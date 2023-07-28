Pes etmeyiz

Muğla Akbelen Ormanı’nda kömür ocağı için ağaç kesimine karşı yurttaşların direnişi sürüyor. Bölge halkı mahkeme ve santral önünde açıklama yaptı.

BirGün EGE

Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi’nde yer alan Akbelen Ormanı'nda yeniden ağaç kesiminin başlaması üzerine başlayan direniş dördüncü gününde. Ormanda Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’na hammadde sağlamak için kömür sahasının genişletilmesine karşı tepki gösteren yurttaşlar, projenin durdurulmasını talep ediyor. Yaşam savunucuları dün, Muğla İdare Mahkemesi önünde ve Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’na önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Yurttaşlar, Akbelen Ormanı’nı koruyacakları bir kez daha belirtti.

GÜMÜŞEL’E GİRİŞ YASAĞI

Geçen gün direnişte gözaltına alınan çevre mühendisi Deniz Gümüşel hakkında Milas Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı şeklinde adli kontrol kararı aldı. Mahkeme ayrıca Gümüşel’in Milas ilçesi sınırlarına girmesini yasakladı.

Öte yandan YK Enerji ile Orman Genel Müdürlüğü arasında ‘Ağaçlandırma İş Birliği Protokolü’ olduğu ortaya çıktı. ANKA’nın haberine göre; protokole göre şirket 3 yılda Amasya, Sivas, Bingöl’de toplam 1 milyon fidan dikimi için 6 milyon 100 bin lira ödeme yapmayı taahhüt etti.

BASINA YİNE MÜDAHALE

Akbelen’de yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensupları da jandarmanın müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Jandarmanın yüzüne biber gazı sıktığı gazeteci Kazım Kızıl, “4 gündür buradayız. Daha önce başka direnişleri de takip ettim. Buradaki kadar kalabalık bir kolluk kuvvetinin olduğu ve sert müdahaleler yapıldığını görmedim. Direnişi kamuoyuna aktarmayı sürdüreceğiz” dedi.

KILIÇDAROĞLU GİDEBİLİR

Akbelen Direnişi’ne ise destekler sürüyor. Bugün de CHP'li Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanı Özgür Özel 15 vekilin direnişine destek olmak için bölgeye gitmesi bekleniyor.