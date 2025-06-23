Pentagon İsrail için bölündü

Amerikan Merkez Komutanlığının başında bulunan General Michael Kurilla, İran’ın misilleme ihtimali giderek artarken İsrail’in savunulması için kaynakların artırılması gerektiğini savunuyor. Buna karşın, “frenleme” hareketinin kritik isimlerinden Savunma Bakanlığı Politika Müsteşarı Elbridge Colby ise Asya’daki Amerikan askeri varlığının Orta Doğu’ya kaydırılmasına karşı çıkıyor.

İran savaşı Colby ve müttefikleri arasındaki temel gerilimin dışa vurumu oldu: ilk olarak 2011’de Barack Obama tarafından duyurulan “Asya’yı Önceleme” stratejisini uzun zamandır yerine getirmeye çalışıyor, ancak fiili talepler ve siyasi baskılar, Amerikan askeri müdahalesini sürekli olarak yeniden Orta Doğu’ya odaklamak zorunda bırakıyor.

PENTAGON İÇERİSİNDE ÖNCELİKLER DEĞİŞİYOR

Smith’e göre, Colby’nin muhalefeti, Nisan ayında Patriot füze bataryalarının Güney Kore’den geri getirilmesi gibi Orta Doğu’ya yönelik konuşlandırmaların Çin ya da Kuzey Kore ile gelecekteki çatışmalar açısından ABD’nin hazırlıklarına zarar vereceği kaygısından doğuyor. Trump her ne kadar İsrail ordusuna destek olsa da kimi zaman abartılı iş birliği durumuna sinirleniyor, iddiaya göre Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ı, kısmen de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yakın ilişkileri sebebiyle görevden aldı.

Trump’ın Colby’i göreve getirmesi, Amerikan desteğinin azalmasına yönelik olası bir politika değişikliğinden kaygılanan İsrail destekçisi şahinler arasında endişe yarattı. Waltz’ın kovulması ve Trump’ın İsrail’in İran’ı vurma konusunda kendi başına davranmasına “izin vermesi”, olası bir el çekme yaklaşımına inancı daha fazla artırdı. Ancak Colby’nin etkisi giderek azalıyor gibi gözüküyor.

ABD’nin İran’a yönelik saldırılara dair bilgilendirilmiş olması önemli, her ne kadar saldırıya dahil olmadıklarını iddia etseler de İran tarafı saldırıların Amerikan tarafının yeşil ışık yakması sayesinde gerçekleştiğinin altını çiziyor. Trump da ayrıca İran’ı birden fazla kez tehdit etti ve İsrail’i koruyacağına yemin etti.

KURİLLA’NIN ETKİSİ ARTIYOR

Savunma Bakanı Pete Hegseth, iddialara göre Nisan ayında Colby’e yakın isimleri görevden alarak, Kurilla ile daha fazla yakınlaştı. Free Press’ten Eli Lake, Savunma Bakanlığının yeni Orta Doğu Vekil Yardımcısı Michael Dimino’nun da “frenleme” yanlıları arasından olduğunu yazması, Orta Doğu’ya müdahaleyi hayati gören Trump destekçileri arasında paniğe yol açtı.

Trump’ın yakın müttefiklerinden biri, “ABD’nin Orta Doğu’da olmaması gerektiğini düşünen bir adamın Orta Doğu politikaları vekili olacak. Birileri DOGE’den Elon’u çağırmalı” şeklinde şaka yollu eleştiride bulundu.

Bu ayın ilk günlerinde, Al-Monitor Kurilla’nın ikinci bir uçak gemisi saldırı grubunun bölgeye konuşlandırılmasını istedi. Her ne kadar Pentagon bu konuşlanmayı onaylamamış olsa da ABD savaş gemilerini ve uçak gemisini bölgeye kaydırıyor. USS Nimitz uçak gemisinin Vietnam’a yapması beklenen ziyaret, “acil operasyonel gereklilikler” sebebiyle beklenmedik biçimde iptal edildi.

AMERİKA POLİTİKALARININ GELECEĞİ

“Frenleme” ideolojisinin arkasındaki kritik bir dinamik, Charles Koch’un Stand Together hareketinin fonladığı Savunma Öncelikleri (Defense Priorities) isimli grup. Bu organizasyon geçtiğimiz günlerde İsrail’in Amerikan askeri güvencelerine bağımlılığının sınırlanması gerektiğini savunan bir konumlama çağrısında bulundu:

“Daha güvenli, diplomatik olarak daha fazla temas halinde bir İsrail, Amerikan askeri desteğine daha az ihtiyaç duyar ve bunun yerine geleceğini güvence altına alabilmek için bölgesel ortaklıklara daha fazla dayanır.”

Colby ve Pentagon’un basın ofisi medyadan gelen sorulara yanıt vermedi ancak iç dinamikler, ABD’nin Orta Doğu’ya geleneksel müdahalesinden yana olanların giderek daha fazla ilerleme katettiğine işaret ediyor. Trump’ın “Önce Amerika” görüşünü bölgesel ittifaklarla dengeledikçe, bu iç tartışmaların sonucu, bölgesel kırılganlıkların yaşandığı bir dönemde ABD-İsrail ilişkilerinin alacağı biçimi belirleyecek.

english.almayadeen.net’ten çeviren: Yusuf Tuna KOÇ