Polis, listeyi baronlara satmış

Bakırköy Başsavcılığı’nın Casperlar Çetesi’ne çalışan polisler, gümrük muhafaza memuru, zabıt katibi hakkında yürüttüğü soruşturma devletteki çürümeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Üstelik çeteye bilgi sızdıran, uyuşturucu kaçakçılığına karışan kamu görevlilerine yönelik bilgiler, Almanya’dan Türkiye’ye iletilen bilgi ile ortaya saçıldı.

Kırmızı Bülten ile Türkiye tarafından aranan Casperlar suç örgütü lideri ‘Hamuş’ lakaplı İsmail Atız, 3 Temmuz 2025 günü Almanya’da yakalanmıştı. Türkiye’ye iade edilmedi ve sadece 4 gün sonra serbest bırakıldı. Bu sırada İsmail Atız’ın Türk kökenli çete üyelerini tutuklatan Alman savcıya suikast düzenleteceğine dair bir ihbar alındı. 25 Temmuz 2025 günü Alman savcının evinin yakınında Casper çetesi üyesi Güven Şeren yakalandı. Güven Şeren’in telefonu incelendi. İsmail Atız, Almanya’da yakalandığı gün Güven Şeren’e Türkiye’de Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kapalı veri sistemi Polnet’ten ekran görüntüleri atmıştı. Polnet kayıtlarında Güven Şeren hakkında Türkiye’de arama, yakalama kararı olup olmadığı sorgulanmıştı. Alman makamlarının bu bilgiyi paylaşması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması başladı. İstanbul Esenyurt’ta görevli polis memuru Azat A.’nın 25 Temmuz 2025 günü Polnet sistemine girerek Güven Şeren’in bilgilerini Polnet’te sorguladığı tespit edildi. Aynı gün Casper Çetesi ile bağlantılı Serkan Cemal Güney polis memuru Azat A.’ya 3 bin TL para göndermişti.

ESKİ NARKOTİK POLİSİ

Serkan Cemal Güney ve onunla faaliyet yürüten İbrahim Tankoş, 9 Ocak 2026’da Bakırköy Başsavcılığı’nın düzenlediği operasyonda yakalanmıştı. İbrahim Tankoş, eski Narkotik Şube polisiydi ve meslekten ihraç edilmişti. Onların telefonları incelenince çeteyle bağlantılı 9 polis, bir gümrük muhafaza memuru ve zabıt katibi tespit edildi.

Bir polisin, Avrupa Polisi’nden Türkiye’ye gönderilen baronlar listesini çeteye sattığı ortaya çıktı.

23 Ocak 2026 günü BirGün Gazetesi’nde yayınlanan ‘496 kişilik baronlar listesi’ başlıklı haberimizde anlatmıştık. Avrupa Polisi, 2020 yılında mafyanın gizli haberleşme sistemi SKY ECC’ye sızmıştı. Burada milyonlarca mesaj incelenmiş ve on binlerce mafya mensubu, uyuşturucu güzergahları, cinayetler deşifre edilmişti. Ancak bu bilgiler uzun süre Türkiye ile paylaşılmadı. Yıllar sonra Hollanda, Belçika, Fransa polisi, SKY ECC’de mesajları ve suç faaliyetleri belirlenen 496 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının listesini, Türk makamlarına gönderdi. Mesaj bilgileri de iletildi. Bu listedeki uyuşturucu baronlarını da haberimizde anlatmıştık. Hatta bu listenin yeraltı dünyasına sızdırıldığına dair iddiaları kaleme almıştık.

Bakırköy Başsavcılığı’nın Casperlar Çetesi’ne çalışan polislere yönelik soruşturması bu iddiaların gerçek olduğunu ortaya koydu. Savcılığın tespitine göre; Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Ahmet Ö. baronlar listesini ve buradaki mesajları Serkan Cemal Güney ve İbrahim Tankoş’a iletti.

Savcılık şu tespiti yaptı: “Serkan Cemal Güney, kendisinin listede olup olmadığını merak eden veya kendisini dosyadan çıkarttırmak isteyen kişilere ulaşarak bu şahıslara maddi menfaat karşılığı bilgi gönderdi.”

Eski narkotik polisi İbrahim Tankoş ile Serkan Cemal Güney’in polislere ismini sorgulattığı kişilerle baronlar listesindekileri karşılaştırdım. Çetenin listedeki uyuşturucu kaçakçıları hakkında yakalama kararı olup olmadığını para verdikleri polislere Polnet sisteminden baktırdığı anlaşılıyor.

Mesela; Baronlar Listesi’ni sızdıran polis memuru Ahmet Ö., Serkan Cemal Güney’in isteği üzerine ‘Hakan Karasu’ hakkında yakalama kararı olup olmadığını Polnet sisteminde sorgulatmış. Hakan Karasu hakkında arama kararının olmadığını iletmiş. Oysa Hakan Karasu, Baronlar Listesi’nin 189. sırasında yer alıyor. SKY ECC’de 54 sohbeti ve 5 bin 112 mesajı var.

