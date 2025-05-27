Pepe’yi sevmek kolay, ya Pepe olmak? (III)

Amerikan solunun dergisi Jacobin, 14 Mayıs’ta, Uruguaylıların gözyaşları ve alkışlarla, duvarlara içtenlikle yazılmış “Hasta siempre, viejo querido”* sloganlarıyla Pepe’lerini yolcu ettikleri gün Josê Mujica imzalı bir makale yayınladı: “Benim Neslim Saf(ça) Bir Hata Yaptı”

Makale, Pepe’nin Noam Chomsky ile birlikte, Meksikalı belgeselci ve aktivist Saúl Alvídrez’in editörlüğünde yazdıkları bu yıl Eylül ayında yayınlanmasını beklediğimiz 21. Yüzyılda Hayatta Kalmak kitabında Pepe’nin kaleme aldığı bir bölümden uyarlanmıştı.

Kitabı bekler ve Pepe’ye saygı duruşu olarak kaleme aldığımız köşelere son verirken, Pepe’nin “neslinin saf hata”sı neymiş ona bakalım:

“Benim kuşağım saf bir hata yaptı. Toplumsal değişimin yalnızca üretim ve dağıtım biçimlerine meydan okumakla gerçekleşeceğine inandık. Kültürün muazzam rolünü anlayamadık. Kapitalizm bir kültürdür ve bu kültüre karşılık olarak farklı bir kültür inşa etmeliyiz. Bunu başka şekilde ifade edersek: bir dayanışma kültürü ile bencillik kültürü arasında bir mücadele içindeyiz.

… benim sözünü ettiğim kültür, insan ilişkileriyle ilgilidir. Farkında olmadan ilişkilerimizi yönlendiren düşünce sistemlerini kast ediyorum. …

Mesela, sol liderlerimize ne oldu? Sol liderler de aynı kültürün içine batmış durumdalar ve bu yüzden yaşam tarzları mücadele ettikleri davayla örtüşmüyor. Bakın, ben başkanken bana ‘fakir’ dediler ama hiçbir şey anlamadılar! Ben fakir değilim. Fakir, çok şeye ihtiyacı olandır... Gerçek şu ki, belli bir sadelikle yaşamayı, savurganlık yapmamayı, israf etmemeyi öğrenmezse —hem de yakında— bu dünya ayakta kalamaz.

Para hırsı bizi sürekli yeni şeyler almaya teşvik ediyor, ama gezegenin yaşamını sürdürebilmek için gerekli olanla yaşamayı, kaynaklarımızı israf etmemeyi öğrenmemiz gerekiyor. … Biz, Sol olarak, elimizdeki düşünce çizgisinden farklı bir düşünce çizgisi inşa etmeliyiz.

Bu, kapitalizmle olan bağımızı koparmak anlamına geliyor. Fikir üretme konusunda yaratıcılığımız tükendi. Kapitalizmin yaptığını yapmak istedik, ama daha eşitlikçi bir şekilde. Ve nihayetinde, tüm bunlar ‘iyi yaşam’dan ne anladığımızla, hayatta değer verebileceğimiz şeylerle, özlem duyabileceğimiz ideallerle ilgilidir. Bu da bir sınır duygusuna sahip olmayı gerektirir. Yunanlıların dediği gibi: ‘Hiçbir şey aşırı olmamalı.’

Sol, başka bir değerler bütününe sadık kalmalı; bu yüzden kültür konusunda, bağlılık konusunda ve kapitalizmin değer vermediği hayat alanlarını değerli kılma konusunda ısrar ediyorum. Toplumlarımızda büyük bir zenginlik olmasına rağmen çok fazla hüzün var. Tıka basa doymuş ama ürettiğimiz çöp miktarıyla boğulmuş bir halkız. Her şeyi kirletiyoruz, ihtiyacımız olmayan şeyleri satın alıyoruz ve sonra borçları ödeyebilmek için umutsuzluk içinde yaşıyoruz. Başka bir yaşam biçimi önermek zorundayız! … Sol’un kalıcı varlığına inanıyorum, ama bu eskisi gibi bir Sol olmayacak. …

Elimde sihirli bir formül de yok. Yaratıcılığın teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum, çünkü eski Sol nostaljiyle yaşayan bir Sol. Neden başarısız olduğunu kavramakta zorlanıyor ve ileriye yönelik yeni yollar hayal etmekte büyük zorluk yaşıyor. Bence şimdi, bol bol prova yapma, deneme ve yaratıcılık zamanı.

İçinde yaşadığımız ve kuşatıldığımız kültür, yalnızca bireysel kârın çoğaltılmasına hizmet ediyor. Ve bu kültür, ordulardan, askeri güçten ve diğer her şeyden çok daha güçlüdür, çünkü bu kültür, dünya üzerindeki milyonlarca sıradan insanın sürekli ilişkilerini belirliyor.

… Yeni bir sistem inşa etmeli ve buna paralel olarak yeni bir kültür, yeni bir etik yaratmalıyız; aksi takdirde Sovyetler Birliği’nde gördüğümüz tekrar yaşanır: Devrimci bir hareket tam anlamıyla 360 derece dönüp başladığı yere geri döner — ama çok daha kötü bir durumda!”

* Sonsuza kadar hoşça kal, sevgili yaşlı adam!