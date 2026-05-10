Prekaryalaşan akademik emeğin görünmeyen yüzü: Lisansüstü bursiyer öğrenciler

Eren Şahin

16 Mayıs Cumartesi günü Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Şube’nin ev sahipliğinde bir Araştırma Görevlisi Çalıştayı düzenlenecektir. Bu çalıştayın ana temalarından biri kuşkusuz akademide güvenceli istihdam üzerine olacaktır. Ancak güvenceli istihdamın ötesinde yakıcı bir mesele araştırma görevlisi istihdamının neredeyse durmasıdır. Bunun en büyük sebeplerinden biri de lisansüstü öğrencilerin proje bursu kapsamında bir araştırma görevlisi gibi çalıştırılmalarıdır. Bu tutum YÖK ve Üniversite Rektörlükleri tarafından son dönemde yaygınlaşmıştır.

Bizzat tanık olduğum bir konuşmada bölümlerinde bir araştırma görevlisinin istihdamına ihtiyaçları olduğunu söyleyen bölüm başkanına rektör “Bölümünüzde yedi hocasınız. Her biriniz proje kapsamında iki öğrenci çalıştırsanız alın size on dört tane araştırma görevlisi!” şeklinde yanıt vermiştir. Bir taşra üniversitesi rektörünün bu tavrının ötesinde proje bursiyeri öğrencilerinin içinde bulunduğu durumu daha iyi anlayabilmek için işin öznesi olan lisansüstü proje bursiyeri öğrencilerle görüştüm. Yüksek Lisans/Doktora/Doktora Sonrası olmak üzere tüm lisansüstü düzeylerinden öğrencilerle yapılan bu görüşmede dile getirilenler akademik emeğin nasıl prekaryalaştığını, proje bursiyeri öğrencilerin akademide nasıl ucuz iş gücü haline geldiklerini çok belirgin bir şekilde gözler önüne sermektedir.

RUTİNİ OLMAYAN ÇALIŞMA DÜZENİ VE FERAGATLER ÜZERİNE KURULU SOSYAL YAŞAM

Proje kapsamında çalışan öğrenciler bir çalışma rutinine sahip olmadıklarını, hafta sonu dahi proje kapsamında yetiştirilmesi gereken işlerden dolayı okulda olmak durumunda olduklarını belirtmişlerdir. Danışmanın sağladığı esneklik değişse de genel itibariyle haftanın beş günü saat 10-17 arası okulda olmaları beklenmektedir. Türlü deneysel çalışma, laboratuvar düzeni, öğrenci eğitimi ve laboratuvar ortamının genel işleyişinin devamı için (temizlik, cihaz bakımı, sarfların tedarik edilmesi, depolaması vb.) yapılması gereken işlerin sorumluluklarının yanı sıra okul dışı kalan zamanları olan akşamlar ve hafta sonları dahi proje yazımı, mevcut projelerin raporlanması ve makale okuma/yazma gibi akademik faaliyetlerle meşgul olmaktadırlar. Yoğun iş yükünün getirdiği bir başka sonuç proje çalışmalarının dışında tez çalışmaları gibi kişisel akademik faaliyetlere ayrılan zamanın kısıtlanmasıdır. İki çalışmaya birden vakit ayırmakta zorlanan öğrenciler genellikle tez yazım sürecini uzatma yolunu seçmektedirler. Tüm bunlar bir araya geldiğinde öğrencilerin sosyal yaşamlarının oldukça kısıtlanması söz konusudur. Akşam evde dinlenmek, arkadaşlarla dışarı çıkmak, hafta sonu için planlanan bir aktivite öğrenciler tarafından feragat edilecek alanlar olarak tanımlanmıştır.

