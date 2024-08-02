Pazar fiyatları cep yakıyor: Yurttaş şikâyetçi esnaf endişeli

Meyve ve sebzeye yüzde 50’yi aşan zamların gelmesiyle artık pazar yerleri de cep yakıyor. Yurttaşlar yüksek fiyatlar nedeniyle evlerine boş filelerle dönerken, pazar yeri esnafı da ürünlerini satamadığından şikâyetçi.

Yaren ÇALIŞKAN

Meyve ve sebzeye gelen fahiş zamlardan sonra pazar esnafı da yurttaş da günü geçirmekte zorlanıyor. Son üç ayda, domatesin kilosu yüzde 50’nin üzerinde arttı. Patates, soğan gibi diğer temel ürünlerde de benzer artışlar gözleniyor. Havaların ısınmasıyla düşmesi gereken fiyatların mazot fiyatları yüzünden gün geçtikçe zamlandığını söyleyen esnaf, aracı masraflarının yüksekliğinden şikâyetçi.

Mahallesi’nde kurulan pazaryerinde esnaf, tarım ürünlerinde verim düşüklüğü ve vergi maliyetlerinde artışlar olduğunu belirtti. Pazara pazar arabasıyla gelemeyen halk ise, ihtiyaçlarını dahi alamadan eve dönmek zorunda olmaktan şikâyetçi.

Esnaf Muhammed Cengiz, “Müşteri alamayacak durumlara geldiğini söylüyor. Biz de mallarımızı satmakta çok zorlanıyoruz” dedi. Fiyatlardan dolayı müşterilerden tepki aldığını dile getiren Cengiz, “Müşteriler bu zamların sorumlusunun esnaf olduğunu düşünüp ister istemez bize tepki gösteriyorlar. Oysaki bizim pazar yerine verdiğimiz vergiler bile arttı, çalışanlarımıza da ücret vermemiz gerekiyor, elimizde olmadan, geçinmek için biz de mallarımıza zam yapmak zorunda kalıyoruz” dedi. Kiraz ve yeşil erik fiyatlarında yükseliş olduğunu söyleyen esnaf Mahmut Özdemir, “Meyve fiyatlarında ciddi anlamda zamlar söz konusu. Sürümlerde düşüş olmasından kaynaklı fiyatlarda ister istemez zam yapıyoruz. Asgari ücretle çalışan aile veya emekli müşterilerimiz bu fiyatları karşılayamadıklarını söylüyorlar. Alım gücü azaldığı için maalesef satışlarda düşüş söz konusu” dedi. Alışveriş yapan bir yurttaş da boş pazar arabasıyla eve döndüğünü dile getirerek, “Bir barbunya 100 lira olur mu? Emekli maaşı ile geçindiğimiz için pazarda harcamalarımızı kısıtlı tutmak zorunda kalıyoruz fakat aldıklarımızı bir hafta içinde zar zor eve yetirebiliyoruz. İhtiyaçlarımızı az almak zorundayız. Keyfi olarak harcama yapamıyoruz, evimize mısır almak bile bizim için lüks olmaya başladı. Alışveriş yaptığım her tezgâhtan sonra cebimdeki parayı hesaplamak zorunda kalıyorum bazen bazı ihtiyaçlarımı alamadan eve döndüğüm oluyor” diye tepki gösterdi.

PAZARDAKİ FİYATLAR

• Salatalık: 30 TL

• Taze Fasulye: 60 TL

• İncir: 150 TL

• Kiraz: 80 TL

• Üzüm: 70 TL

• Mısır: 15 TL

• Patlıcan: 60 TL

• Soğan: 25 TL