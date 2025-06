Peki ne kaldı elimizde?

Bu hafta sinemaseverleri heyecanlandıran bir haber var: 28 Years Later (28 Yıl Sonra) vizyona girdi! Danny Boyle’un öfkeli zombileri geri dönerken, zombi mitinin sinema tarihindeki evrimine ve bu figürün modern dünyanın karanlık yüzünü nasıl yansıttığına bakmanın tam zamanı.

Çünkü zombi yalnızca bir korku öğesi değil; çağdaş insanın içinden geçtiği krizlerin, bastırdığı öfkelerin, unuttuğu geçmişin ve kaybettiği öznelliğin hayaleti. Sinemadaki zombi, tarih boyunca bedenin değil, bilincin ölümünü temsil etti. Ve bu, her dönemin egemen sistemine dair bir şeyler söyler.

ROMERO’NUN ZOMBİLERİ

Zombi figürünün kökeni, Karayipler’deki Vodou kültürüne uzanır. Haiti’de zombi, büyüyle kontrol altına alınan, ruhu çalınmış, yarı canlı beden olarak yaşayan bir köleydi. Bu temsilde asıl korku ölüm değil, iradenin kaybıydı. Zombi, efendisinin emrinde yaşayan bir makineye dönüşmüştü. Bu figür, Batılı bakışın sömürgeci fantezisinde yeniden şekillendi: Üreten ama sahip olamayan, yaşayan ama hissedemeyen, çalışan ama düşünemeyen insanın metaforuna dönüştü.

Zombi, sinemanın en erken dönemlerinden itibaren bir korku karakterinden çok, sosyo-politik bir teşhis aracıydı. Karl Marx’ın “ölü emek” dediği kavram, sinemada önce zombi figürüyle görünür oldu. Romero’nun Dawn of the Dead’i (1978) günün sorularına başka bir yanıt verdi. Romero’nun zombileri yalnızca et yiyen yaratıklar değil; kapitalist toplumun tüketici figürleriydi. Alışveriş merkezlerinde amaçsızca dolanan zombiler, tüketim tapınağında kendini tekrar eden bir toplumun alegorisiydi. Sistem eleştirisini merkezine alan Romero, zombiyi ırkçılığın, militarizmin ve ataerkil tahakkümün bir sembolüne dönüştürmüş; korkuyu sistemin ta kendisi haline getirmişti.

BOYLE’UN ZOMBİLERİ

2000’lerde zombi sineması dramatik bir kırılma yaşadı. Danny Boyle’un yönettiği 28 Days Later (2002), yavaş ve sürüklenen klasik zombilerin yerini; öfke virüsüyle enfekte olmuş, yaşayan ama düşünmeyen, sadece saldıran varlıklara bıraktı. Bu yeni zombiler ölü değil, canlıydı. Ama tüm etik, empati ve bilinç kapasitelerinden yoksun şekilde yaşıyorlardı. Film, 11 Eylül sonrası dünyanın kolektif korkusunu ve patlamaya hazır öfkesini bireyin bedeni üzerinden okudu. Bu yeni figür, sadece sinemasal bir değişim değil; çağın ruhunun karanlık kodlarıydı. 28 Days Later, kıyameti viral bir şiddetle tarif etti, sistemin ürettiği bastırılmış öfkenin sinemasal patlamasıydı bu. 2007’de gelen 28 Weeks Later, ilk filmin üzerine yeni bir katman daha ekledi. Bu kez asıl tehdit virüs değil, onun üstünü örten düzendi. Amerikan askerlerinin kontrol takıntısı, sivilleri drone’larla izleyen gözetim toplumları ve güvenlik adına meşrulaştırılan şiddet… Film, Irak işgalinin ve post-travmatik Batı’nın alegorisine dönüştü. Korku artık sadece enfekte bireyden değil; düzenin ta kendisinden geliyordu. Ve şimdi, sıra 28 Yıl Sonra’da. Danny Boyle ve Alex Garland’ın seriye dönüşü ve aynı zamanda yeni üçlemenin açılışı olarak bu film sadece yalnızca bir devam filmi değil. Bana kalırsa da sinema tarihine kazınmış öfkeli bir ruhun yeniden vücut bulması. Bu yeni filmle birlikte o mitos, post-apokaliptik sinemaya hem duygusal hem politik anlamda yeni bir damar daha açtı. Danny Boyle, punk ruhunu hâlâ kaybetmediğini kanıtlanmış oldu!

(Filmin yazısı haftaya:)