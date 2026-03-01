Pedagojik bir ilke olarak laiklik

Ayşe Alan

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara gönderdiği “Maarifin Kalbinde Ramazan” etkinlikleri genelgesi, Türkiye’ye eğitim ve laiklik ile ilgili bir sıcak gündem armağan etti.

Sınıfların Ramazan temalı süslenmesi, öğrencilere oruçla ilgili etkinlikler yaptırılması, bazı okullarda çocukların toplu biçimde bu ritüellere yönlendirilmesi, çeşitli kurumların okullarda iftarlar düzenlemesi gibi pek çok olayın haber ve görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Bu uygulamaların bir kısmı doğrudan MEB’in teşvik ettiği etkinlikler kapsamında gerçekleşirken, bir kısmı da okulların ve yerel yöneticilerin inisiyatifiyle yaygınlaşıyor.

EĞİTİM SİSTEMİ NE İÇİN VAR?

Yalnızca dini ritüellerin eğitim ortamına taşınmasını ele alarak bu gündemin politik çerçevesi içinde kalmak yerine temelden bir soru ile bu yazıya başlamak istiyorum: Eğitim sistemi ne için var? Çocuğa belirli bir inanç ve değer sistemi aktarmak için mi? Çocuğa özgür bir zihinsel gelişim kazandırmak için mi? Bu soruya verilecek yanıt pedagojinin alanına girer. Çünkü eğitim, doğası gereği tarafsız değildir. Her eğitim sistemi, açık ya da örtük biçimde, çocuğun zihinsel gelişimine bir yön verir. Laiklik ise bu yönün sınırını çizen pedagojik bir ilke olarak işler. Elbette tek başına yeterli olmayacağını ama bunun bu yazının konusu olmadığını not düşerek devam edelim.

Laiklik yalnızca devletin din karşısındaki konumunu tanımlamaz. Aynı zamanda eğitimin çocuğun zihinsel özerkliğini koruyacak şekilde yapılandırılmasının da güvencesidir. Erken çocukluk dönemi ise bu açıdan en hassas evredir. Yaşamın ilk yıllarında çocuk, dünyayı henüz kesin kategorilere ayırmaz; anlamlandırma süreci devam eder. Gelişim psikolojisi, bu dönemde edinilen bilgilerin yalnızca içerik olarak değil, öğrenme biçimi olarak da kalıcı etkiler yarattığını gösterir. Çocuk, yalnızca neyi öğrendiğini değil, bilginin nasıl sunulduğunu da öğrenir ve bunu içselleştirir. Bilgi, sorgulanabilir bir alan olarak mı sunulmaktadır, yoksa tartışılmaz bir gerçek olarak mı? Bu soru pedagojinin merkezindedir.

PEDAGOJİNİN DEĞİL, İDEOLOJİNİN KILAVUZLUĞU

Bilginin nasıl sunulduğuna dair bu ayrım, okul öncesi eğitimin, çocuğun bağımsız düşünme becerisinin temellerinin atıldığı kritik bir dönem olduğuna işaret eder. Bu yaşta çocuk, farklı olasılıklarla karşılaşmalı, soru sormalı, merak etmeli ve keşfetmelidir. Öğrenme süreci, hazır ve değişmez doğruların aktarılmasına değil, çocuğun kendi anlamını kurmasına dayanmalıdır.

Ramazan ayı kapsamında yapılan bazı etkinlikler, tam da bu nedenle pedagoji temelli bir değerlendirmeyi zorunlu kılıyor. Okul öncesi sınıflarda Ramazan köşeleri oluşturulması, dini vecibelerin erdemli olmanın tek yolu olarak sunulması, dini ritüellerin sınıf içi etkinlik haline getirilmesi, çocuğun henüz eleştirel süzgeç geliştirmediği bir dönemde, belirli bir inanç sistemine ait pratiklerin norm olarak sunulması anlamına gelir.

Aslında kritik olan, bu uygulamaların içeriğinden çok yöntemi ve bağlamıdır. Eğitim, farklı inançların varlığını tanıtabilir, tanıtmalıdır da. Ancak belirli bir inanç sisteminin pratikleri norm haline getirildiğinde, eğitim olmaktan çıkar, telkin haline gelir. Telkin ise pedagojinin değil, ideolojinin yöntemidir. Çocuğun düşünme becerisi, ancak soru sormasına, farklı cevapları değerlendirmesine ve kendi zihinsel sürecini işletmesine izin veren bir ortamda gelişir. Oysa telkin, bu süreci ortadan kaldırır. Telkin, çocuğun düşünmesini teşvik etmez; ondan verilen bilgiyi sorgulamadan kabul etmesini bekler.

