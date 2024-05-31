Plajlarda temizlik ve düzenleme çalışması

BirGün EGE

Bodrum Belediyesi tarafından temizlik ve düzenlenme çalışmaları kapsamında Müskebi Mahallesi Kabakum Mevkii’nde şemsiye çalışması yapıldı. Şemsiye çalışması ardından Bodrum Belediye AŞ tarafından, Müskebi Kafe yanında bulunan Ulu Dere’nin azmağında biriken ve teknelerin giriş çıkışını engellemeye başlayan alandaki dip kumu alındı. Alınan kum, bölgeye yakın plajlardaki kuma uygun olması dolayısıyla Bodrum Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından Kabakum Mevkii’ne döküldü. Bölgede, hava şartlarına bağlı oluşan bozulmaları düzeltmek için tesviye ve temizlik çalışmaları da yapıldı.

Kabakum Mevkii’ne lağım kokulu pis kumun döküldüğü iddiaları üzerine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve ilgili birim müdürleri bölgede inceleme yaptı. Kumun tesviye işleminin ardından yapılan sulama ve düzenleme çalışmaları sonrasında bölgede herhangi bir koku olmadığı, kumun çamurlaşmadığı, bölgeye yakın diğer koylarda ve sahillerde bulunan kum ile aynı özellikler taşıdığı tespit edildi. Bodrum Belediyesi ekipleri, temizlik ve düzenleme çalışmalarına devam edecek.