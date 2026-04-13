Premier Lig Seyir Defteri: Arsenal: Bournemouth karşısında Nisan sıkıntısı

Premier Lig’de 2004’ten beri şampiyonluk yaşamayan, son üç sezonda ikinci sırada yer alan Arsenal bitime yedi kala maç fazlasıyla en yakın rakibi Manchester City’nin dokuz puan önünde. Nisan başında dört kupada mücadele eden takım ‘Carabao Kupası’ finalinde Manchester City'e yeniliyor, ‘Federasyon Kupası’ çeyrek finalinde Southampton karşısında kupaya havlu atarken dört kupa hayali paramparça oluyordu.

Nisan ayı Arsenal’e yaramıyor, Arteta döneminde Nisan’da yaptıkları maçların sadece yüzde 44’ünü kazandılar. Diğer yanda, ikinci sıradaki Manchester City Guardiola yönetiminde Nisan’da oynadığı 38 maçın 30'unu kazanıp sadece üç maç kaybederek inanılmaz bir başarıya imza attı. Arsenal’e dönersek, teselliyi Şampiyonlar Ligi’nde buldular, çeyrek final maçında oyuna sonradan giren Gabriel Martinelli ve Kai Havertz uzatma dakikalarında sahne alıyor, Emirates Stadı’ndaki ikinci maçı öncesinde 1-0'lık avantaj sağlarken, Sporting'e 17 maç sonra ilk iç saha mağlubiyetini yaşatıyordu. Takımın bu sezon parlayanı 30 yaşındaki İspanyol kaleci David Raya, Sporting karşısında dört mükemmel kurtarışla maçın adamı seçilirken, tüm kupalarda 41 maçta 22 kez kalesini gole kapatmayı başardı. Eskilerin tabiridir, ‘Atanın ve tutanın iyi olacak’ derler. Raya takım arkadaşlarına göre dünya futbolunun en iyi kalecisi. Bu sezon Avrupa'nın en iyi beş liginde en çok gol yemeyen kaleciler sıralamasında zirvede, onu 18 maçta kalesini gole kapatan Yann Sommer (Inter Milan) ve Como’nun kalecisi Jean Butez (17) izliyor.

Gri bulutların şehrin üstünü örttüğü kasvetli bir Nisan gününde erken saatlerde başlayan maçta Arsenal evinde Bournemouth karşısında. Ev sahibi tüm kupalarda rakibe karşı ilk sekiz iç saha maçının tamamını kazanmış olsa da geçen sezon bu lig karşılaşmasında 2-1'lik bir mağlubiyet yaşamıştı. Arteta’nın takımı ligde son dört maçını kazandı, bu sezon üçüncü kez üst üste beş maç kazanma hedefinde. Premier Lig’de, 2013-14 ve 2022-23 sezonlarından sonra, takımın art arda beş veya daha fazla galibiyet serisi yakaladığı üçüncü sezonu olacak.

Ev sahibi Arsenal 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Raya, savunmada White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, orta sahada Zubimendi, Rice, ileri uçta Madueke, Havertz, Martinelli, önlerinde golcüleri Gyökeres. Misafir Bournemouth aynı dizilişte; kalede Petrovic, savunmada Jimenez, Hill, Senesi, Truffert, orta sahada Scott, Christie, ileri uçta Rayan, Tavernier, Kroupi, önlerinde 9 numaralı Evanilson. Maça ‘Emirates’ tribünlerini dolduran taraftarlarının desteğiyle ofansif başlıyor Arsenal, mavi formalı Bournemouth oyunu geriden kuran rakibi karşısında 3. bölgede takım halinde baskıda. Arsenal’de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Odegaard’ın yokluğunda 10 numaralı Eze yedek kulübesinde, sağ kanatta Madueke etkili oyuncuları. Açılış dakikalarında iki takım da baskı karşısında pas trafiği yaratmakta zorlanırken ilk tehlikeyi 13’te yaratıyor Arsenal, rakip savunma arkasına atılan pasta Gyökeres’in çizgiden çevirdiği topa Havertz’den önce rakip savunmada Senesi müdahale ediyor. Ev sahibinin topa yüzde 53 oranında sahip olduğu ilk 15 dakikada iki takımın da rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmuyor. 16’da öne geçiyor Bournemouth, Truffert’in soldan ceza sahasına kestiği pozisyonda Arsenal savunmasında Saliba’dan seken topu yakın mesafeden ağlara gönderen Kroupi, 19 yaşındaki Fransız forvetin bu sezon 10. golü. 20’de beraberliğe yaklaşıyor Arsenal, soldan kullandıkları kornerde Havertz’in kafa vuruşu az farkla dışarda.

