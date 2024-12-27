Patili dostlar yeni yıla sıcak yuvalarında girecek

BirGün EGE

Konak Belediyesi, 2025’e sayılı günler kala sokakta yaşayan patili dostların da yeni yıla sıcak bir yuvada girmeleri için sahiplendirme etkinliği düzenledi. Etkinliğe çok sayıda yurttaş ilgi gösterirken biri Konak Belediyesi Engelli Kedi Evi’nden olmak üzere 8 kedi ve köpek de ömürlük yuvalarına kavuştu.

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Duygu Akçelik, “Sokaktaki hayvanlarımız için en iyisini istiyoruz. En iyi koşullarda sahiplenilip güzel yuvalarına kavuşsunlar istiyoruz. Onun için bu etkinliği düzenledik” ifadelerini kullandı.

Farkındalık yaratma amacı taşıyan etkinlikte özellikle çocuklar hayvan sevgisi ve bakımı, sahiplenmenin önemi, doğa ve çevre gibi konularda eğlenceli aktiviteler aracılığıyla bilgilendirildi. AVM içerisinde çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Bilgi yarışmasından sandalye kapmacaya, boyamadan hamur şekillendirmeye çocuklar, birbirinden renkli atölye ve etkinliklere katıldı. Gün boyu, sokakta yaşayan canlar için dileyen vatandaşlara mama dağıtımı yapıldı. Konak Belediyesi’nin deneyimli veteriner hekimleri ile Bobyland Köpek Oteli ve Köpek Eğitim Merkez Veteriner Hekimleri, hayvan bakımıyla ilgili soruları yanıtladı.

YENİ YIL YENİ YUVA

Günü en mutlu tamamlayanlar ise etkinliğe gelerek kedi ve köpek sahiplenen vatandaşlar ve yuvalarını açtıkları can dostları oldu. Yeni aile üyelerini kucaklarından indirmeyen duyarlı vatandaşlar, sahiplenmenin önemine vurgu yaptı ve böyle bir etkinliği İzmirlilerle buluşturduğu için Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkürlerini iletti.