Popülizmin gölgesinde kalan emekler

2019 yılında Atatürk Havalimanı, büyüme hedeflerini destekleyecek daha büyük, modern bir altyapıya ihtiyaç duyulması bahanesiyle Arnavutköy’e taşınıp, adı Yeni Havalimanı olarak değiştirildiğinde, benim için bu yeni havalimanının adının hala Atatürk havalimanı olduğunu ve o şekilde anmaya devam edeceğimi söylemiştim yakın çevreme. Üzerinden 7 yıl geçmiş olmasına rağmen, uçak bileti alacağım zaman aramalarda ATA yerine IST kısaltması kullanmak zorunda kalsam da, hala yeri geldiğinde Atatürk Havalimanı diye bahsederim. Söz konusu Atatürk olduğunda ismi değil ülkeden, tüm dünyadaki mekânlardan silinse de unutulması söz konusu olamaz. Ne var ki kimi isimleri yaşatan ve hatta belki de o isimlerin ardındaki emeklerin bilinmesini sağlayan en önemli şey onların adıyla anılan mekânlardır.

Daha önce Endonezya ve Liberya gibi ülkelerde eğitim sistemlerinin yapılandırılmasında görev almış, deneyimli bir bilim insanı olan Prof. Dr. Adriaan Kreiken, 1954 yılında UNESCO üzerinden yapılan organizasyonla, Ankara Üniversitesi Astronomi Enstitüsü müdürlüğü görevini üstlenmesi teklif edildiğinde, ciddi bir öğretim elemanı yetersizliği nedeniyle kapanma aşamasına gelmiş olan enstitüyü ayağa kaldırmakla kalmadı; ülkede modern anlamda gözlemsel astronomiyi başlatmak amacıyla bir üniversite rasathanesi kurulması fikrini ve bugün Ahlatlıbel'de yer alan rasathanenin temellerini de attı. Gerekli tüm gözlem araçları Prof. Dr. Kreiken’in gayretleriyle yurt dışından hibe olarak temin edildi. 1954 yılında kurulumuna başlanan ve 1963 yılında açılışı yapılan Ankara Üniversitesi Rasathanesi, 2013 itibariyle Kreiken gözlemevi olarak anılmaya başlandı.

Bilimin hep batı merkezli laboratuvarlarda, kendi kendine filizlendiğini düşünmeye meyilli olsak da bilimin bu topraklara kök salması için ömrünü, enerjisini buraya yatırmış, bambaşka bir coğrafyadan gelip buradaki gençlere vizyon katmış insanlar da var aslında. Bugün popüler kültürde ya da genel eğitim müfredatında adını duyamadığımız bu gibi insanların ismi bir gözlemevinde, bir derslikte, bir ormanda yaşatılmazsa, o bağın tamamen kopması an meselesi. Hele ki toplumsal hafızanın sürekli değişen gündem ve gitgide artan ünlü kirliliği nedeniyle her geçen gün daha da zayıfladığı düşünülürse.

RÜZGARLARLA DEĞİŞEN TABELALAR

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya vesilesiyle Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi’nin bulunduğu Astronomi ve Uzay Bilimleri yerleşkesinin adının "Ankara Üniversitesi Alper Gezeravcı Astronomi ve Uzay Bilimleri Yerleşkesi" olarak değiştirildiği duyuruldu. Her ne kadar Alper Gezeravcı’nın Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçmesi ve onurlandırılması bir kıymet bilme göstergesi olsa da bu onurlandırmanın, köklü bir geçmişi olan ve zaten kendi kurucusu ile sembolleşmiş bir yerleşkeye, üstelik devletin bu projeyi en yoğun şekilde sahiplendiği dönemde yapılması, kararın arkasındaki politik ve stratejik motivasyonu ve üniversitenin dönemsel çıkarlarını akla getiriyor. Yönetimlerin bu tür büyük devlet projelerinin hemen ardından, hızlıca bu isimleri kurumlara vermesi, akademik çevrelerde genellikle bağımsız bir karar olmaktan ziyade, siyasi rüzgârdan pay alma, göze girme veya bütçe/destek arayışında avantaj sağlama çabası olarak yorumlandığında, bunu haksız bulmak mümkün mü? Türkiye'de değerlerin kıymeti genellikle öldükten sonra bilinir. Ne var ki Alper Gezeravcı ismi, zaten bugün ilkokuldan üniversiteye kadar her gencin bildiği, somut bir başarı hikâyesi. Üniversitenin bu ismi yerleşkeye vermesi basitçe, astronomi okuyan veya orayı ziyaret eden gençlere "Bakın, bu topraklardan çıkıp uzaya giden biri var" mesajıyla motivasyon sağlamayı amaçlamış diyerek, ilk Türk astronotun hayattayken ve taze bir başarı yakalamışken takdir görmesi olarak okunabilir mi?