LAİKLİK ÇOĞULCULUĞUN EĞİTİMDEKİ YANSIMASIDIR

Erken yaşta sunulan bilgi, çocuğun zihninde yalnızca bir bilgi olarak değil, gerçekliğin doğal bir parçası olarak yerleşir. Çocuk, bu bilgiyi değerlendirmez, içselleştirir. Bu nedenle pedagojinin temel sorumluluğu, çocuğun zihinsel gelişimini sınırlayabilecek tek yönlü bilgi aktarımından kaçınmaktır. Laiklik, bu noktada pedagojik bir güvencedir. Laik eğitim, devletin eğitim yoluyla tek bir dünya görüşünü norm haline getirmesini engeller. Bu anlayış hem inanç özgürlüğünü hem de düşünce gelişimini korur. Çünkü düşünce, ancak alternatiflerin var olduğu bir ortamda gelişebilir. Tek bir inanç sisteminin pedagojik norm haline gelmesi, düşünmeyi değil, tek boyutlu bir uyumu geliştirir.

Bu tür uygulamalar aynı zamanda çoğulculuk ilkesine açık biçimde aykırıdır. Türkiye toplumu tek inançlı, tek yorumlu, tek ritüelli bir yapıdan oluşmuyor. Sünni İslam’ın farklı yorumları, Alevilik, Caferilik gibi mezhepler, başka dinlere mensup yurttaşlar ve herhangi bir inanca bağlı olmayan aileler bu toplumun parçasıdır. Laiklik, tam da bu çeşitliliğin güvencesi olarak ve dinin devlet eliyle toplumsal norm haline getirilmesini engellemek için vardır.

Bir kamusal alan ve hizmet olarak okulun görevi, belirli bir inanç yorumunu görünmez biçimde “doğal” ve “doğru” ilan etmek değildir. Ramazan etkinlikleri ya da benzeri uygulamalar, pedagojik çerçeveden çıkarılıp normatif bir içerikle sunulduğunda, çocuklara tek bir değer sisteminin esas ve üstün olduğu mesajını verir. Bu, yalnızca farklı inançlara sahip çocukları dışlamakla kalmaz; aynı zamanda tüm çocuklara toplumun çoğulluğunu değil, tekliğini öğretir. Oysa demokratik bir eğitim sistemi, çeşitliliği tanıtır. Bir inancı merkez, diğerlerini ise kenar (çeper) olarak konumlandırmaz.

ÇOCUĞUN ZİHNİ, KORUNMASI GEREKEN BİR ÖZGÜRLÜK ALANIDIR

Uluslararası hukuk da bu konuda açık bir çerçeve sunar. Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, eğitimin temel amacının çocuğun zihinsel ve kişisel gelişimini en üst düzeye çıkarmak olduğunu belirtir. Aynı sözleşme, çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü güvence altına alır. Bu hak, yalnızca inanç özgürlüğünü değil, aynı zamanda kendi düşüncesini oluşturma özgürlüğünü de kapsar.

Eğitimin asli sorumluluğu, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimini korumaktır. Bugün eğitim alanında yaşanan tartışmalar, yalnızca din eğitimi tartışması değildir. Bu tartışma, çocuğun zihninin devlete mi, topluma mı, yoksa çocuğun kendisine mi ait olduğu tartışmasıdır. Pedagojik açıdan çocuğun zihni, korunması gereken bir özgürlük alanıdır.

EĞİTİMİN HAKİKİ GÜNDEMİ NE?

Diğer yandan, memleketin asıl eğitim gündemi, çocukların hangi dini ritüele katıldığı değil, hangi sosyo-ekonomik koşullarda okula gittiğidir. Her gün yüz binlerce çocuk, yeterli beslenmeden yoksun biçimde derse başlıyor. Nitelikli eğitime erişim, giderek daha dar bir kesimin ayrıcalığına dönüşüyor. Merkezi sınav sistemi, milyonlarca çocuğu daha en baştan eleyen bir mekanizma gibi işliyor; sınavı kazananlar ilerlerken, geride kalanlar erken yaşta ucuz işgücüne yönlendiriliyor. Çocuklar, Mesleki Eğitim Merkezleri aracılığıyla, eğitim hakkından koparılıp çalışma hayatına dahil ediliyor. Okullarda artan zorbalık ve şiddet, çocukların güvenlik hakkını zedeliyor.

Bu yüzden laiklik meselesini pedagojik değil ideolojik çerçeveden tartışmak, eğitimin yapısal sorunlarını görünmez kıldığı ölçüde, iktidarın işine yarıyor. Çünkü kamuoyunun dikkati böylece yoksulluk, eşitsizlik, eğitimin niteliğindeki gerileme, çocukların büyük bir bölümünün ucuz işgücü olmak üzere ayrılması gibi meselelerden uzaklaşıyor. Semboller ve ritüeller üzerinden yürütülen tartışmalar büyürken gerçek sorunlar çözüm beklemeye devam ediyor. Eğitim politikalarının odağı, çocukların gelişimini güvence altına almak yerine kimlik ve değer inşasına kaydığında, pedagojik sorular yerini siyasal tercihlere bırakıyor.