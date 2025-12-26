Patili can dostlar için her ilçeye mobil ziyaret

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Can Dost Mobil Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı’nın Aralık-Ocak programı belli oldu.

Aylık programlarla 20 ilçeyi adım adım gezen Can Dost Mobil Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı 17 Aralık’ta Bigadiç Pazar Yeri’nden yolculuğa başladı.

26 Aralık tarihinde Havran eski belediye binası önünde, 29 Aralık’ta da Edremit Altınoluk Cumhuriyet Meydanı’nda hizmet verecek olan Can Dost, 30 Aralık’ta Burhaniye Cumhuriyet Meydanı’nda, 31 Aralık’ta Gömeç Cumhuriyet Meydanı’nda patili dostlara şifa dağıtacak. Yeni yılın ilk günlerinden itibaren 2 Ocak’ta Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda yolculuğuna devam edecek olan Can Dost; 5 Ocak’ta Susurluk Heykel Meydanı, 6 Ocak’ta Manyas Atatürk Meydanı, 7 Ocak’ta Gönen Hükümet Meydanı ve 8 Ocak’ta Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda olacak. Can Dost Mobil Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı; 9 Ocak’ta Erdek Cumhuriyet Meydanı, 12 Ocak Marmara Adası, 13 Ocak Karesi Millet Bahçesi ve 14 Ocak Altıeylül Atatürk Parkı’nda sahipsiz patili dostlara tedavi ve bakım hizmeti sunacak.