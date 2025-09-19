Patron boşa beklemesin: İşçi hakkını alana kadar direnişte

İlayda SORKU

İzmir Kemalpaşa’daki Temel Conta fabrikasında Petrol-İş’te örgütlenen işçilerin grevi 283 günü geride bıraktı. İşverenin sendikayı tanımaması üzerine başlayan direniş sürerken işçilerden Sinem Kaya kararlılıklarını dile getirdi.

Kaya, patronun sendikal hakkı engellemek için çeşitli söylemler geliştirdiğini anlattı. “Haklı olduğumuzu biliyoruz. Kazanana kadar da devam edeceğiz” diyen Kaya, “Benim param var sözünden ‘Grevdeki işçiler yüzünden batıyorum’ söylemine geçti. Babasının mirasıymış, ‘Benim fabrikama sendika girmeyecek’ demiş. O yüzden bu kadar inat ediyormuş.”

BOŞA BEKLEMESİN

İşverenin, grevdeki işçilerin direncini kırmaya çalıştığını belirten Kaya, “Güvenlik görevlisine her gün ‘kaç kişi geliyor, azalma var mı, kırılma var mı’ diye sorduruyor. Hâlâ bizim kırılmamızı bekliyor” ifadelerini kullandı.

Mücadelede ayları geride bırakmalarına rağmen geri adım atmadıklarını vurgulayan Kaya, “İnatla mücadeleyi sürdürüyoruz, direniyoruz” ifadelerini kullandı.

“İnsan gibi yaşamak istiyoruz, insan gibi çalışmak istiyoruz. Bunlar çok büyük istekler değil. Sendika hakkımız tanınsın istiyoruz. Patron bizim kırılmamızı gerçekten beklemesin çünkü biz boyun eğmeyeceğiz” diyen Kaya, mücadelenin süreceğini vurguladı.