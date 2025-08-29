Patili dostlar ömürlük yuvalarını bekliyor

BirGün EGE

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün Halkapınar’daki kampüsü, sokaktaki patili canların bakım, aşılama, kısırlaştırma ve tedavisinin yanı sıra sahiplendirilmeleri için de hizmet veriyor. Bakım altındaki kedi ve köpekler, tüm sevimlilikleriyle ömürlük yuvalarına kavuşmayı bekliyor.

Sahiplendirme işlemleri müdürlüğe bizzat başvuruyla, 0232 459 40 11 numaralı telefondan 2217 dâhili hattı tuşlayarak ya da Konak Belediyesi web sitesindeki ‘Sahiplen’ bölümünden yapılabiliyor. Web sitesinde, yeni yuvalarına kavuşmayı bekleyen kedi ve köpeklerin fotoğraflarıyla birlikte bilgileri de yer alıyor.

2025 yılında 149’u köpek, 38’i kedi olmak üzere toplam 187 can dostunun sahiplendirildiği Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ndeki can dostları, bir ömür mutlu olacakları yeni yuvalarına kavuşmak için hayvan sever dostlarını bekliyor. Konak Belediyesi web sitesindeki ‘Sahiplen’ bölümünde yuva bekleyen can dostları arasında, üç aylık sevimli köpekler Panter ve Bambi, minicik boyuna rağmen kocaman sevgi taşıyan kalbiyle Karamel, 2 yaşındaki Luna ve daha onlarca köpek ve kedi yer alıyor. Köpek sahiplenen hayvan severlere, köpeğin aileye ve çevreye uyum sağlama sürecinde eğitim desteği de veriliyor.

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün en çok ilgi bekleyen canları ise Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yer alıyor. Hayatlarını sokakta geçiremeyecek denli engele sahip kedilerin bulunduğu merkezden sevgi ve sevimlilik taşıyor. Çoğu görme engelli ve uzuv kaybı yaşamış olan kediler her ziyaretçiyi kapıda karşılıyor, sınırsız ve koşulsuz sevgilerini sunuyor.