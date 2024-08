Petrol ve yoksulların öyküsü

Renato VEIGA

Nijerya'da çokuluslu şirketler tarafından petrol arama çalışmaları 1950'lerden beri devam etse de, çevresel sorunlar ve buna bağlı ekolojik sorunlarla birlikte Nijer Deltası'ndaki petrol arama çalışmaları günümüzün en canlı ve güncel konularından biri olmaya devam ediyor. Şiir, tiyatro, kurgu veya şarkı gibi farklı türler kullanan Nijeryalı yazarlar ve sanatçılar, petrol arama çalışmaları yapan firmaların kibirleri ve buna bağlı ekolojik sorunlar hakkında güçlü ve kalıcı anlatılarla ülkenin edebiyatını büyük ölçüde zenginleştirdiler. Bu yazarlar arasında John Pepper Clark, Gabriel Okara, Tanure Ojaide, Tess Onwueme, Kaine Agary, Ahmed Yerimah, Nnimo Bassey, Ebi Yeibo, Obari Gomba, Ike Okonta, Ibiwari Ikiriko, Ogaga Ifowodo ve Sam Ukala sayılabilir.

2015 yılında, petrol haçlılarının bu seçkin sınıfına önemli bir eser daha eklendi. May Ifeoma Nwoye tarafından yazılan Petrol Mezarlığı adlı eser iyi hazırlanmış bir romandır. Bir kurgu eseri olmasına rağmen, anlatı, manipülatif seçkinlerin, yoksulluk içinde yaşayan ve topraklarının çevresel bozulmasından muzdarip olan daha büyük çoğunluğun pahasına müstehcen servetinin tadını nasıl çıkardığını gösterir. Roman, babası yazarın 'herhangi bir medeniyet biçimi tarafından dokunulmamış' olarak tanımladığı bir toplulukta iş kuran bir petrol şirketinin kurbanı olan kırılgan genç bir kız olan Rita'nın hikâyesini anlatır.

PETROL MEZARLIĞI

May Ifeoma Nwoye

Çeviren: Fulya Çelik Özkan

Ayrıkotu Yayınları, 2023

Yazarın ifade ettiği gibi; ''Topraklarının altında ne yattığından habersiz olan Ubolu halkı, hayatlarından mutludur, diledikleri gibi yaşar ve ellerinden gelen tüm güçle müdahalelere karşı koyarlar.''

Bu bozulmamış çevrenin insanları için talihsiz bir şekilde, topraklarının altında tartışmalı kara altının keşfi, beraberinde gözyaşları, üzüntü ve ölüm getirdi ve bu da beklendiği gibi ani ve şiddetli bir devrime yol açtı ve tüm topluluğu kısa süreliğine dağıttı ancak sonunda insanlara çok ihtiyaç duydukları akıl sağlığını ve huzuru geri getirdi.

Petrol Mezarlığı, petrol arama ve sömürüsüyle gelen acı ve ölümlere son vermek için bir çözüm ararken baskıya hayır diyen yoksulların dokunaklı hikâyesi.

Metnin teması tanıdık olsa da yazar, travmanın kaosunu, acıyı parlak bir sanat eserine dönüştürmek için muazzam benzersiz edebi yeteneğini kullanarak hikâyesini akıcı bir şekilde anlatmayı başarıyor.

Çokuluslu petrol şirketlerinin edebiyatımızda da sıkça rastlanan bir hilesi, toplum liderlerini topluma karşı maddi olarak kışkırtmaları, romanda da ön plana çıkıyor.

Yazarın ifadesine göre; ''Jefferson, Ubolu ve Isioye'de boru döşeme konusunda onları bilgilendirirken, adamlar hiç ara vermeden dikkatle dinlediler. Bölge çok sessiz, yerel halk kayıtsız ve endişelenecek bir şey yok, diye sonuca vardı Jefferson. Bundan emin değilim, diye uyardı bir ses. Bu kabile köylülerinden bazıları için endişeliyim. Bazıları durumu bizim zararımıza anlıyor. Hispanik özelliklere ve dalgalı gri saçlara sahip bir İngiliz olan Smith'in sesiydi bu. Bill olarak bilinen genç bir adam, Bay Smith'in yorumuna şaşkınlıkla cevap verdi: ‘Ne demek istediğinizi gerçekten anlayamıyorum.’”.