BURS MİKTARI İLE TEMEL YAŞAM GİDERLERİ ARASINDAKİ UÇURUM

Bursiyer öğrencilerin aldıkları burs miktarının temel yaşam giderlerini karşılamaması gerçeği üzerinde uzlaşılan yegâne konudur. Yüksek Lisans düzeyindeki proje bursiyerleri asgari ücretin de altında bir burs alırken, doktora bursları ise üst limitten verilse dahi açlık sınırının altında kalmaktadır. Doktora sonrası bursiyerinin görüşmede belirttiği durum ise lisansüstü burslarının enflasyon karşısında giderek küçüldüğüne işaret etmektedir. Kendisi doktoraya başladığı yıl aldığı bursla tek başına yaşamını idame ettirebilirken doktora sonrası bursunun tek başına yaşamı sürdürebilmekten hayli uzak olduğunu belirtmiştir. Hal böyle olunca lisansüstü bursiyerleri için geçinebilmek ancak ailenin yanında yaşamak, aileden maddi destek almak, evliyse eşinin çalışması, ev arkadaşı bularak kirayı paylaşmak gibi yollarla mümkün olabilmektedir. Ulaşım, beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında dahi burs miktarı yetersiz kalmaktadır. Bu durum lisansüstü öğrencilerin maddi kaygılar taşımalarına neden olmakta, motivasyonlarını ve akademik verimliliklerini olumsuz etkilemektedir. İçinde bulunulan bu durum lisansüstü eğitime olan talebi de olumsuz etkilemektedir. Öğrencilerin lisans eğitimi sonrası devlet yurtlarında barınma imkanlarının yok derecesinde kısıtlanmasının yanı sıra herhangi bir burstan yoksun kalmaları göz önüne alındığında lisansüstü eğitim öğrenciler için hayli zorlaşmaktadır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİBİ ÇALIŞMAK, BELİRSİZLİK, GÜVENCESİZLİK

Lisansüstü proje bursiyerleri kendilerini bir öğrenciden çok çalışan gibi hissetmektedirler. Buna karşın statüsel olarak öğrenciden öteye gidememektedirler. Sorumlulukları, iş yükleri, verdikleri emek açısından bir araştırma görevlisi gibi çalışırlarken haklar ve maddi koşullar açısından aynı karşılığı görememektedirler. Bugün araştırma görevlileri için de angarya olarak tanımlanabilecek sınav sorusu hazırlamak, sınav kâğıdı okumak, gözetmenlik yapmak gibi ekstra sorumluluklar proje bursiyerlerine yüklenebilmektedir. Kendileri için yasal dayanağı olamayan bu işler “statüko böyle” denilerek kendilerinden beklenmekte, projedeki konumlarını ve burslarını kaybetme kaygısı güttükleri için bu işleri yerine getirmektedirler. Kendilerinden beklenen ve karşılığında sarf ettikleri yoğun bir emek söz konusu iken kadrosuzluk, sigortasızlık, projeye bağlı olarak değişkenlik gösteren ama her halükârda verdikleri emeğin oldukça gerisinde kalan burslar ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu durum güvencesizlik, geleceğe yönelik kaygı, ekonomik ve psikolojik yıpranmaya yol açmaktadır.

AKADEMİK GELECEĞE BAKIŞ

Lisansüstü öğrenimleri ve proje deneyimleri lisansüstü öğrenciler akademide kalma motivasyonlarını genel itibariyle olumsuz etkilemekte, akademiye dair umutlarını zedelemektedir. Bilimsel üretime değer verseler de içinde bulundukları adaletsiz durum, çalışma koşullarının zorluğu, maddi yetersizlikler ve yoğun stres nedeniyle akademide uzun vadeli kalma konusunda daha kararsız hissetmektedirler. Süreç boyunca akademideki işleyişe ve liyakatsizliğe tanık olmaktadırlar. Bu durum ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar herhangi bir kadroya giremeyeceği inancını giderek artırmakta ve akademiden uzaklaşmalarına sebep olmaktadır.

Akademik emeğin prekaryalaştığı, güvencesiz emeğin giderek yaygınlaştığı üniversitelerde her geçen gün daha fazla hissedilirken bu durumdan en çok etkilenenler piramidin en altında yer alan araştırma emekçileridir. Güvencesiz şartlarda istihdam edilen araştırma görevlileri ve aynı sorumlulukları yerine getirip istihdam edilmeyen lisansüstü bursiyerler akademide ucuz işgücünün ve parça başı emeğin aracı haline gelmektedirler. Burs miktarlarının yaşam koşullarına uygun hale getirilmesi, çalışma saatlerinin daha insani koşullarda düzenlenmesi, güvenceli hakların sağlanması, kadro güvencelerinin güçlendirilmesi ve kadrolu istihdamın artması kuşkusuz akademik emek mücadelesinin başlıca hak taleplerindendir. 16 Mayıs’ta düzenlenecek Araştırma Görevlisi Çalıştayı, bu taleplerin şekillenmesinde ve akademik emek mücadelesinin yol haritasının oluşturulması konusunda büyük önem taşımaktadır.