Pedallar dokuzuncu kez Çeşme için dönüyor

BirGün EGE

Çeşme Belediyesi’nin destekleriyle, Velotürk organizasyonunda gerçekleşen Gran Fondo Çeşme, 25-26 Ekim tarihlerinde dokuzuncu kez bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek. Festival kapsamında düzenlenecek üç ayrı parkur amatör ve profesyonel bisikletçilere farklı zorluk seviyelerinde yarışma imkânı sunacak. Tüm parkurlar, her zamanki gibi Çeşme şehir merkezinden başlayarak yine aynı noktada sona erecek.

Gran Fondo Çeşme, yalnızca bir spor etkinliği değil; sağlıklı yaşamı, çevre dostu ulaşımı ve dayanışmayı teşvik eden bir bisiklet şöleni olma özelliğiyle de öne çıkıyor. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Gran Fondo, artık Çeşme’nin bisikletle özdeşleşen en önemli etkinliklerinden biri hâline geldi. Her yıl yüzlerce sporcu bu güzellikleri pedal çevirerek keşfederken, biz de bu etkinliği sürdürülebilir turizmin bir parçası olarak desteklemeye devam ediyoruz.”