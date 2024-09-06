Plajlar halkın kalacak

BirGün EGE

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Meclisi’nde plajların gündeme gelmesi üzerine açıklama yaptı. Günel, mayıs ayında yapılan protokolle Kuşadası plajlarını 10 yıllığına devraldıklarını anımsatarak “Protokolün ardından halk plajlarımızda şemsiye ve şezlongları ücretsiz hale getirerek pek çok bölgeye örnek teşkil ettik. Bazı işletmeler bu kararımızı suiistimal ederek şemsiye ve şezlong kiralamayı sürdürdü. Zabıtamız aracılığıyla denetimleri yapıyoruz. 73 işletmeye 157 bin lira para cezası uyguladık” dedi.

Başkan Günel “Bizim amacımız plajları peşkeş çekmek ya da birilerinin rant kapısı haline getirmek değil. Dün olduğu gibi bugün de ‘plajlar halkındır’ ilkesini benimsiyoruz ve görevimiz sürecinde bu sözümüzün arkasında duracağız” dedi.