Dilin ve toplumsal hafızanın işleyişi en az çaba yasası ve popülarite eğilimi üzerine kuruludur. Resmi tabelada iki isim yan yana dursa bile, biliyoruz ki günlük dilde pratiklik her zaman kazanır. Bir süre sonra o yerleşkenin sadece "Alper Gezeravcı Kampüsü" veya "Gezeravcı Yerleşkesi" olarak anılmaya başlanmasına hangimiz şaşıracak? Kreiken ismi, orada verilen emeğin, sıfırdan kurulan bir vizyonun ve uluslararası bilimsel dayanışmanın simgesi iken odak Gezeravcı ismine kaydığında, insanların zihninde orası artık bilim üretilen bir merkez olmaktan çıkıp, bir uzay misyonunun vitrini haline gelmeye başlayacak. Arkasında medya gücü olan isimler bir şekilde dijital hafızada kolaylıkla yer alırken Kreiken gibi figürlerin bu ülkenin hafızasında tutunabilmesi, kimi zaman sadece bir mekân adında anılabilme imkânlarına bağlıdır. Mekândan adını sildiğiniz ya da o adı gölgelediğiniz zaman o kişiyi tarihin tozlu sayfalarına gömmek için ilk toprağı atmış olursunuz. Bu isimlerin arkasında kurumsal bir reklam desteği veya onları her gün hatırlatacak bir rüzgâr yok. Onların çabasını hatırlarda tutacak şey, kimi zaman en basit haliyle kurdukları o binaların kapısındaki tabelalardan ibaret. O tabelalara bu kadar hoyratça el atıldığında, kurumun kendi geçmişiyle olan bağını kopararak yapay bir amnezi yaratılır; günün popüler rüzgârına göre sürekli şekil değiştiren, kimliksiz bir alana dönüşür.

Gerçek bir vefa ve vizyon, yeni başarıları ödüllendirirken, o başarıya giden yolu 70 yıl önce taşları döşeyerek açan Prof. Dr. Kreiken gibi isimlerin hatırasını ikinci plana itmeyecek bir dengeyi kurabilmekten geçer. Aksi takdirde zaten bu isim değişiklikleri topluma tepeden inme, zoraki birer karar gibi sunulmuyor. Toplumun algısı, uzun vadeli ve kalıcı olandan, kısa vadeli ve popüler olana doğru rıza üreterek yeniden şekillendiriliyor. Alper Gezeravcı gibi kolektif bir sevinç yaratan popüler bir figürün arkasına gizlenerek yapıldığında toplum, bu haklı gururun rüzgârıyla karara kolayca rıza gösteriyor ancak o sırada "Peki burayı kuran, ömrünü buraya veren adama ne oldu?" diye soranlar da anında milli başarıya karşı çıkmakla veya tatsızlık çıkarmakla yaftalanıyor.

GÖKYÜZÜ POLARİS’İN ETRAFINDA DÖNERKEN

En sabit, en güvenilir kabul ettiğimiz referans noktası olan kutup yıldızı bile zamanla değişiyor. Dünya’nın kendi etrafında dönme ekseninin yavaş bir dönüş hareketi nedeniyle, bugün yönümüzü bulduran Polaris, 13 bin yıl sonra yerini Vega’ya bırakacak. Zamanın ruhu ile doğruların, ihtiyaçların ve önceliklerin yer değiştirmesi kaçınılmaz. Referans noktalarımızın zamanla evrilmesi anlaşılabilir. Ancak o referans noktalarını kendi ellerimizle, rüzgâra göre eğip bükmek yönümüzü tamamen kaybetmemize yol açar.

Tartıştığımız tüm bu isim değişiklikleri, kurumsal reflekslerin ve toplumsal hafıza kayıplarının ötesinde, doğrudan insan olmanın ve bir duruş sahibi olmanın temel felsefesine dokunuyor. Popülizm ve kolaycılık insana her zaman konforlu bir liman sunar. Akıntıya karşı kürek çekmek yerine akıntıyla beraber sürüklenmek, dönemin kazanan rüzgârını arkaya alıp alkış toplamak daha cazip gelebilir. Ancak bir toplumu, bir kurumu ya da bir insanı gerçekten köklü ve saygın kılan şey, o rüzgârlara karşı gösterdiği dirençtir. Kutup Yıldızı yer değiştirse bile, o yönü tayin eden pusulanın içindeki ibre, yani o bahsettiğiniz omurga hep aynı metalle, aynı değerlerle, aynı kararlılıkla direnmek zorundadır. Hayatın tüm dayatmalarına rağmen dik durabilmek; erdemin, emeğin ve etiğin kıymetini bilmek kolay değil ama asıl omurga tam da bu dirençte saklı.