“Bu yerli insanlar oldukça cahil. Biz birkaç yıldır Nijer Deltası'ndayız; yapmanız gereken tek şey, zeki bir adam, onların tiplerinden birini bulup ona yerel şefleriyle paylaşması için para vermek. O zaman devam edersiniz.”

May Nwoye, yukarıdakilerle para, seks, kaçırma, fetiş, şantaj ve hatta cinayetin önemli roller oynadığı edebi bir maceranın tonunu belirliyor. Kısmen eğlenceli, kısmen eğitici olan Petrol Mezarlığı, Nijerya'daki petrol aramacılığının politik ve çevresel trajedisi ve çatışma çözümü alanında büyüyen literatüre bir başka ek.

Toplum liderleri petrol şirketlerinden rüşvet almakla ünlü olsalar da, Ubolu topluluğunun gençleri de hikâyedeki bir olaydan anlaşılabileceği gibi bu ağır suçtan eşit derecede suçludur.

Edebiyat toplumun bir aynası olarak kabul edilse de, hiçbir yerde bu, petrol arama ve trajedileri konusunda olduğu kadar yerinde bir tabir değil.

Akpobibo Onduku, son derece önemli makalesi olan “Çevresel Çatışmalar; Nijer Deltası Örneği”nin sonucunda şunları söylüyor; ''Nijer Deltası'nın çevresinin dramatik bir şekilde kötüleşmesi göz önüne alındığında, Nijer Deltası'nda gerçek barış çabası katılım, kaynakların eşit dağıtımı, uygun kalkınma, şeffaflık ve çevresel sürdürülebilirlikle sağlanabilir. Bu nedenle, tüm paydaşlar geçmişi unutmalı ve yoksulluk, çevresel yıkım, politik, ekonomik ve sosyal adaletsizlik, düşük okuryazarlık düzeyi ve işsizlik sorunlarını ele alan olumlu barış seçeneklerini benimseyerek gelecek için sağlam bir temel atmalıdır.''

Onduku'nun da hoşuna giden bir hareketle, Nwoye bu sürükleyici sanat eserini, tüm acılar, gözyaşları ve ölümlerden sonra petrol şirketi ile toplum temsilcileri arasında mutlu bir sonla sonuçlanan bir barış toplantısı gerçekleştiğinde bir çatışma çözümü dokunuşuyla sonlandırdı. Yazarın ifade ettiği gibi; ''Ubolu toplumu normale dönmüştü ve her zamankinden daha iyiydi. Erkekler kadınlarını değerli ortaklar olarak kabul etmeyi öğrenmişlerdi. Kadınlar toplumlarındaki güçlerini hissetmişlerdi. Petrol şirketleri keşfettikleri toprakların yerli halkıyla nasıl işbirliği yapacaklarını öğrenmişlerdi ve okullar, hastaneler ve diğer temel hizmetler için fon sağlamışlardı''.

Petrol Mezarlığı, korkutucu ismine rağmen, insan ızdırabı, sefalet ve her ne pahasına olursa olsun hayatta kalmanın unutulmaz bir hikayesi. Her sayfası canlı ve şaşırtıcı olaylarla dolu olan May Nwoye, hem muazzam edebi becerilerini hem de yerel Igbo mitolojisini, atasözlerini ve mizahını kullanarak, görünüşte çözümsüz petrol arama sorunlarının ilginç bir anlatımını ortaya koymayı başarıyor. Bunu yaparak, petrol şirketleri ve ev sahibi toplulukları arasında petrol arama zorluklarına çözümler bulmak için diyaloğu savunan bir eser ortaya koyuyor. Ayrıca, genç yazarları çevre sorunu hakkında daha fazla yazmaya ve böylece edebiyat yoluyla Nijer Deltası savunuculuğunun baskısını sürdürmeye teşvik ediyor.