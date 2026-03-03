Polisin çete aracında ne işi var?

“Yakalaması olan (aranan) örgüt elemanlarının önüne geçmek için bekçi veya polis memurlarını yanlarında taşıdıkları anlaşılacaktır.”

Bu savcılık tespiti, hem Barış Boyun hem Beratcan Gökdemir/Daltonlar iddianamelerinde yer alıyor ve korkutucu bir gerçeğe işaret ediyor. Casper’lar, Çirkinler, Daltonlar, Taşlar çeteleri, Barış Boyun ve Necati Arabacı iddianameleri… Binlerce sayfadaki yüzlerce ifadede, suç örgütlerinin polisle ilişkisine dair beyanlar var.

Geçen hafta Nefes gazetesinden Aytunç Erkin, polislerin Casper’lar çetesiyle bağlantılarına dair operasyonun detaylarını gündeme taşıdı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, 7'si polis 14 şüpheli tutuklandı. Savcılığın incelemesinde, polis memuru A.A.’nın, Güven Şeren'in T.C. kimlik numarasını, aranıp aranmadığını öğrenmek için Polnet sistemi üzerinden sorguladığı, bu bilgiyi çeteyle paylaştığı tespit edildi. Sorgulamanın yapıldığı gün polisin banka hesabına 3 bin TL gönderildi. Savcılığın soruşturmasında ayrıca, uluslararası suç örgütlerinde kullanılan ve Europol tarafından deşifre edilen SKY adlı mesaj uygulamasındaki Türkiye bağlantılı isimlerin, polis memuru A.Ö. tarafından çeteye bilgi sağlayan yapılanmaya sızdırıldığı ortaya çıktı.

Peki, polisle ilişkisi olan sadece Casper’lar mı? Ya da Casper’lara yöneltilen başka suçlamalar arasında da polisler var mı?

ROZET VE ÜNİFORMA

Casper’lar hakkında hazırlanan bir iddianamede, soruşturma kapsamında yapılan aramalarda, kırmızı renkli 23-… seri numaralı polis yeleği, bir kelepçe, bir adet gri renkli polis rozeti ve çok sayıda polis üniforması ele geçirildiği bilgisi yer alıyor. Bu eşyaların çetenin eline nasıl geçtiği, gerçek ya da taklit olup olmadığı bilinmiyor.

İddianamede, “örgütün kendini kamu otoritesi yerine koymanın yanında üyelerine kamu görevlisi süsü vermek sureti ile de eylem ve faaliyetlerinin hareket kabiliyetini geliştirmeye yönelik faaliyetlerinin olduğu” ifade ediliyor.

“POLİSE VERDİNİZ”

Ayrıca bir müştekinin ifadesinde, işyerinin kurşunlanması üzerine polis merkezine gidip şikayetçi olduğunu, şikayetçi olması sebebiyle tehdit mesajı aldığını ve bu mesaj üzerine ikinci kez şikayetçi olduğunu, ardından aynı günün akşamı işyerinin bir kez daha kurşunlandığını anlattı: “İş yerim kurşunlandı, Polis Merkezinde şikayetçi oldum ve şikayetçi olduktan sonra bana yine şikayetçi olmamdan dolayı tehdit mesajları geldi. Tehdidin devam etmesinden dolayı ek olarak şikayetçi oldum.”

İşyeri kurşunlanan kafe sahibi, 12 Mayıs 2025’te sabah saatlerinde karakola giderek şikayetçi olduktan sonra kendisine yurtdışı numaralı bir hattan “Polise verdiniz aptallar bakın seyredin neler yapıyorum size… Her gün bir adresinizi taratacağım bundan sonra” şeklinde mesajlar geldi. Bu mesajlar üzerine tekrar şikayetçi olmaya gittiğinde henüz karakoldayken yine aynı numaradan arandı ve “Bizimle anlaşmaya varmazsanız bu akşam el bombası gelecek” şeklinde tehdit mesajları aldı.

Şikayetçi kafe sahibi, “Bu mesajların da ekran görüntülerini aldım ve dosyaya eklenmek üzere ek ifade vermeye polis merkezi amirliğine tekrardan geldim. İşyerim aynı gün akşam 22:30 ile 23: 00 saatleri arasında bir daha kurşunlandı” dedi. Bu olayın ardından kafe sahibi, can güvenliğinden endişe ettiği için İstanbul’dan ayrıldığını beyan etti.

“HABERİ GELDİ”

Daltonlar iddianamesinde de şüpheli M.U.’nun ifadesinde şu iddialar yer aldı:

“Biz R. Konaklarında kaldığımız süreçte bir gün polislerin geleceği haberi bize gelince bizi derhal belirtilen ikametlerden çıkardılar ve Beylikdüzü’nde bir villaya götürdüler.” Polis ekiplerinin geleceği haberini ne şekilde aldıklarına dair detay iddianamede yer almıyor.

POLİS BAĞLANTILARI

Barış Boyun iddianamesinde de şüpheli U.C.M., Meylo lakaplı Mirhan A.’nın kendilerine haraç vermeyi kabul etmeyen galerilere ateş edilmesini istediğini, paraya ihtiyacı olduğu için ‘işi’ kabul ettiğini söyledi:

“Bana ‘V. Hotel’e git, orada Aslan var. Motosikleti ve silahı o sana verecek’ dedi ve bana otelin konumunu attı. Otelin üst katındaki ofiste Utku Y. gri renkli bir silahı A.’ya teslim etti. Otelin otoparkına indik. Burada bize motosikleti teslim etti. Utku Y. Bize ‘Gidin, Serhat Oto'ya sıkın’ dedi. Mirhan A. bana, V. Hotelin sahibinin ya da ortağının, polis bağlantılarıyla kendilerini desteklediklerini söyledi.” Bu iddialar da öncekiler gibi araştırmaya muhtaç ancak kesin olan, savcılıkların bu konudaki mesaisinin uzun olacağı…