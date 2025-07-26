Politikada kardeşlik söylemi ve açmazları

Önder KULAK - Kurtul GÜLENÇ

Jean-Jacques Rousseau doğa durumu içinde yaşayan insanı betimlerken iki temel duygudan hareket eder. Bunlardan ilki kendi varlığını koruma arzusuyla paralel giden ben sevgisi, diğeri ise hem insanın başka insanlara zarar vermesini engelleyen hem de başkalarının acılarını anlayabilmesini sağlayan merhamettir.1 Merhamet biz insanları acı çeken hemcinslerimizin yardımına düşünmeden koşturan, başkalarının acılarına duyarlı olmaya davet eden bir duygudur. Modern düşüncenin en önemli filozoflarından biri olan Rousseau’nun acıma duygusunu insan doğasının ayırıcı bir özelliği olarak belirlemesi, kökleri oldukça eskiye uzanan kardeşlik söylemini bize hatırlatır.

KARDEŞLİK VE AİLE MEFHUMU

Vicdan sahibi olmak ve merhametli davranmak kardeşlik anlatısının önemli veçhelerinden biri olagelmiştir. Başlangıçta kan bağına dayalı bir çerçevede kavramsallaştırılmış olan kardeşlik fikri sonrasında Hristiyanlığın gelişimiyle birlikte evrenselleştirilmiş, ardından Fransız Devrimi’nin temel ilkelerinden biri haline gelerek seküler bir boyut kazanmıştır.

Liberté, égalité, fraternité. Fransız Devrimi’nin üç kurucu ilkesinden biri olan kardeşlik, özgürlük ve eşitlik kavramları kadar tartışılmış olmasa da iki farklı türden politik geleneğe sirayet ederek varlığını sürdürmüştür. Bu geleneklerden ilki 90’lı yıllarda ekranlarda sıkça duyduğumuz Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşlik türküsünün çağrıştırdığı bağlamdır: “Hepimiz kardeşiz, bu öfke ne diye?” sorusu belirli-somut bir toplumu genişletilmiş aile mefhumu eşliğinde yorumlamakta ve bu aileyi kan bağı ve güçlü bir duygudaşlığa dayalı bir doğallığın uzantısı olarak görme eğilimiyle hareket etmektedir.2 Kendisine zaman zaman otantik yerlilik/millilik atfeden böylesi bir aile fikri, duygudaşlığı aidiyet duygusuyla ilişkilendirerek bu ilişkiyi yurtseverlikle taçlandırır. Genişletilmiş aile varsayımını belirleyen kan bağı fikri, dönemin değişen şartları ve ihtiyaçlarına göre belirli bir üst kimliğe ya da dini bir inanca dönüştürülür ve bu süreçte ilgili politik yönelimin özsel öğesi olan birlik yeniden inşa edilir.

EZİLENLERLE DUYGUDAŞLIK

Birincisiyle farklı nüanslara sahip ikinci kardeşlik bağlamı ise başka türden bir topluluk anlayışına odaklanır. İkinci politik hat, köklerini genişletilmiş aile ve millî birlik fikrinde bulmaz, daha ziyade dışlanmışlara, ezilmişlere, hor görülmüşlere yönelik bir merhamet duygusuyla hareket eder. Bu politik gelenek ezilenlerin kardeşliği söylemini itici güç olarak kullanarak bu topluluklara (dayanışmayı dışlamayan) merhamet duygusuyla yönelir ve ezilenlerle kurulan güçlü bir özdeşleşmeyle kendisini var etmeye çabalar. Başkaldırı hareketlerinde yankısını duyduğumuz ve bize yer yer romantik bir perspektif de sunan bu kardeşlik anlatısı mazlum kesimlerin yazgısındaki ortaklığa işaret ederek toplumsal-politik hareketi bu çerçevede biçimlendirir.3

Kimi zaman toplulukçu kimi zaman da cumhuriyetçi ideallerle sarmalanan bu iki kardeşlik anlatısının önemli açmazlar barındırdığı söylenebilir. Aile fikrine dayalı ilk anlatı günümüzde oldukça rağbet görmektedir. Bu geleneğin en önemli handikaplarından biri kardeşlik anlatısıyla örgütlenen birlik anlayışının toplumsal ve politik alanı bir kapalılık rejimine dönüştürme olasılığıdır. Bu olasılık, cumhuriyet rejimini olgunlaşmamış, toplama bir koleksiyona doğru büken, yasal ve politik meşrutiyetin kendisini anayasa öncesi dönemdeki unsurlarla tesis etmeye çalışan eğilimlerin kuvvetlenmesiyle artar. Başka bir ifadeyle, özgür ve eşit bir yurttaşlar topluluğu fikrini askıya alan, belirli bir etnik aidiyete ya da belirli bir dini inanca başvurarak meşruiyetini inşa etmeye çalışan politik eğilimlerin etkisi bu türden bir anlatıda belirleyici olmaya başlar. Her ne kadar bu eğilim kendisini temsiliyet düzleminde farklı kimlikler üzerinden “zenginlikler birliği” gibi göstermeye çalışsa da bu türden bir politik anlayış çağdaş yurttaşlık kavramsallaştırmasının oldukça gerisine düşecektir.

İkinci politik akımdaki duygudaşlık ve paylaşım hem yaşanan mağduriyetin hızlıca geçiştirilmesini engeller hem de dışlanma ve aşağılanmayı yalnızlığa mahkum etmeyerek göreli de olsa aşılabilir kılar. Ne var ki ezilenlerle kurulabilecek özdeşliğin olumsuz sonuçlarından biri önemli toplumsal ve politik problemler karşısında konulması gereken mesafeyi yitirmek olabilir. Başka bir ifadeyle, ezilenlerle kurulabilecek salt duygu yüklü bir ortaklaşma hem problemlerin kendisini hem de problemlere yönelik geliştirilebilecek tepkileri doğru değerlendirmede sorun yaratabilir. Tarih göstermiştir ki her ezilen toplumsal hareket politik olarak ilerici ve özgürlükçü değildir. Böyle bir zorunluluk yoktur, hatta bu hareketler kimi zaman öfkeyi yanlış hedeflere yöneltip kabul edilemez sonuçlara yol açabilir. Dolayısıyla mağdurlarla kurulacak sürekli bir duygudaşlık hali hem kamusal alandaki ortaklaşmaları acıma duygusuna devrederek bu duyguyu en temel politik erdem olarak gösterme riski taşıyabilir hem de her ne pahasına olursa olsun söz konusu ezilen grupla özdeşlik kurmak gerektiği fikrini pekiştirebilir.4 Bu durum politik açıdan gözü kapalı değerlendirmelere ve süregelen yanlışların çoğalmasına yol açacaktır.

Sonuç olarak, kardeşlik anlatısına indirgenmeyen dayanışmacı politika perspektifi hem vicdana ve duygudaşlığa dayalı bir sorumluluk anlayışının ötesine geçerek ezilenlerin politiğine katılabilir hem de koskoca bir aile olma fikriyle örgütlenen birlik anlayışını olumsuzlayarak eşit ve özgür yurttaşlık ekseninde demokratik-cumhuriyetçi bir politika inşa edebilir.

1 J.-J., Rousseau, İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı, Say Yayınları, 1982, s. 142.

2 A. Margalit, The Ethics of Memory, Harvard University Press, 2002, s. 102 vd.

3 D. Sezer, “Dünyaya İhtimam Göstermek: Arendt, Gadamer ve Dayanışma Meselesi”, Cogito, Sayı: 89, s. 217.

4 A.g.e., s. 223 vd.