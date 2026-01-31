Paşabahçe 1966 Grevi: Cam işçilerinin mücadele pusulası

Erhan KAPLAN*

Emeğin tarihini yazmak, sadece geçmişte kalmış tozlu belgeleri karıştırmak değil; bugünün sömürü çarklarına karşı direnen işçiye bir pusula sunmaktır. Her ikisi de arkadaşım olan ve her ikisi de çok üretken iki değerli emek dostunun, Aziz Çelik ve Zafer Aydın’ın yıllar önce kaleme aldığı “Paşabahçe 1966: Gelenek Yaratan Grev” adlı eser, tam da bu ihtiyaca yanıt veren, samimi ve işçi sınıfı bakışıyla örülmüş bir emek kitabıdır. Kitabın birinci basımının yapıldığı 2006 yılından bu yana üçüncü basımını yapmış olması hem kitabın değerini göstermekte hem de bir ihtiyaca cevap verdiğine kanıt olmaktadır.

Kitap, sadece 85 gün süren bir grevi değil, Türkiye işçi sınıfının rüştünü ispatladığı, sarı sendikacılığa ve sermayenin baskılarına karşı "biz de varız" dediği o büyük kırılma anını anlatmaktadır.

Paşabahçe, bugün birçokları için sadece bir cam markası ya da Boğaz’ın kıyısında bir semt adı olabilir. Ancak bu kitap, Paşabahçe’nin gerçek kimliğinin 1934 yılında atılan temellerle, işçilerin fabrika etrafında kurduğu mahallelerle ve o fırınların başında dökülen terle şekillendiğini hatırlatıyor. 1930’larda fabrikada kadrolu işçi bile yokken, işçiler sabahları kapı önünde bir vardiya ustasının seçmesiyle işe alınır, sömürünün en yalın haliyle yüzleşirlerdi. Zamanla bu işçiler, fabrikanın etrafında kendi mahallelerini, kahvelerini ve en önemlisi “sınıf bilincini” inşa ettiler. Paşabahçe’yi bir "işçi semti" yapan bu süreç, 1966 grevinin neden bir "muhit grevi" olduğunu da açıklamaktadır.

Kitabın bizlere sunduğu en değerli perspektif, 1966 grevinin toplumsal ve sendikal dayanışma açısından taşıdığı benzersiz güçtür. 31 Ocak 1966’da başlayan bu direniş, sadece cam işçisinin değil, tüm Paşabahçe halkının, esnafının ve hatta Petrol-İş gibi kardeş sendikaların omuz omuza verdiği bir haysiyet mücadelesine dönüşmüştü. Yazarlar, bu grevin 1966 yılında Türkiye'de gerçekleşen tüm grevlerde kaybolan işgünü sayısının neredeyse yarısını tek başına oluşturduğunu vurgulayarak, eylemin çapını gözler önüne seriyorlar. Bunun, sermayeye karşı verilmiş kitlesel ve çok sarsıcı bir cevap olduğu açıktır.

İşçi sınıfı açısından bakıldığında, kitabın en can alıcı kısımlarından biri Türk-İş içindeki çatışmanın ve bu grevin DİSK’in kuruluşuna giden yolu nasıl döşediğidir. Her ne kadar yazarlar “yaygın kanının aksine, Paşabahçe 1966 grevinin asıl önemi bu grevin DİSK’in kuruluşuna olan etkisi değildir” uyarısında bulunsalar da, elbette o ayrışma olmasaydı, bir ihtimal yeni bir konfederasyon fikri de oluşmayacaktı.

Kitap, işçinin iradesini hiçe sayan, iktidarla ve patronlarla uzlaşmayı esas alan sendikal anlayışa karşı; tabanın söz ve karar sahibi olduğu, direnişçi bir sendikal geleneğin nasıl filizlendiğini titizlikle inceliyor. Paşabahçe grevi, o dönemki Türk-İş’in pasif tutumuna karşı işçilerin "Türk-İş’e rağmen" yürüttüğü bir mücadele olarak tarihe geçmiştir. Bu yönüyle eser, sendikal bürokrasiye karşı taban hareketinin gücünü gösteren tarihi bir ders niteliğindedir.

Yazarlar Aziz Çelik ve Zafer Aydın, bu çalışmayı hazırlarken sadece arşiv belgeleriyle yetinmemiş, yaşayan tanıklıkların peşine düşmüşlerdir. Kitapta, grevin yürütücüsü, sonradan sendikanın kurucu genel başkanı Mehmet Şişmanoğlu gibi isimlerle yapılan derinlemesine görüşmelere yer verilerek, mücadelenin insani ve samimi boyutu da korunmuştur. Ayrıca kitabın sonunda yer alan "Grev Jurnali", toplu sözleşme metinleri ve İlhan Selçuk’tan İsmail Cem’e kadar dönemin aydınlarının kaleminden çıkan yazılar, okuru o günlerin heyecan dolu atmosferine doğrudan ortak etmektedir.

Kitap, 1961 Anayasası’nın getirdiği nispeten özgürlükçü ortamda bile, işçi sınıfının toplu sözleşme ve grev gibi haklarını söke söke almak zorunda kalmasının hukuksal ve siyasal serüvenini de atlamıyor. Yargıtay ve Danıştay süreçlerinden, hükümetin grevi erteleme çabalarına kadar verilen hukuk mücadelesi, işçi sınıfının sadece sokakta değil, adliye koridorlarında da nasıl bir direnç gösterdiğini kanıtlıyor.

Sonuç olarak, “Paşabahçe 1966: Gelenek Yaratan Grev”, nesnel bir tarih anlatısının ötesinde, tarafını işçiden ve emekten yana seçmiş bir eserdir. Yazarların da belirttiği gibi, bu çalışma "tarafsız" değil, işçinin haklı davasının safındadır. Bugün sendikal mücadelenin içinde olan her işçinin ve her toplumcu aydının, Kristal-İş’i var eden bu şanlı direnişi öğrenmesi sınıfsal bir zorunluluktur. TÜSTAV tarafından yayınlanan bu değerli monografi, geçmişin mirasını geleceğin kavgasında kullanmak isteyen herkes için eşsiz bir hazinedir.

Bu dediklerimizi emin olun en iyi anlayanlar da başta GM Teknik Cam grevcileri, Temel Conta grevcileri, Smart Solar grevcileri, Submed direnişçileri, Migros depo işçileri ve elbette onlarca alanda direnmeye devam eden her sektörden işçiler olacaktır. Bu kitabı okumak, sadece bir grevi öğrenmek değil; Paşabahçe cam işçilerinin fırın sıcaklığında pişen o meşhur direniş geleneğine selam durmak, o selamı günümüzün değişen koşullarında yılmadan mücadeleye devam eden işçilere de taşımaktır.

*İşçi Eğitimcisi