Patilerin Festivali 5’inci kez Gündoğdu Meydanı’nda

BirGün EGE

Konak Belediyesi’nin gelenek haline gelen hayvan dostu etkinliği Patilerin Festivali bu yıl 5’inci kez ‘merhaba’ diyecek. 5 Ekim’de Gündoğdu Meydanı’ndaki festival, patiseverleri bir araya getirirken hayvan hakları ve sahiplenme konusunda farkındalık yaratacak. Gün boyu sürecek etkinliklerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının stantları da açık olacak. Ayrıca Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü standında sahiplenme konusunda yardım alınabilecek. Hayvan sahiplenenlere can dostun tüm ihtiyaçlarının içinde olduğu hediye paketleri verilecek.

Dünya Hayvanları Koruma Günü’nün de kutlanacağı festivale İzmirlileri davet eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü Patilerin Festivali’yle kutluyoruz. Festivalimiz, hayvanları korumak, dünyamızı onlarla paylaşmayı öğrenmek, her canın kıymetli olduğunu anlamak adına farkındalık oluşturacak. Can dostlarımızı korumak, sağlıklı yaşam sürmelerine olanak sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Satın almamak, onun yerine sahiplenmek patili dostlarımızın yaşam haklarını koruyabilmemiz adına önemli bir hareket. Festivalimizle bu bilinci de yükseltmeyi umuyoruz” ifadelerini kullandı.