Geriye düştükten sonra tempoyu yükseltip, solda Martinelli ile pozisyon üretmeye çalışan ev sahibi ilk 30 dakikada rakip ceza sahasında topla yedi kez buluşurken kaleyi sadece bir kez buluyor. 34’te baskının sonucunu alıyorlar, Madueke’nin sağdan kullandığı kornerde rakip savunmada Christie’nin topa koluyla müdahalesine penaltı kararı çıkıyor, penaltıyı sert vuruşla sol üst köşeden ağlara gönderen Gyökeres, skor 1-1’e geliyor. Giderek saçma hale gelen topa elle müdahale kuralına göre penaltı muhtemel doğru karar, ancak savunma oyuncusunun yakın mesafeden kendisine doğru gelen sert vuruştan elini çekmesi mümkün değil. 38’de maçın tartışmalı pozisyonlarından biri, Arsenal kontrasında Gyokeres rakip ceza sahasının hemen dışında Senesi'nin müdahalesiyle yerde kalıyor, pozisyon tartışmaya açık. Arsenal’in topa yüzde 49 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi dört kez yokladığı iki dakika uzatılan devre karşılıklı gollerle sonuçlanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Bournemouth bıraktığı yerden, cesur, ofansif, topu 3. bölgeye çok adamla taşıyarak başlıyor devreye, Arsenal’in düşük tempoda ürkek oyunu hocaları Arteta adına düşündürücü. Bu sezon ligde duran toplardan en fazla gol bulan takım 51’de Madueke ile sağdan kullandığı duran toptan sonuç alamıyor, duran top organizasyonları o dakikaya kadar alışılmadık derecede kötü. Akabinde üç değişiklik yapıyorlar, Trossard, Dowman ve Eze,o dakikaya kadar varlık gösteremeyen Martinelli, Madueke ve Havertz’in yerlerini alıyor. Trossard sol kanatta yerini alırken, Eze orta sahada, Dowman ise sağ kanatta görev yapıyor. 60. dakikaya kadar gole daha yakın Bournemouth topa sahip olduğu anlarda direk rakip kaleye yönelirken Arsenal’in düşük temposu karşısında ev sahibi tribünler tepkili.

65’te savunma arkasına sarkan Gyökeres’le topu rakip ağlara gönderiyorlar, ancak pozisyon ofsayt, gol geçersiz, daha iyi zamanlanmış bir koşuyla Arsenal öne geçebilirdi. 70’te Bournemouth’da iki değişiklik, Adams ve Brooks, Christie ve Rayan’ın yerlerini alıyor. 75’te hak ettikleri golü buluyorlar, Arsenal savunmasının derinliğini kaybettiği pozisyonda rakip savunmayı kısa, tek dokunuşlu paslarla alt üst ederken Evanilson’un enfes asistinde Scott yaklaşık 10 metre uzaklıktan topu Raya'nın yanından ağlara gönderiyor. Akabinde Arsenal’de White ve Zubimendi yerlerini Mosquera ve Jesus’a bırakıyor.

79’da beraberliğe yaklaşıyorlar, sağdan kullandıkları kornerde, Bournemouth kalecisi Petrovic’in uzaklaştıramadığı pozisyonda Gyökeres’in vuruşu savunmadan kornere çıkıyor. İki dakika sonra Arsenal’de Gyökeres, Bournemouth’da Kroupi sarı kartı gören oyuncular. 90’da Bournemouth’da Evenilson ve Jimenez’in yerlerine Smith ve Enes sahada. Beş dakika uzatılan maçta Arsenal aradığı golü bulamayınca 60.210 taraftarın önünde şampiyonluk yarışında ağır yara alıyor.

95 dakika boyunca çok dağınık ve kötü performans sergilediler, Nisan düşüşü devam ediyor. Manchester City ile aralarındaki puan farkı dokuz, ancak Pep Guardiola'nın takımının iki maçı eksik ve gelecek hafta sonu Etihad'da, endişe verici derecede düşük performans gösteren öğrencisinin takımını ağırlayacak. Bournemouth’a gelince, hak ettikleri üç puanı diri, atak ve dikine oynayarak kazandılar. Emirates Stadı’nda kaptıkları üç puanla 9. sırada, Şampiyonlar Ligi potasından sadece dört puan uzaktalar, Ocak transferinde Manchester City’e kaptırdıkları golcülerinin eksikliğine rağmen yükselmeye devam ediyorlar.