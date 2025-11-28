Podyumun altın çocukları

Azamet YAZICI

1997 yılında yarışması yapılmaya başlanan, Cimnastiğin disiplinlerinden birisi olan Aerobik Cimnastik’te sporcularımız Uluslararası arası yarışmalarda ülkemize madalya kazandırmaya devam ediyor. 14-16 Kasım tarihlerinde Azerbaycan’nın Gence şehrinde düzenlenen Avrupa Aerobik Cimnastik yarışmasında farklı kategorilerde altın, gümüş ve bronz madalya kazanarak yurda döndüler.

Bu şampiyonada ülkemizi tek bayanlar kategorisinde temsil eden 2016 ve 2021 yıllarında Dünya Şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı çok az bir puan farkıyla gümüş madalya ve çiftler yarışmasında da Can Derviş ile birlikte üçüncü Bronz madalya kazandılar. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Kulübü sporcusu olan Ayşe Begüm 12 yaşından beri Aerobik Cimnastikle uğraşıyor ve o tarihten beri tek, çift, trio kategorilerinde gerek ulusal gerekse uluslararası bir çok yarışmada birinci olup madalya canavarına dönüştü… Bir anlamda ülkemizin Nadia Comaneci’sidir. Romanya’nın artistik cimnastikte unutulmaz sporcusu da bir altın madalya canavarıydı.

Podyuma çıkışındaki zerafeti, özgüvenle duruşu, Aerobik Cimnastiğe uygun hareketleri ve elementleri üstün bir performans ve estetikle yapmış olması 12 yaşından beri tanıdığım Ayşe Begüm’e Dünya Şampiyonu ünvanını hak ettiriyor. Manisa’da antrenman öncesi söyleştiğim Ayşe Begüm ve Can Derviş çok kısa sürede birlikte yarışmaya karar verdiklerini, iyi bir uyum yakaladıklarını kısa zaman içinde Avrupa Şampiyonasına hazırlandıklarını hedeflerinin önümüzdeki yıl yapılacak olan Dünya Şampiyonası olduğunu söylediler.

Ayşe Begüm, “Başarılarımı sorumluluk almaya, ciddi antrenman yapmaya en önemlisi kendi özel hayatımdan fedakârlık yapmaya bağlıyorum. Arkadaşlarım, kendi yaşıtlarım, daha serbest hareket ederken ve günü yaşarken ben antrenman yapmak, ona göre beslenmek ve uyumak zorundayım. Zaman zaman sakatlıklarla uğraşıyor ve performansını geriye düşürüyor, tekrar antrenman, hareketleri belki yüzlerce kez tekrar etmek insana ciddi bir bedel ödetiyor. Sene başında antrenörüm Gürkan Er’le her şeyi planlıyor, stratejimizi belirliyor ve çalışmaya başlıyoruz. Podyuma yapılan bütün ağır antrenmanların ve çalışmaların verdiği yükün sonuçlarını almak için çıkıyor ve kendimi en güzel şekilde sunmak istiyorum. Artık son bir hedefim var gerek tek gerekse çiftlerde dünya şampiyonluğu’’ diyor.

“Zaman zaman sosyal medyada saldırılarla karşılaşıyorum gerek kıyafetim gerekse spor yapmam konusunda çirkin saldırılara uğruyorum, ama bunların hiç birisini önemsemiyorum. Emeğimin karşılığını almak istiyorum benim için önemli olan bu, elbet daha fazla değer ve takdir görmek istiyorum, ailemin desteği kadar birçok kurum ve kuruluşun desteğini görmek, bilmek beni ayrıca motive edecektir… Ülkemizde Aerobik sporu için kaynak çok, kaynaktan kastım çocuklar onları önemsersek ve o değeri verirsek eminim ki çok daha uzun dönem bizim dalımızda başarılar gelecektir…”

Avrupa Şampiyonası’nda çiftlerde bronz madalyanın sahiplerinden Can Derviş de, “Ayşe Begümle iyi bir ilişki yakaladık birbirimizi tamamlıyoruz, serimizi sunarken aynı şeyleri düşünüp aynı şeyleri yapmak bizi başarılı kılıyor, yarışma öncesi 10 dakika kendimi kapatıyorum kimseyle konuşmak istemiyorum ve kendimi yarışmaya öyle hazırlıyorum” diyor.