Serkan Cemal Güney ve İbrahim Tankoş yine Baronlar Listesi’nde adı yer alan Mehmet Akyol’u da Mersin Narkotik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet A.’ya Polnet sisteminde sorgulattı. Polis Mehmet A., uyuşturucu kaçakçısı Mehmet Akyol’un kimlik, telefon numarası, ikamet adresi ve karıştığı olayların Polnet’teki ekran görüntülerini İbrahim Tankoş’a gönderdi.

Yine Baronlar Listesi’nde yer alan Ozan Toprak çetenin ilgi alanındaydı. Bakırköy Adliyesi’nde zabıt katibi olan Emre B., çete için Ozan Toprak hakkında devletin kapalı veri sistemindeki bilgileri aldı. Zabıt katibi Emre B., Ozan Toprak’ın cezaevinde olmadığını ancak hakkında arama kararı olduğunu Serkan Cemal Güney’e bildirdi. Bunun karşılığında Serkan Cemal Güney’den 2 bin TL aldı.

Bu çetenin, Baronlar Listesi’ndeki çok sayıda uyuşturucu kaçakçısına ulaşıp haklarındaki soruşturma hakkında bilgi verdiği ve dosyalarını kapatmak için para istediği belirlendi.

Baronlar Listesi’ni çeteye sızdıran Ankara’da görevli polis Ahmet Ö., eskiden Narkotik Şube’de çalıştığını ve İbrahim Tankoş’u oradan tanıdığını savundu. “İhraç olduğunu bilmiyordum. Serkan Cemal Güney ile beni o tanıştırmıştı. Tanıdıkları var mı diye Baronlar Listesi’ni onlara gönderdim. Benim bu listeden isim çıkartmak gibi bir yetkim yoktur” dedi.

POLİSLER ÖLÜMCÜL BİLGİLERİ SATTI

Soruşturmada Serkan Cemal Güney ve İbrahim Tankoş’un kendi uyuşturucu ağını kurduğu tespit edildi. Casperlar Çetesi ile birlikte uyuşturucu kaçakçılığı yapmak istiyorlardı. Kamu görevlilerinden aldıklarını bilgiyi Casperlar’a satıyorlardı.

Polis ve diğer kamu görevlileri, çeteye ölümcül bilgiler vermişti.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Yusuf B., çeteye bir uyuşturucu savaşında yardım etti. Resul Azarak, 27 Eylül 2025 günü İstanbul Bağcılar’da silahla vuruldu. Yaralanan Resul Azarak’ın otomobilinde 9 kilo marihuana ve 2 kilo kokain bulundu. Tetikçi Şervan Aydın saldırıdan sonra kaçmıştı. İbrahim Tankoş, Şervan Aydın’ı bulmaya çalışıyordu. Bunun için polis memuru Yusuf B.’den tetikçi Şervan Aydın’ın adres ve konaklama bilgilerini aldı. Ancak tetikçiyi bu adreslerde bulamadı. Amacına ulaşsa sonucu ölümcül olacaktı. İbrahim Tankoş 2024-2026 yılları arasında Yusuf B.’ye 76 bin 500 TL para gönderdiği tespit edildi.

DEVLET OYUNCAKLARI OLMUŞ

Polnet sistemindeki sızıntının zıvanadan çıktığını ortaya koyan bir örnek daha dosyaya girdi. Savcılığın tespitine göre; Serkan Cemal Güney’in eşi Hande Güney İstanbul’da trafikte bir kadın sürücü ile kavga etti ve bu kadının otomobilinin fotoğrafını çekti. İbrahim Tankoş, Ebru K. isimli kadının otomobilinin fotoğrafını Mersin Narkotik Şube’de görevli Polis Mehmet A.’ya göndererek Polnet’te sorgulamasını istedi. Bu bilgileri alan Serkan Cemal Güney, kadın sürücü Ebru K. ve ailesini arayarak tehdit etti. İbrahim Tankoş, 2024-2026 yılları arasında Polis Mehmet A.’ya 151 bin 500 TL göndermişti. Mehmet A. ise aynı tarihler arasında İbrahim Tankoş’a 932 bin TL gönderdi. Bu para trafiği çözülemedi ama farklı pek çok işi birlikte yaptıkları anlaşılıyordu.

İstanbul Esenyurt’ta görevli Polis Azat A.’nın ise Serkan Cemal Güney’in eşi için sahte belge düzenlediği belirlendi. Hande Güney’in şikayetçi-şüpheli sıfatı ile düzenlenen ifade ve serbest bırakma tutanağını çıkartmış. Hande Güney yanında değilken onun yerine imza atarak sahte evrak düzenlemiş.

Görsel temsilidir.

