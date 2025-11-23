Politeknik’in ardından cuntanın düşüşü

Spiros Sakellaropulos - Panayotis SotIrIs

Albaylar diktatörlüğü, İç Savaş sonrası iktidar yapılarının çelişkilerinin ve ordunun burjuva iktidar koalisyonunun en saldırgan stratejisini ifade eden görece bağımsız bir iktidar merkezi olarak ortaya çıkmasının sonucudur. İç savaşın 1949’da sona ermesi muhafazakar sağı muzaffer, komünist solu mağlup ve orduyu, savaşın nihai sonucuna belirleyici katılımı nedeniyle, aynı zamanda aşırı sağ ve anti-komünist ideolojilerin egemen ideolojinin oluşumundaki özel ağırlığı nedeniyle, diğer burjuva iktidar merkezlerine (Saray, Parlamento) karşı bağımsızlığını elde etmiştir. Bu siyasi çerçeve içinde ordu, açık askeri baskı yoluyla müdahalede bulunacaktı: Bir yandan halk faktörünün etkisinin ortadan kaldırılması ve talep ettiklerinin kontrol altına alınması, diğer yandan da Saray ve sağcı muhafazakar parti karşısında iktidarın hakim kutbu olarak ortaya çıkmaları. Diktatörlük meselesinin 1960’ların ikinci yarısında sadece diktatörlüğü yürüten (ve 1940’larda kurulan anti-komünist ağların sert çekirdeğinden gelen) orta ve üst düzey subay grubunun değil, aynı zamanda Saray’ın, üst düzey subayların ve burjuvazinin bazı kesimlerinin de gündeminde olması tesadüf değildir.

CUNTA KAÇ DİRENİŞ KALDIRABİLİR?

Politeknik ayaklanmasının patlak vermesiyle birlikte tüm planlar ve buna bağlı tepkiler askıya alınacaktır. Kısaca, 1973 yılının Kasım ayının ilk haftalarında, öğrenci örgütlerinde demokratik seçimlerin yapılmasına izin verilmesi talebiyle öğrenci gençliği arasında bir kargaşa yaşandığını belirtelim. Bu iklim, siyasi olarak sol örgütlerin öğrenciler arasındaki etkisinin önemli ölçüde artmasına, hem bu örgütlerin yeniden yapılanmasına hem de önleyici sansürün kaldırılmasıyla siyasi kitaplara ve siyasallaşmış kültürel pratiklere daha fazla erişim sağlanmasına, sosyal olarak da öğrenci nüfusunun kitleselleşmesine ve radikalleşmesine ve iç savaş sonrası otoriter sosyal ve siyasi bağlamın öğrenci kitlesinin yükselen sosyal ve siyasi statüsünün siyasi olarak onaylanmasına izin vermediği algısına tekabül ediyordu.

Politeknik ayaklanması modern Yunan siyasi tarihinde gerçek bir dönüm noktasıdır ve diktatörlüğün sonunun başlangıcı olacaktır. Ekonomik eşitsizliklerin derinleşmesi ve siyasi özgürlüklerin tesis edilmesi ihtiyacına ilişkin halkın hoşnutsuzluğunu yoğunlaştırarak, rejimin en muhafazakar unsurlarının bir araya gelmesine katkıda bulunmuş ve Ioannidis diktatörlüğünün yolunu açmıştır. En ilginç unsur ‘liberalleşme’ sürecinin tersine dönmesi ve İoannidis›in başarılı darbesinin ardından Papadopulos’un düşmesi değil, ayaklanmanın ortaya çıkardığı toplumsal dinamiklerdir. Olayların bu şekilde cereyan etmesi, cunta ile herhangi bir uzlaşma süreci için engelleyici olmuştur. Kullanılan acımasız şiddet, rejim değişikliğinin geçmişle kesin bir kopuşu içermesi gerektiğini açıkça ortaya koymuştu.

Esasen Politeknik aracılığıyla tüm siyasi kadrolar potansiyel olarak sola kaymıştır. Ortaya çıkan yeni durumun, iç savaş sonrası çok katmanlı siyasi dışlamalar, yoksulluk ve Yunan nüfusunun muhafazakar sağ ile aynı hizada olmayan yarısının marjinalleştirilmesiyle hiçbir ilgisi olmayacağı aşikardı. Soru, durumun ne kadar sola kayabileceğiydi. Burada, her türden sol güçlerin hazırlıksız yakalandığı açıktır. Olayları öngöremediler, gelişmeleri “Hukukun Üstünlüğü”nün tesis edilmesinden başka bir şeye dönüştürmek şöyle dursun. PAK silahlı mücadele ihtiyacına atıfta bulunurken, pratiklerinin hiçbir yerinde bunun başarılabileceği görülmüyor. YKP iç liberalleşmeyi desteklerken, YKP ise Politeknik’in işgalini provokatörlerin işi olarak kınadı! Radikal sola gelince, bir yandan belirli bir yön veremeyecek kadar parçalanmış ve sınırlı bir kapsama sahipken, diğer yandan solun geri kalanı gibi Politeknik ayaklanmasının ardından gelen ezici baskıcı darbeler ve kitlesel tutuklamalardan kurtulmaya çalışıyordu. Solun genelinde siyasi yönelim eksikliği, Politeknik’in yarattığı burjuva siyasetiyle kopuşun devrimci bir kriz şeklinde tamamlanamamasına da katkıda bulunacaktır.

