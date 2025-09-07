Piyasaya bırakılan eğitim toplumsal ihlaldir

Ayhan Ural - Öğretim üyesi

Eğitimin piyasalaştırılması, ticarileştirilmesi ve özelleştirilmesi ifadeleri farklı eylemler olarak karşımıza çıksa da yarattıkları sonuç ortaktır.

Bu sonuç ise açık bir eğitim hakkı ihlalidir. Temel bir insan hakkı olan eğitimin metalaştırılarak değişime sokulması, hak ihlali yaratmanın yanında bireysel ve toplumsal eşitsizlikler de yaratmaktadır.

Neoliberal ideoloji bu uygulamayı, içi boş bir özgürlük kavramsallaştırması ile normalleştirerek savunabilmekte ve hatta bazı toplum kesimlerini ikna edebilmektedir. Oysa, eğitim hakkının kullanımının piyasa mekanizmasına terk edilmesi, toplumsal sınıflar arasındaki eşitsizlerin derinleşmesine ve yeniden üretimine yol açmaktadır. Hak temelli bir eğitim sisteminin inşası, eğitimin kamu hizmeti olarak kabul edilerek tanımlanmasını ve uygulamasını gerektirmektedir. Bu düşünceden hareketle kamusal eğitimi, toplumun eğitim gereksinimini karşılamak üzere kamu idaresi tarafından sunulan, süreklilik, eşitlik ve parasızlık ilkeleri ile bilimsellik ve laiklik özelliklerine sahip eğitim hizmeti olarak tanımlayabiliriz.

Bu tanımlamanın kapsamındaki tarafların -devlet ve yurttaş- sorumluluk, yükümlülük, yetki ve görevleri, hukuki -kamu ve idare hukuku- olarak belirlenmektedir. Kamusal eğitim tanımında yer alan ilke ve özellikler; eşitlik, özgürlük ve kardeşlik ile anlam bulan cumhuriyet devriminin kazanımlarından türetilerek, birlik, birlikte yaşam, ortak iyi, kamu yararı, bütünleşme, dayanışma gibi bireysel ve toplumsal yaşamın temel bileşenlerini açıklamaktadır.