AVUKATI SORGULATMIŞLAR

Bursa Osmangazi Çekirge Polis Merkezi’nde görevli Polis Memuru Emrah Ç. de çeteye çok sayıda kişinin Polnet’teki bilgilerini aktardı. Ayrıca fotoğrafları gönderilen kişilerin kimlik ve adres bilgilerini de temin ederek şüphelilere gönderdi. İbrahim Tankoş, Polis Emrah Ç.’den Avukat Emine S.’nin baro levha kartındaki fotoğrafını sorgulamasını istedi. Bu polis, kadın avukatın T.C. kimlik numarasını temin edip İbrahim Tankoş’a yolladı.

Sadece bir seferde 6 kişinin fotoğraflarını sistemde sorgulatıp adresleri ve kimlik bilgilerini İbrahim Tankoş’a göndermişti. Bunun karşılığında 60 bin TL aldı. İbrahim Tankoş, 2024-2026 yılları arasında polis Emrah Ç.’ye 223 bin TL yollamıştı.

İKİ POLİS SUÇTA BULUŞTU

İbrahim Tankoş’un kendisi gibi eski polis olan Niyazi Öztürk ile faaliyetleri de soruşturmada ortaya çıkarıldı. Niyazi Öztürk çok sayıda kişinin fotoğraf ve telefon numaralarını göndererek İbrahim Tankoş’tan bilgi istiyor. Kısa süre sonra bu bilgilere ulaşıyorlar. Bu kez olay devletin kapalı sistemindeki bilgileri edinmekle kalmıyor. Oğuz Çiftçi isimli şüpheli ruhsatsız bir silah yakalatıyor. İbrahim Tankoş, silahın kriminal bürodaki incelemesini hızlandırmak için Niyazi Öztürk ile bağlantı kuruyor. Niyazi Öztürk aracılar bularak işlemi hızlandırıyor. İbrahim Tankoş ile birlikte Oğuz Çiftçi’nin avukatından 5 bin dolar para alıyorlar.

ÇETEYE BAŞVURAN POLİS

Şırnak Cizre Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği’nde görevli Polis Memuru Emrah K. ise çeteden yardım istiyor. Polis Emrah K., İbrahim Tankoş’a gönderdiği mesajda Zeki Kazım A.’nın üzerine kayıtlı kaç tane araba olduğuna baktırmasını istiyor. İbrahim Tankoş “Yarın baktırırız abim” diye yanıt veriyor. Hesap incelemesinde İbrahim Tankoş’un 2024-2026 yılları arasında Emrah K.’ye 4 milyon 243 bin TL para gönderdiği, aynı tarihlerde Emrah K.’nın ise İbrahim Tankoş’a 2 milyon 667 bin TL yolladığı belirlendi.

YASADIŞI BAHİS İÇİN DEVREDELER

Serkan Cemal Güney’in cep telefonunda Polis Hakan D.’den gelen dikkat çeken bir mesaj vardı. Bu kez iddialar Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Hanbey Y.’ye ulaşacaktı.

Hakan D. yasadışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve çalışanı Emrah Günaydı ile ilgili bir haberi Serkan Cemal Güney’e göndermişti. Sonrasında “Hanbey bunların emniyet gücü, Hanbey getiriyor bana da. Bizi s…ler diye sağa sola hiç sormamışlar şimdiye kadar” yazmıştı. Serkan Cemal Güney ise “Siberde de kanal var başkomser” diye yanıt vermişti. Hakan D. ise “Du bakim işi almaya çalışcam” yazmıştı. Savcılık şu tespiti yaptı: “Bahse konu mesajlaşmalardan Hanbey Y.’nin bahse konu soruşturmada ismi geçen bazı şüpheli şahıslar için bilgi temini veya bu şahısların gerçekleştirmiş olduğu eylemleri sildirebilmek için Hakan D.’ye ulaştığı anlaşıldı.”

ÇETE İLE UYUŞTURUCU KAÇIRDILAR

Soruşturmaya göre; çete ile kamu görevlilerinin kirli ilişkileri bilgi teminini aştı. Birlikte uyuşturucu kaçırdılar. İstanbul Havalimanı’nda Gümrük Muhafaza Memuru olan Sayım A. ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Hakan D.’nin çete ile uyuşturucu kaçakçılığı konusundaki yazışmaları ele geçirildi. Serkan Cemal Güney ve Casperlar Çetesi’nden Güven Seren ile yazışmalarda TIR’lar içerisinde İpsala Gümrük Müdürlüğü’ne getirilen uyuşturucu maddelerden bahsediyorlardı. Serkan Cemal Güney, Polis Memuru Hakan D.’ye gönderdiği mesajda “20 tane ot bizim, 200 tane getirirlerse 700 bin dolar karları var” yazmıştı. Hakan D., defalarca Polnet’teki bilgileri çeteye göndermişti. İbrahim Tankoş’un 2024-2026 arasında Hakan D.’ye 2 milyon 350 bin TL gönderdiği tespit edildi.

Ayrıca Gümrük Muhafaza Memuru Sayım A.’nın Sao Paulo’dan gelen kuryelerdeki uyuşturucu maddeleri teslim alarak ülkeye sokacağı da mesajlardan anlaşıldı.

Soruşturmada çete liderlerin paralarını soğuk kripto cüzdanları ile akladıkları da belirlendi.