Dolayısıyla, hem siyasi destek eksikliği hem de Yunanistan’da petrol krizinin sonuçlarının ortaya çıkması, İoannidis›i seçilmiş cumhurbaşkanı Makarios’un yerine Atina rejimi tarafından tamamen kontrol edilen N. Sampson’u getirmek için Kıbrıs’a doğrudan askeri müdahalede bulunmaya yöneltecektir.

Sonuç olarak, devlet gücünün birliğini kapsayacak ve yeniden üretilmesini sağlayacak yeni bir siyasi merkezin ortaya çıkması ihtiyacı doğdu. Bu, parlamenter bir sistemin kurulmasından başka bir şey olamazdı. Burjuva sınıfı, iç savaş sonrası ortaya çıkan iktidar yapılarının sonunu kabul etmek zorunda kaldı. Başka bir deyişle, iktidar koalisyonunun egemen kesimi, artık ordu’yu en önemli siyasi aktör olarak kabul edemeyeceğini anladı. Durumun ciddiyeti siyasi çerçevenin yeniden şekillendirilmesi ihtiyacını doğurdu. Askeri liderlik, uzlaşmacı bir çözüm, ordunun denetimi altında bir parlamento çözümü oluşturmaya çalıştı, ancak bu, mevcut tarihsel koşullara uygun değildi, 1974, 1973 değildi. Yeni yönetim biçimi, önceki rejimle arasındaki farkı açıkça ortaya koymalıydı.

Sonunda seçilecek olan Karamanlis çözümü, mevcut sosyal ilişkiler sistemini yeniden üretmek için en uygun çözüm olacaktır. K. Karamanlis, çok başarılı bir şekilde “süreklilikte kesinti” olarak adlandırılan şeyi ifade ediyordu. Kesinti, çünkü Karamanlis’in gelişi Yunan siyasi sisteminde yapısal değişiklikleri işaret ediyordu: Monarşinin kaldırılması, ordunun rolünün iptal edilmesi, sol partilerin yasallaştırılması, egemen sınıflar için ekonomik faydalar. Süreklilik çünkü K. Karamanlis, 1955’ten 1963’e kadar başbakan olarak, burjuva sınıfının genel çıkarlarını başarıyla ifade etmişti. Antikomünist ve antimonarşist tutumuyla tanınan Karamanlis’in seçilmesiyle, “kırılma” bileşeni ile “süreklilik” bileşeni arasındaki denge korunmuş oldu. Buna karşılık, daha az muhafazakar bir burjuva politikacı olan Kanellopoulos’un önerdiği çözümde ağırlık “kırılma” tarafına kayıyordu ve bu da ordunun en sert çekirdek kesiminin aktif tepkisine yol açabilirdi. K. Karamanlis, burjuva sınıfının ve genel olarak iktidar koalisyonunun çıkarlarını istikrara kavuşturacak ve tehlikeye atmayacak, ılımlı ve ılımlı bir parlamento reformunun garantisiydi.

Büyük gösteriler ve daha sonra büyük grevler biçimindeki halk mücadeleleri, kendi dinamikleriyle diktatörlüğün düşüşünü mühürleyecek, ancak solun siyasi organlarının nesnel durumu nedeniyle, daha derin toplumsal dönüşümlere yol açabilecek daha yüksek nitelikte bir sınıf mücadelesi düzeyine katkıda bulunamayacaktı. Bunun nedeni, İç Savaş’ta yenilgiye uğrayan solun yıllarca demokratik özgürlüklerin talep edilmesini temel siyasi hedef olarak öncelikli hale getirmek zorunda kalmasıydı. Ancak burjuva güç merkezlerinin tasarladığı atılımın boyutlarını görememiş ve dolayısıyla halk radikalizmini demokratik parlamentarizm iddiasının sınırlarının ötesine taşıyacak hareket inisiyatifine sahip olamamıştı. Her halükarda yeni bir tarihsel dönem başlıyordu...

Çevirmen: Ozan Aka