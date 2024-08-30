Pınarköy’e can suyu

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Pınarköy Mahallesi’ndeki gölette bakım ve genişletme çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların, gölet alanının genişletilmesi, su tutma kapasitesinin artırılması ve yeni gövde imalatını içerdiği belirtildi. Kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak olan çalışmayla yaklaşık 100 dekar tarım arazisinin sulama imkânına kavuşacağı ifade edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanvekili Ali Osman Kaplan, Pınarköy Mahallesi’ndeki gölet inşaatının köylüler tarafından beklenen bir proje olduğunu belirtti.

Ali Osman Kaplan, “İnşaat tamamlandığında, göletin 100-150 metre aşağısındaki tarım arazilerine sulama yapılacak. Kışın yağacak yağmur ve kar sularıyla dolacak bu gölet, hem yağmur suyu hasadı yapacak hem de yeraltı ve yüzey sularını zenginleştirerek Gediz ve denize giden suların depolanmasını sağlayacak. Bu tesisler, bölgemiz için çok faydalı olacak” dedi.

Pınarköy Mahallesi sakinleri, yıllardır süren sulama sorunlarının çözülecek olmasını memnuniyetle karşıladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür eden mahalleliler, çalışmanın tarımsal üretimi canlandıracağını ve gençlerin köyde kalmasına katkı sağlayacağını ifade ettiler.

Pınarköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sanlı, “Göletin yapımını uzun zamandır bekliyorduk. Kısa sürede tamamlanacak ve köyümüz için büyük bir fayda sağlayacak” dedi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Ali Şahbaz, “Bu hizmetin yapılması gerekiyordu. Şimdi gerçekleştiği için Başkanımıza teşekkür ederim. Su sıkıntısı yaşayan köyümüzde bu proje büyük avantaj olacak” dedi.

Mahalle sakinlerinden Alaattin Sıva ise, “Bölgemiz kırsal ve gelir düzeyi düşük. Su olmadığı için geri kalıyorduk. Gölet sayesinde bu sorunun çözülmesi büyük bir hizmet” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Mehmet Güven de, zeytin ağaçlarını sulamak için uzun süre su taşımak zorunda kaldığını belirterek, “Artık suyun yakınımızda olması büyük kolaylık sağlayacak. Bu hizmetten çok memnunuz” dedi.