiyor. Şara güçsüz bir adam. Şara şu anda Suriye sahasındaki herhangi bir seküler, herhangi bir Alevi, herhangi bir Hristiyan kadar radikal örgütlerin hedefinde olan bir isim. Şara’yı savunmak açısından söylemiyorum, Şara çok pragmatik bir adam. En başından beri kendisini tarif etmek için bu söylenebilir.

Dolayısıyla asıl mesele şu, Şara’yı bir "Şam Noteri" gibi o koltuğa oturttular. Şam Noterinden kastımız Suriye ile ilgili anlaşmaları orada onaylayacak ‘noterlik’ ihtiyacını karşılıyor olması. Şara’nın Suriye’de cihatçı bir devlet kurmak gibi bir niyeti olduğunu hiç zannetmiyorum. Değinmemiz gereken nokta Şara’nın sahayı kontrol edemiyor oluşu olmalı. Şara kendi emrindeki adamları bile kontrol edemiyor mevcut durumda. Yani zaten Halep’teki Şeyh Maksut ve Eşrefiye’deki çatışmalara kadar Türkiye’nin desteklediği silahlı grupları da mümkün olduğunca Şam’a sokmamaya çalışmıştı Şara. Onu da sağlayamadı.

Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Suriye’de bir cihatçı yapı değil, daha kötü bir senaryo var. En azından bir cihatçı tehdit varsa sahada kimin ne olduğunu bilirsiniz. Suriye’de bu ihtimalden bile daha kötüsü var. Sayıları birkaç yüz bine ulaşan radikalinden El Kaidecisine, yağma niyetiyle hareket edeninden 3-5 tane silahlı adam toplayıp soyguna girişenine kadar insanlara tehdit olabilecek her şey var sahada. Kimse kimseden hesap soramıyor çünkü ortada devlet yok. Hesap verme mekanizması yok çünkü ortada bir hukuk yok. Ortada para yok, ekonomi korkunç durumda. Ve ekonomi kötüleştikçe yağma, talan, katliam ihtimalleri artıyor. Böylesi bir süreçten bahsediyoruz. Zaten Türkiye’nin desteklediği silahlı gruplar da böyle gruplar. En son Halep’te ve son çatışmalarda sahada gördüğümüz silahlı grupların bir "El Kaide ilkelerine göre devlet kurma" vizyonu bile yok, hiç vizyonları yok. Bu gruplar sadece paraya bakıyorlar, kazançlarına bakıyorlar. Şu anda Şara’nın Şam’da devam eden başka bir mücadelesi daha var. Şara’nın eski yol arkadaşları ya da bazı farklı isimler -aslında hiç o sürece katılmamış olsalar bile- hepsi kendisine bir devrim hikayesi çıkarmaya çalışarak yönetimden pay talep ediyor.

Bir taraftan sermaye el değiştiriyor, diğer tarafta ülkenin yapılandırılması lazım, çok ciddi bir pasta var ortada, devletin kurulması lazım. İnsanlara inanılmaz güçler verebilecek koltuklar hala boş. Şara’nın eski yol arkadaşlarının bir kısmı Şara’yı kâfirlikle suçluyor. «Kâfir Şam», «dinden dönmüş olan Şam rejimi» ifadelerini kullanıyorlar. Kısacası Suriye’de karmakarışık bir süreç var.

Son gelişmeler Türkiye’deki süreci nasıl etkiler?

Türkiye’deki sürecin hiçbir zaman gerçek bir çözüm niyetiyle başladığını düşünmedim. Türkiye’deki açılım süreci tamamen “İransız bölge dizaynı” ile ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesine yönelik bir adım. Burada Türkiye, bölgede İran’dan boşalacak yerleri doldurmak istiyordu. Dolayısıyla PKK meselesini çözmesi gerekiyordu. Keza PKK için de birtakım fırsatlar ve riskler ortaya çıkmaya başlamıştı. PKK de yine bölgedeki risklere ve fırsatlara paralel olarak silah bırakıp yeniden yapılanmaya gitme kararı aldı.

Ve bölgede Türkiye’nin, Suriye’deki Kürt-Arap ittifakı olan öz yönetimi ve SDG’yi çökertip Türkiye’deki sürece dahil etmesi gerekiyordu. Bununla ilgili bir süreçti. Dolayısıyla ben son gelişmelerin Türkiye içinde büyük etkisi olacağını zannetmiyorum. Ama şöyle bir etkisi olacaktır. Türkiye içindeki Kürt siyasi çevrelerde ciddi kırılmalar yaşanacak. Çünkü Kürt çevrelerde de artık miadını doldurmuş, saha gerçekleriyle örtüşmeyen birçok köhnemiş söylem var. Ve bölgede artık etnik milliyetçiliğin pek karşılığı yok. Kürtler eğer demokrasi söylemi üzerinden bir söylem geliştirmek istiyorsa bunun gerçekten pratikte karşılığını uygulamaları gerekiyor. Dolayısıyla Suriye’deki sürecin Türkiye siyaseti içinde ve Kürtler arasında bir tartışmaya sebep olacağını düşünüyorum.