Patilerin festival şöleni

Konak Belediyesi’nin bu yıl 6’ncısını düzenlediği Patilerin Festivali, yağmurlu havaya rağmen yüzlerce İzmirlinin katılımıyla Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleşti. Festivale katılan tüm sivil toplum kuruluşlarına, firmalara ve hayvanseverlere teşekkür eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yaptığı konuşmada “Satın alma, sahiplen” mottosunu vurguladı.

Başkan Mutlu, “İyi ki geldiniz, iyi ki can dostlarımıza sahip çıktınız. ‘Satın alma, sahiplen’ mottosuyla yürüttüğümüz bu çalışmada, sahiplenerek hem onlara, hem doğal yaşama çok büyük katkıda bulundunuz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız; bu etkinliğimiz sizlerin desteğiyle sürecek. Her bir can dostumuz bir yuvaya, güvenli bir yaşam alanına kavuşana kadar etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

Festivalde “En yetenekli Can Dostu” ve “Sahibine En Çok Benzeyen Can Dostu” yarışmaları bu yıl da ilgiyle takip edildi. En Yetenekli Can Dostu, Süleyman Türk’ün patili canı Latte seçilirken, Ayhan Deniz Kızılkaya’nın komutlarıyla dört işlemi eksiksiz gerçekleştiren can dostu Arthur ikinci, Tuğba Ceylan’ın can dostu Simba ise üçüncü oldu. Sahibine En Çok Benzeyen Can Dostu yarışmasının şampiyonu Leyla Berberoğlu ve Shrek ikilisi olurken, Sibel Berk ve Cadı Sim ikincilik, Doğukan Altuntaş ve Kaju da üçüncülüğü aldı. Festivalde çocuklar yüz boyama ve çeşitli atölye etkinliklerine katılarak patili dostlarla bol bol vakit geçirdi.