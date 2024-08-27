Premier Lig Seyir Defteri: Arsenal, Aston Villa deplasmanında kayıpsız

Öncelikle ülke turizmine dair naçizane birkaç kelâm... Geçenlerde, Ankara’da yaşayan erkek kuzenimle Antalya’da bir hafta tatil yapmak istedik. Araştırdığımız tatil sitelerinden, otellerden, “erkek kontenjanı dolu” cevabı geldi. Bu ayrımcılığı anlamak güç ve medeni bir ülkede görülmez. Aşırı pahalı olmasını geçtim, ülkedeki turizm bile yasaklar üzerine kurulmuş. O yüzden Yunan Adaları en mantıklı tatil gibi görünüyor.

Dönelim futbola…

2023-24 sezonunu ilk 4 içinde bitiren takımlar yeni sezona 3 puanla, bıraktıkları yerden devam ederek başladı, malum kadro kalitesi farkı. Ligi ilk ikide bitiren 2 takımın toplam kadro değeri 2,5 milyar euro civarında, haliyle kalite belirleyici. Geçen sezonun şampiyonu Manchester City sezonun ilk maçında transfer rekortmeni Chelsea’yi 2 golle geçerken Arsenal Bukayo Saka’nın fark yarattığı maçta evinde Wolverhampton Wanderers’ı aynı skorla mağlup ediyordu. Maç sonunda hocaları Mikel Arteta, yeni sezonda yeni hikâye yazmak istediklerini, hikâyeye güzel bir bölümle başladıklarını, başladıkları gibi devam etmek istediklerini dile getiriyordu. Kuzey Londra takımı geçen sezon son 18 maçın 16’sını kazanmasına rağmen şampiyonluğu 2 puanla kaçırdı. Sezonun ilk maçında Wolves karşısında topa daha fazla sahip olmak ve daha fazla gol fırsatı yaratmakla kalmadılar, aynı zamanda rakipten 8 kilometre daha fazla koştular. Takımın kazanma arzusu, mücadele gücü ve enerjisi sevdalılarını mutlu etmiştir, son 2 sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran takımın 23 kişilik kadrosunun yaş ortalaması 25.6, Kai Havertz’in bitiriciliği takdire şayan, transfer döneminin bitmesine az kala etkili santrafor takviyesiyle Manchester City’i bu sezon geride bırakabilirler.

Sezonun ikinci maçında Arsenal geçen sezon ligde 2 kez mağlup olduğu Aston Villa deplasmanında. Ev sahibi Arsenal karşısında ligde son 9 karşılaşmanın 5’ini kazanırken kalesinde gol görmedi. Arsenal 2024 senesinde ligde deplasmanda 9 maçın 8’ini kazandı (B1), 28 gol attı, kalesinde 3 gol görürken 7 maçta gol yemedi. Takımın yükseleni Kai Havertz, Arsenal’in Burnley’i 5-0 mağlup ettiği 17 Şubat’tan bu yana ligde hiçbir oyuncu Havertz’den daha fazla gol ve asist yapamadı (10 gol, 7 asist).

Günün son maçında Villa 4-4-2 dizilişinde, kalede Martinez, savunmada Digne, Torres, Konsa, Cash, orta sahada McGinn, Tielemans, Onana, Bailey, ileride golcüleri Watkins ve Rogers. Misafir Arsenal 4-3-3 dizilişinde, kalede Raya, savunmada Timber, Saliba, Gabriel, White, orta sahada Odegaard, Partey, Rice, ileride Martinelli, Havertz, Saka. İlk bölümde topa daha çok sahip misafir takım, ancak geniş alanları çabuk kapatan rakip karşısında pozisyon üretemiyorlar. 16’da Villa’da savunmada sakatlanan Cash yerini Kosta’ya bırakıyor. Son bölümde 2 takım da gole yakın. Devrenin bitimine yakın Arsenal’de sarı kartı gören Rice, Arsenal’in topa yüzde 69 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 4 kez yokladığı devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Villa 54’te Rogers’ın pasında Onana’nın vuruşuyla gole yaklaşıyor. Savunmaya çarpan top üst direkten dönüyor, Watkins’in yakın mesafeden kafa vuruşunu uzanarak çıkartıyor Raya, müthiş kurtarışıyla maçın adamı olmayı hak ediyor. 65’te Villa orta sahasının dinamosu McGinn yerini Ramsey’e bırakırken, golcüleri Watkins’in yerine Duran sahada. Arsenal’de sol kanatta Martinelli’nin yerini Trossard alıyor. Oyuna girdikten 2 dakika sonra takımını öne geçiriyor Belçikalı, Odegaard’ın rakip savunma arkasına pasını çizgiden kesiyor Saka, Trossard sağ köşeye enfes vuruyor, pozisyonda Arsenal oyuncularının çabukluğu, bitiriciliği takdire şayan. 76’da Villa’da orta sahada Onana’nın yerini Luton Town’dan transfer edilen Barkley alıyor. Savunmada Maatsen, Digne’nin yerine sahada. 77’de farkı 2’ye çıkartıyor Arsenal, Saka’nın enfes pasında Partey’nin vuruşu sağ köşeden ağlara giderken müdahalede geç kalıyor Martinez. Akabinde savunmada Timber yerini yeni transfer Calafiori’ye bırakıyor. 83’te 3’üncü golü kaçırıyorlar, Saka’nın enfes pasında isabetsiz vuruyor Trossard. 88’de Nelson, Saka’nın yerini alırken, 89’da sarı kartı gören Odegaard. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arsenal 2 golle Villa deplasmanını geçiyor. Aston Villa’ya gelince, golcüleri Watkins geçen sezonu 19 golle kapattı ama bu maçta net fırsattan yararlanamadı. İleride Rogers çabukluğuyla Arsenal savunmasına zor anlar yaşattı ama takım arkadaşları onun getirdiği toplarda bitirici vuruşları yapamadı. Maçın adamı: Arsenal kalesinde önemli bir kurtarış yapan David Raya…